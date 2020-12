Muža, ktorý útočil pre rúško, ešte nevypočuli. Nenašli ho

Páchateľ podľa hovorkyne nemá trvalý pobyt. Nemajú ho kde zastihnúť.

10. dec 2020 o 12:14 Miriam Hojčušová

NITRA. Útočníka, ktorý v čakárni na autobusovej stanici zbil muža len preto, že ho upozornil na chýbajúce rúško, už polícia pozná. Jeho totožnosť je známa od minulého víkendu. Zatiaľ ho však nevypočuli.

„Nedá sa zastihnúť, nemá trvalý pobyt,“ povedala policajná hovorkyňa Viktória Borloková.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/Ydwa_2Q7N0s

Páchateľ, ktorého útok zaznamenala bezpečnostná kamera, je podľa neoficiálnych informácií z iného kraja. Na zázname je najskôr on aj jeho spoločník bez rúška, po upozornení si ho obaja nasadili. Zakrátko jeden z mužov nečakane zaútočí, použije aj kopance.

Článok pokračuje pod video reklamou

Obeťou je 49-ročný muž z dediny pri Nitre. Aké zranenia utrpel, oficiálne nie je známe. „Zatiaľ nemáme lekársku správu,“ povedala Borloková.

Incident z konca novembra zatiaľ riešia ako priestupky proti majetku a proti občianskemu spolunažívaniu. Zbitý muž má rozbitý telefón aj okuliare. Polícia okrem toho preveruje aj podozrenie z prečinu ublíženia na zdraví, potvrdila to hovorkyňa.

Televízia Markíza informovala, že krátko po tom, ako sa záznam bitky objavil na internete, sa útočník vyjadril na sociálnej sieti. „To tak vôbec nebolo, on si ma začal fotiť a nahrávať, nadával nám. Upozorňovali sme ho, nech sa ukľudní, že hneď sme si dali na seba to rúško a on stále do nás. Chytil som už nervy a stalo sa to, ale nie je to tak, ako on tvrdí,“ napísal údajne páchateľ.

„Obeť nemusí nič tvrdiť, celý zákerný útok je na videu,“ reagovali viacerí ľudia, ktorí videli záznam. Konanie páchateľa je šokujúce.