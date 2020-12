Cowley chytil 55 pukov! Slovák: Brankár zo mňa nebude

Nitre bolo v Michalovciach horúco, víťazná krasotina Tvrdoňa.

14. dec 2020 o 10:42 Martin Kilian ml.

Včerajšia bitka ôsmeho s druhým (strelecky najaktívnejších extraligistov) začala takmer siedmimi minútami bez prerušenia (!), potom jediný „košikár“ hostí, 16-ročný talent Sýkora, trafil betóny Tomeka a Lantoši načapoval Šťastnému (0:1). V druhej tretine ale Michalovce hotovali Nitre šibenicu (32 striel za 20 minút!), Chalupa na dvakrát v brejku vyrovnal (1:1) a Galamboš v tlačenici dorazil cez na čiare stojaceho Slováka (2:1), hoci Stavjaňa protestne využil trénerskú výzvu a dráma pulzovala.

Slovák: Brankár zo mňa nebude

„Verili sme, že tam niečo bude. Musíte skúšať,“ priznal risk Róbert Lantoši. „Zo striedačky to nebolo dobre vidno, zdalo sa nám, že domáci hráč stál v bránkovisku,“ vysvetlil asistent Dušan Milo situáciu z 37. minúty, po ktorej corgoni podľa pravidiel šli do oslabenia.

„Michalovčan to sklepol, strieľal, šiel som do brány, že to chytím. Puk ma trafil do ramena, ale aj tak ma prestrelil, vidíte, brankár za mňa nebude, ani nespĺňam parametre,“ rehotal sa spotený Marek Slovák už za rytmu pesničiek z trojbodovej kabíny.

Vedľa ale iba v šiltovke postával Miroslav Pupák. Pre zranenie strávil tretiu tretinu len za vrátkami striedačky. Prvotné prognózy o stave rekordéra HK nezneli nijak hrozivo.

Hokejisti Nitry si upevnili druhé miesto extraligy. (zdroj: HK Dukla Ingema Michalovce - Tomáš Feigl)

"Trto" odstrelil žrď

Nitra ustála všetkých sedem presiloviek nadupaných Michaloviec a gólovo ich dobodala, keď to najmenej čakali – 32 sekúnd pred koncom druhej tretiny a 32 po štarte tretej – Kollár príklepom napálil taký pas Lantošiho (2:2), aký si chvíľku predtým od neho vypýtal, a Tvrdoň z otočky prekrásne odstrelil žrď bránky (2:3).

„Chalani urobili perfektnú robotu, zahrali to jednoducho. Hrnec, veľký chlap, mu to nahral pred bránu,“ ospevoval víťazný gól Lantoši. „Padlo to dobre, vyšlo to. Hneď, ako som dostal puk, som ho chcel zasunúť,“ utrúsil sám najproduktívnejší corgoň Marek Tvrdoň a v mikine sa s hokejkou vydal hľadal cestu k autobusu. Rozhovor do televízie ho „minul“ v sprche...

Nitran Miroslav Pupák (vpravo) v Michalovciach nedohral. (zdroj: HK Dukla Ingema Michalovce - Tomáš Feigl)

Cowley ako palivo

Cestu Nitry k bodom prisvietil gólman Evan Cowley, chytil 55 striel! Viaceré videl ideálne, ale v šanciach Regendu či Takáča vyslovene zažiaril. Strávil 60 minút takpovediac na špičkách, hlučnými pokrikmi pretínal ticho v peknej aréne, až ho azda počula i dvadsiatka za sklom baru.

„Vo všetkých zápasoch nás drží a dodáva nám to energiu vyhrávať,“ chválil Lantoši. „Druhé tretiny nám akosi nejdú, koledovali sme si o góly, vďaka Cowleymu sme ale stále boli v hre. Bolo to o osobnej zodpovednosti každého hráča, každý vypĺňal priestory, preto nebolo tak veľa šancí a keď boli, tak Evan perfektne zareagoval na čiare. Zaslúžili sme si bodovať,“ pritakal Slovák. „Chlapcom patrí vďaka, hlavne brankárovi,“ doplnil mozaiku Milo.

Radosť do šesťhodinovej cesty domov ešte trefou do prázdnej brány dochutil Slovák (2:4). A teraz? Utorková odveta semifinále pohára na Slovane.