Terasy a stany skončili, zatvoria aj vianočné stánky?

Dnes sa začína Advent vo Vazulke na Nitrianskom hrade. Aj tu platia obmedzenia.

11. dec 2020 o 12:27 Miriam Hojčušová

NITRA. Infikovaných pribúda, opatrenia sa opäť sprísnili. Od dnešného dňa majú stopku zimné terasy. Reštaurácie a kaviarne môžu naďalej fungovať prostredníctvom donáškových služieb alebo osobného odberu.

Ohrozené sú aj vianočné stánky v centre Nitry. Náš zdroj hovorí, že zatvoria minimálne dva. Ak aj niektoré zostanú, stoly pri nich nebudú. Čakáme na vyjadrenie mesta aj RÚVZ.

Zmení sa tiež avizovaný Advent vo Vazulke, ktorý sa začína dnes o 15. hodine. Varené teplé jedlá tam nedostanete. Dva stany so stolíkmi, kde mali návštevníci dobroty konzumovať, škrtli organizátori už začiatkom týždňa.

„Hrad nezatvárame, Vazulka je vyzdobená. Pamiatkový areál je dostatočne veľký na to, aby sa davy rozptýlili. Vazulka bude fungovať formou okienka a budeme ponúkať taký balený sortiment, ktorý si nevyžaduje dlhé státie, ani sedenie. Skúsime to, ak to nepôjde, budeme musieť zavrieť aj to malé okienko,“ informovali organizátori na sociálnej sieti.

Avizovaná farma s ovečkami v Gotickej priekope nebude.