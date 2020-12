Vlastníci – pre niektorých hurónska komédia, pre iných nefalšovaný horor

Divadelná i filmová verzia si verejnosť i kritikov získala svojou autentickosťou.

9. dec 2020 o 13:22 Dominika Cunevová

NITRA. Prvých divákov po uvoľnení opatrení Divadlo Andreja Bagara v Nitre privítalo hneď premiérou slávnej komédie Vlastníci. Pobaví, a zároveň možno zdvihne žlč mnohým ľuďom žijúcim v paneláku. Bez okolkov totiž ukazuje krutú realitu domových schôdzí, ktoré dobre pozná každý majiteľ bytu.

Divadelná či filmová verzia?

Režisér a herec Jiří Havelka hru Spoločenstvo vlastníkov prvýkrát naštudoval so svojím divadlom Vosto5, neskôr vznikol film už s názvom Vlastníci. Keďže scenár napísal na základe vlastných skúseností, obe verzie zožali úspech u verejnosti i kritikov. Autentickosť hry sa totiž neprejavuje len v preberaných problémoch či rozhovoroch, ale i v typoch postáv.

Súvisiaci článok Divadlo Andreja Bagara muselo zrušiť niektoré predstavenia Čítajte

Podľa názoru riaditeľa divadla Jaroslava Dóczyho však Vlastníci, ako napríklad aj staršia inscenácia DAB Zaľúbený Shakespeare, vyznievajú lepšie na javisku ako vo filme.

"Je to na posúdení divákov, ale myslím, že u nás na javisku tieto hry získali väčšiu dynamiku. Aj odozvy divákov pri Zaľúbenom Shakespearovi boli, že to je lepšie ako film a dúfam, že to tak bude aj v prípade Vlastníkov.“

Zrkadlo spoločnosti