Rozprávky po telefóne ako sérum proti koronavírusu

Inscenácia Nového divadla upozorňuje, aký dôležitý je kontakt s blízkymi.

11. dec 2020 o 9:19 Dominika Cunevová

NITRA. Tím z Nového divadla má za sebou úspešnú premiéru novej inscenácie „Rozprávky po telefóne“. V pôvodnom pláne na tohtoročnú sezónu nebola. Všetko zmenil koronavírus, ktorý sa stal akousi inšpiráciou k naštudovaniu slávnej a netradičnej rozprávky, ktorú títo divadelníci označujú ako "najúčinnejšie 'covid' sérum pre všetky vekové kategórie." Najbližšie predstavenia môžete vidieť v nedeľu 13. a 27. decembra.

„Už len ten názov Rozprávky po telefóne evokoval vtedajšiu situáciu, pretože vtedy to vyzeralo tak, že všetko bude iba po telefóne alebo cez internet. Baby ich navyše poznali, lebo ich čítali deťom,“ vysvetlil režisér Šimon Spišák.

Súvisiaci článok Speváčka Dúhalka: Od tvrdého rocku až po piesne pre deti Čítajte

Ako dodala dramaturgička divadla Veronika Gabčíková, práve v časoch prvej vlny pandémie vyšla dotlač Rozprávok po telefóne. „Herečka Lucia Korená priniesla túto knižku, lebo ju práve čítala svojej dcére Stele. Povedali sme si, že aj v rámci toho obmedzeného sociálneho kontaktu sa dá vzťah utužovať a udržiavať a aj telefón či videohovor v tejto situácii naozaj pomôže,“ komentovala.

Kus súčasnej doby

Príbehy známeho talianskeho rozprávkara a novinára Gianniho Rodariho učarovali deťom i dospelým na celom svete. Cenu Hansa Christiana Andersena pre najlepšieho spisovateľa detskej literatúry a ilustrátora získal už v roku 1970, no myšlienky jednotlivých rozprávok nájdu uplatnenie v akejkoľvek dobe a podľa tvorcov Nového divadla sa v súčasnosti stávajú ešte dôležitejšími.

Prečítajte si tiež Herec Ivan Gontko: Ak zachraňujeme kultúru, zachraňujeme samých seba Čítajte

Nitrianski divadelníci im navyše dodali trochu modernejší vzhľad. Už na začiatku sa diváci nenútene zoznamujú s dievčatkom a chlapcom. Najprv sú súčasťou publika, ktoré netrpezlivo čaká na predstavenie. To sa však nečakane zruší. Náhradou má byť vystúpenie herečky z auta v zápche cez videohovor. Čo zase veľmi rýchlo zruší Kvetko.

Spolu so sestrou sa odhodlajú k tomu, že deťom povedia rozprávky sami. Ten talent vraj zdedili po svojom otcovi. Každý večer zaspia iba po jeho rozprávke, má to však háčik. Nakoľko kvôli práci chodí domov iba cez víkend, hovorí im ju iba cez telefón. To však nemá vplyv na fantáziu detí. Dal by sa tvrdiť pravý opak. Divákom priblížia svoju dennú rutinu, pričom každý deň zavŕši nejaký príbeh.