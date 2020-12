Dúhalka: Deti mi povedali, že Mikuláš nepríde, lebo pán premiér to zakázal

Známa speváčka piesní pre deti nám prezradila, čo sa pre ňu zmení počas týchto Vianoc.

13. dec 2020 o 18:28 Dominika Cunevová

NITRA. Od jari zažívame situácie, s akými sa asi nikto z nás v živote nestretol. Veci, ktoré sme brali ako samozrejmosť, sa zrazu stali niečím výnimočným a ojedinelým. Mnohí museli zmeniť svoje zvyky, a to aj v súvislosti so svojím povolaním. najviac to pocítili ľudia z umeleckého priemyslu, pre ktorých bol kvôli obmedzeniam tento rok jeden z najťažších.

Platí to aj pre obľúbenú speváčku piesní pre deti Barboru Bandlerovú známu pod menom Dúhalka. Spýtali sme sa jej, ako bude tráviť vianočné sviatky v tejto dobe poznačenej koronavírusom.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/KCDU5MqpnKc

Tento rok budú Vianoce iné ako kedykoľvek predtým. Ako ich budeš tráviť?

Budem ich tráviť určite s mojou rodinou, so synom, manželom, psom, ale ak sa bude dať, aj s mužovou dcérou, svokrovcami a mojimi rodičmi, súrodencami a ich deťmi.

Zmení sa počas týchto sviatkov niečo?

Zmení sa to, že človek bude stále v strehu, aby nikoho neohrozil. Ja mám v rodine rizikové skupiny, takže dávame si veľmi pozor, nakoľko nechcem nikoho ohroziť. Ale ak to bude možné, určite chcem byť so všetkými mojimi blízkymi, s celou rodinou. Každoročne pečieme medovníky so sestrou, kamoškami a našimi deťmi. To sa tiež zmenilo. Každá si piekla len doma a žiadna „párty“ sa nekonala. Každoročne chodíme na punč a podpecníky do mestečka, tento rok sme neboli a asi ani nepôjdeme. Bohužiaľ.

Hromadné podujatia sú nateraz zakázané, čo v časoch pandémie robíš v rámci svojej hudobnej kariéry?