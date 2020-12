Nespokojnosť s účinkovaním chemikov. Zvonku nepriviezli ani bod

Desať kôl tretej ligy hodnotíme s trénerom Šale Andrejom Štellárom a prezidentom klubu Mariánom Krištofom.

9. dec 2020 o 10:00 Jozef Sklenár

Keď v minulom ročníku III. futbalovej ligy 2019/2020 riadiaci orgán ZsFZ po prvom jarnom (16.) kole majstrovskú súťaž pre pandémiu prerušil, boli futbalisti šalianskeho Dusla na ôsmom mieste tabuľky so vzácne vyrovnanou bilanciou 6-4-6, aktívnym skóre 23:21 a zisku 22 bodov. Tabuľku suverénne viedla Myjava, umiestnenie v strede štartovného poľa nenapĺňalo ambície vedenia futbalového klubu Slovan Duslo Šaľa.

Zemetrasenie v kádri pred štartom

Pred štartom tohto ročníka tretej futbalovej ligy 2020/2021 prišlo aj vo všetkých kluboch k niekoľkým zmenám, ale odchod desiatich hráčov z kolektívu Dusla, z ktorých viacero patrilo do základnej zostavy, bol rekordným v treťoligovej spoločnosti. Dôvody ich odchodov boli rôznorodé. Jednak si to vyžiadala súčasná zdravotná a ekonomická situácia, prirodzené odchody, ale aj rozlúčka s tými, čo nesplnili očakávané predpoklady požadované trénerom či vedením FK Duslo. Dres šalianskeho Dusla tak už neobliekli: najlepší strelec z minulého ročníka Kingambo Body (4 góly v 15 stretnutiach), ktorý sa vrátil do rodného Konga, ku konkurencii do Kalnej n/Hr. odišla trojica hráčov - legionári Ihor Lovska (Ukrajina, 14/1 gól), Njabulo Mpofu (Zimbabwe, 10/1 gól) a Marek Pecho (15 stretnutí). Z kádra odišli aj ďalší legionári: iba 20-ročný ukrajinský futbalista Oleksandr Chrulenko (14 z.), ale aj Dávid Hovsepyan (Belgicko), ktorý hral iba v remízovom zápase v Galante (v 16. kole). Odišli však aj ďalší: Martin Blaho (15 z.), brankár Ádám Rusznák a Márk Nagy (obaja 14 t.) a Stanislav Svetlušák (1 z.).

Kto hral na jeseň za Šaľu Dres Dusla oblieklo v 10 zápasoch 19 hráčov: V. Milošovič 9 z, T. Krištof 1, Ľ. Hanzel 10/1 gól, T. Hlavna 10, D. Morvay 8, L. Remeň 10/2, M. Oravec 10/1, R. Meszlényi 7, F. Tomovič 9, M. Kochan 10/2, J. Hraňo 3, R. Kotlár 10, Th. Hučko 10/2, J. Prágai 10/4, J. Krištof 1, L. Hlavatovič 5/1, T. Vantruba 9/1, M. Hudák 9, D. Borovský 10/1.

Uvoľnené miesta v priebehu prestávky v súťaži „vystužili“: brankár Vojtech Milošovič s obrancom Lukášom Hlavatovičom (obaja Skalica), Tomáš Vantruba (Spartak Trnava) a z bratislavského Slovana sa vrátil šaliansky odchovanec Daniel Borovský. Marcel Oravec (bývalý hráč Slovana, Nitry, Petržalky) s Filipom Tomovičom (Skalica) prišli začiatkom roku 2020, ale stihli odohrať pred prerušením odvetnej časti minulého ročníka iba jeden zápas. Spolu s mladými šalianskymi nádejami (Hraňo, T. Krištof, Th. Hučko, Hudák), ale aj s Kotlárom, ktorý prišiel z Hornej Kráľovej, tieto nové mená dávali nádej na zlepšené výkony.

„Vzhľadom na to, že sme po prerušení súťaže neboli spokojní s celkovým vystúpením a priebežným umiestnením mužstva,“ bilancuje prezident klubu FK Duslo Marián Krištof uplynulý ročník 2019/2020, „tak sme sa snažili pred štartom nového ročníka posilniť hráčsky káder o skúsenejších hráčov z vyššej súťaže, ktorí už majú niečo za sebou, čo malo byť základom pre úspešné účinkovanie v novom ročníku, ako aj s perspektívnym výhľadom pre možnosť boja o postup do vyššej súťaže v najbližšej dobe.“