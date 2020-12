David Laliberté: Vrátim sa do Nitry!

V Plzni sa divili, koľko kanadská hviezda zarába pod Zoborom.

9. dec 2020 o 19:20 Martin Kilian ml.

S pohotovými rukami strieľal krásne góly i lopotil sa s činkami aj večer pred Štedrým dňom. Tie štyri čarovné slabiky vtedy dookola spievali všetci a vari aj tvrdí chlapi plakali, keď sa hokejový kúzelník z Kanady priskoro lúčil s kariérou.

Najlepší hráč najlepšej sezóny DAVID LALIBERTÉ (34) za 404 dní v Nitre stihol historický titul, Zlatú korčuľu, Zlatú prilbu, najlepší bodový priemer v histórii HK i večný obdiv najlepších fanúšikov.

Extraligisti s najlepším bodovým priemerom 1. PÁLFFY 1, 71, 2. DEMITRA 1,51, 3. ŠATAN 1,38, 4. MCPHERSON 1,25, 5. HOSSA 1,23, 6. HIGGS 1,21, 7. CÍGER 1,19, 8. TROTTER 1,17, 9. BARTEK 1,15, 10. PLAVUCHA 1,14, 11. LALIBERTÉ 1,11

Skvostný guláš od masérovej mamy

Priletel v októbri 2015, keď vtedy piata Nitra prehrala 5-krát za 18 dní, hejteri odvolávali trénera Stavjaňu a pomaly končili staré lásky (L. Novák, Stümpel a už v lete Tománek). Kde je Slovensko, vedel iba prstom na mape.

„Netušil som, že hokej znamená pre Slovensko toľko, čo pre môj Quebec. Vyrastal som sledovaním NHL, obzvlášť Nordiques, poznal som slávne hviezdy ako bratia Šťastní, Pálffy, Hossovci, Chára, Gáborík, Šatan, Zedník a samozrejme Mezei a Stümpel. Nikdy som nečakal, že tu stretnem tak vášnivých fanúšikov. K nám, cudzincom, boli veľkorysí. Raz sme mali malú párty na záhrade so susedmi a hoci sme si absolútne nerozumeli, krásne nás vzali medzi seba. Na Vianoce sme jedli ten najlepší guláš od mamy maséra Romana Kollárika. Aj moja manželka si v Nitre našla skupinu mamičiek s rovnako starými deťmi. Ľudia z klubu nám ochotne pomohli so všetkými papierovačkami i doktormi,“ povedal David Laliberté k časom, keď rástol na hviezdu nadligového formátu.

Najlepší útok sezóny 2015/16 - David Laliberté, Judd Blackwater, Marek Slovák. (zdroj: Ondrej Bobek)

Keď Kutálek vytiahol heligónku

„Môj prvý gól so Skalicou (7:1) si pamätám najlepšie, pomohol mi,“ priznal krídelník, ktorého hokejové IQ, presilovkový inštinkt a kúzelné ruky riadili vzostup z októbrového piateho miesta k prvému titulu v 95-ročnej histórii HK.

A to všetko v skazonosnom útoku vedľa Slováka a Blackwatera. Žiaden z nich nebodoval iba v 8 z 52 zápasoch Nitry! „Boli sme tri odlišné hráčske typy a dopĺňali sa – Slovák prinášal rýchlosť, Blackwater tvrdosť. Nik nesebčil s pukom, čo zefektívňovalo tímovú prácu. Po zlých zápasoch sme si nič nemuseli priveľa hovoriť, jednoducho sme vedeli, že nabudúce to bude lepšie. To platilo o celom tíme. Našimi zbraňami boli obrovská súhra, skvelí brankári a herná variabilita. Každý akceptoval svoju rolu. Finále s Bystricou bol tvrdý boj,“ rozprával najproduktívnejší hráč play-off (7+14 v 17 zápasoch) a takmer i v súčte celej sezóny (26+37), hoci odohral iba 75% zápasov Nitry.