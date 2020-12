Hrnčára si vraj všimli v siedmich krajinách: Vypúšťam to z hlavy

Mikulášsky návrat na 4. miesto, FC ViOn šokujúco vykradol Dunajskú Stredu!

7. dec 2020 o 19:00 Martin Kilian ml.

MOL Aréna ako posledná v sezóne nedobytá (pred nedeľou padla iba v 3 z 22 predošlých zápasoch), kde vionisti, nevýherní na cudzom ihrisku od augusta 2019 (16 duelov ligy v rade!), sedem rokov iba remizujú a prehrávajú – nič z toho už neplatí!

Ďubek: Nikto to nečakal

Outsider prišiel bez vykartovaného najlepšieho strelca Balaja, a tak mal Hrnčár (1+2) pódium pre seba a šokoval Slovensko v Dunajskej Strede, ktorá v stredu nadávala na trávnik v Zlatých Moravciach, ale včera s nimi na tom svojom prehrala 1:3.

Kým sa vicemajstri zorientovali, akou formáciou prekvapili hostia (až šesť obrancov v zostave a žiadny útočník!), v 17. minúte svietilo 0:2, hoci šancami búšili Divkovič, Blackman, Ramirez a Andzouana a Chovan si siahol na penaltu Kalmára (1:2), tímový výkon FC ViOn v druhom polčase odmietol drámu a okrem gólu Ďubeka na 1:3 ešte Kovaľ trafil žrď.

Vionisti predviedli kompaktný a tímový výkon. Nepredvídateľných útočníkov Dunajskej Stredy skúsene strážil aj čoskoro 37-ročný obranca Martin Chren (vpravo). (zdroj: Ernő Lelkes)

„Samozrejme nečakali sme takýto výsledok, povedzme si úprimne, nečakal to nikto,“ rozprával kapitán Tomáš Ďubek po výhre u druhého. „Prekvapili sme zmenou rozostavenia a dali dva rýchle góly, to otrepe aj väčšími tímami než Dunajská Streda. Veľmi pozitívny deň a skvelé víťazstvo pre celý ViOn, ale potešíme sa iba 24 hodín a potom pracujeme ďalej,“ pridal „bača“ zomknutej kabíny, ktorá sa tešila napriek kurzu 9 a vo víťaznej vitríne už má tri najlepšie tímy minulej sezóny a teší sa na sobotu do Senice.

Veľký záujem o Hrnčára

X-faktorom šoku 16. kola bol David Hrnčár – jeho pohotové strely do ľavej žrde sa odrazili do sita (0:1) a ku Kyziridisovi (0:2) a azda 65-metrovým šprintom pomedzi nohy výborného pracanta Dugu nabil Ďubekovi (1:3). „Na to som tam, aby som niečo spravil,“ usmieval sa „Noro“, ako po otcovi-trénerovi Trnavy volajú najlepšieho nahrávača ligy i tretieho najproduktívnejšieho vôbec.

Nečudo, že si z Bratislavy hosťujúcu hviezdu Zlatých Moraviec všímajú v Európe.

„Vždy bol gólový a produktívny, aj v tretej lige za béčko Slovana. Neustále pracoval tvrdo a navyše, futbal mu to vracia, pozíciu si vydobyl sám. Má obrovský fyzický fond, v zápasoch nabehá veľa metrov a má silu dostávať sa do zakončenia. Stále viac púta pozornosť, vyhovuje mu štýl Zlatých Moraviec. Som príjemne prekvapený z jeho čísel, Transfermarkt mu ráta až 10 asistencií, rozbiehal veľa ďalších akcií,“ rozprával Michal Holeščák z HMP sport management o svojom klientovi.

David Hrnčár dal Dunajskej Strede gól na 0:1 a na ďalšie dva prihral Kyziridisovi a Ďubekovi. (zdroj: Ernő Lelkes)

„Je na očiach, patrí medzi najlepších hráčov ligy. Dostávame veľa telefonátov na jeho situáciu z krajín ako Belgicko, Nórsko, Dánsko, Poľsko, Maďarsko, Česko a samozrejme i Slovensko. Určite by ho chcelo viacero klubov získať už teraz v zime, David však hosťuje v Zlatých Moravciach do konca sezóny 2020/21. Keďže v Slovane nemá zmluvu, stane sa voľným hráčom. Po 23. roku padá aj tréningová kompenzácia FIFA, bude si môcť vyberať. Nechcem predbiehať, či skončí v Slovane, je to určite veľmi zaujímavá cesta. Myslím si ale, že by uprednostnil kvalitnú zahraničnú ponuku. Davidovi pôsobenie na ViOne prospieva, nemusí sa radikálne ponáhľať. Možností je viacero, v zime ich preberieme,“ objasnil Hrnčárov agent.

Hrnčár: O prestupe nerozmýšľam A čo na svoju obletovanú pozíciu hovorí David Hrnčár? „Takéto veci vôbec neriešim, vypúšťam z hlavy. Vždy sa sústredím iba na futbal, zápasy, tréningy. V Zlatých Moravciach som spokojný, mám hosťovanie do leta, absolútne neuvažujem, že by som v zime niekam išiel. A kým nie je ani nejaká oficiálna ponuka, nemá zmysel sa o tom rozprávať,“ povedal pre MY Nitrianske noviny najproduktívnejší Slovák ligy, ktorý vo štvrtok oslávi 23. narodeniny.