Koronavírus u Šalianok šarapatí už tretíkrát

Patálie s všade prítomným ochorením Covid-19 v tíme hádzanárok Šale nie a nie skončiť.

13. dec 2020 o 22:21 Martin Kilian

Plánovaná dohrávka medzi Prešovom a Duslom Šaľa sa v sobotu 12. decembra neuskutočnila. Kým pri prvom odložení za to mohol výskyt koronavírusu v tíme žien Prešova, tentoraz sa nainfikovali Šalianky.

„V priebehu prvého decembrového týždňa bolo pri antigénových testoch pozitívnych až 7 dievčat. A navyše v čase, keď sme zápas odkladali, bola Sabrina Novotná ešte na majstrovstvách Európy s českou reprezentáciou v hre o postup do štvrťfinálovej skupiny. V priebehu posledného týždňa boli dievčatá pretestované aj PCR testami a u dvoch z nich sa koronavírus nepotvrdil. To znamená, že momentálne máme 5 pozitívnych dievčat,“ popísal aktuálnu situáciu tréner hádzanárok Šale Peter Pčola.

Jeho družstvo tak muselo ísť znova do karantény. „Ešte to potrvá, kým sa do tréningu vrátia všetky dievčatá. Je to už tretíkrát, čo sme prerušili tréningový proces z dôvodu karantény. Keď vezmem do úvahy, že sme mali niektoré hráčky aj na reprezentačných zrazoch (ženských aj juniorských), tak môžem skonštatovať, že od septembra sme nemali ešte ani jeden klasický tréningový týždeň, kde by sme sa od pondelka do piatku pripravovali s kompletným tímom na jedného súpera,“ pokračuje kouč žien Dusla.

Situácia v tíme podľa neho momentálne nie je vôbec ideálna, keďže väčšina dievčat už mala tréningový výpadok. „Návrat po chorobe je pre každú jednu hráčku veľmi náročný. Navyše, pri súčasných nariadeniach je nemožné odohrať aspoň nejaký prípravný zápas. No snažíme sa s tým popasovať, ako sa dá. A naozaj klobúk dole pred celým družstvom. Musím dievčatá pochváliť, že aj napriek tejto nepriaznivej situácii trénujú všetky s plným nasadením a prevažne s dobrou náladou. Pevne verím, že v novom roku sa situácia už stabilizuje a my konečne naskočíme do pravidelného zápasového rytmu,“ zakončil optimisticky Peter Pčola.