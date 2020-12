Zvýšenie smetného šalianski poslanci neschválili, peniaze budú chýbať

Primátor hovoril o populizme, nevylúčil veto.

10. dec 2020 o 9:34 Patrícia Jeseňová

ŠAĽA. Zvyšovanie poplatku za odpad bolo témou posledného šalianskeho zastupiteľstva. Zo súčasných 35 eur sa mal poplatok od januára zvýšiť na 39 eur.Poslanci poukázali na viaceré nedostatky, zvyšovanie napokon nepodporili.

Dôsledkom tohto rozhodnutia zrejme bude oneskorenie zavádzania polopod-zemných kontajnerov v Šali. Primátor Jozef Belický však nevylúčil, že na uznesenie použije právo veta.

Poukázali na nedostatky

ZBER KUCHYNSKÉHO BRO Od januára plánuje radnica začať s osvetou okolo triedenia kuchynského BRO. Pilotný projekt bude spustený na sídlisku Váh, trvať má od februára do júna. „Je to lokalita, ktorá sa skladá tak z bytových domov ako i z rodinných,“ ozrejmila dôvod prednostka Jana Nitrayová.„Na sídliskových stojiskách budú 120-litrové nádoby na tento odpad a pri rodinných domoch to budú 20-litrové vedierka,“ hovorí prednostka s tým, že zatiaľ túto službu nemajú vysúťaženú. Najväčší problém je podľa nej s tzv. koncovkou. „Oni musia mať spracovateľa, ktorý môže tento odpad zhodnotiť. Zatiaľ sa teda rysuje najbližší spracovateľ pre Šaľu v Bošanoch.“Sankcie za to, že od januára mesto nespustí službu plošne, podľa nej nehrozia. „Máme uplatniť tento zákon, nie je presne daná metodika, ako to má vyzerať. Problém teraz je, a nemá v tom jasno ani ŠS, čo s hygienizáciou tých nádob. Rozchádzajú sa názory. U nás sú napríklad úplne iné usmernenia ako v Nitre,“ uviedla Nitrayová, s tým, že ZMOS problém rieši. „Aj toto nám vstupuje do ceny služby.“



Počas diskusie, ktorá predchádzala hlasovaniu, poslanci poukázali na viaceré nedostatky. Podľa poslankyne Márie Farkašovej by bolo vhodné zvýšiť vzdelanosť obyvateľov ohľadom triedenia. Prednostka Jana Nitrayová však tvrdí, že ľudia informácie majú. Pripustila však možnosť zvýšiť osvetu na webe. „Šaľania sú informovaní o tom, že je potrebné separovať, aby naozaj množ-stvo komunálneho odpadu bolo nižšie, pretože dávame letáčiky do každého rodinného domu. Na sídliskách to riešime v spolupráci s predsedami spoločenstiev. Je to vylepené na nástenkách, na vchodoch. Čiže možno treba zvýšiť osvetu napríklad na Facebooku.“

Poslanec Peter Szalay hovoril o neporiadku okolo kontajnerov, ktorý často tvoria ľudia, ktorí nie sú obyvateľmi Šale. „Či to budú ľudia nahlasovať na mestskú políciu na 159 a budú usvedčení kamerou – to je jedno,“ predostrel riešenie problému. Poslanci navrhovali napríklad aj uzamykateľné klietky okolo kontajnerov. Okrem toho poukázali aj na fakt, že spoločnosť, ktorá zber v Šali zabezpečuje, nemá kamery, čidlá a váhy. Radnica však tvrdí, že z každého zberu má protokol o uloženom množstve odpadu.



Primátor: Viem si to predstaviť



Primátor tvrdí, že návrhy poslancov si vie predstaviť, no nevidí to vo všetkých prípadoch reálne.

„Viem si to predstaviť, aj sa to deje. Vybudovali sme kamery ku všetkým polopod-zemným stojiskám. A aj sa riešia prípady – nielen, keď príde cudzí občan.“

Dodal, že pri systéme klietok je problematické zachovať spravodlivosť. „Jednoducho tu je problém, že ak bývajú dve tretiny obyvateľov v bytových domoch, je veľmi ťažké identifikovať, kto koľko odpadov tvorí. Pretože ja vyprodukujem 5 kíl odpadu, môj sused 30, ale platíme rovnako,“ hovorí s tým, že neexistuje systém, ako v 60-bytovom dome dôjsť k spravodlivosti.



Bolo to populistické?