Palác pod Nitrianskym hradom dostavajú, bude vyzerať ako pred bombardovaním

Budova, ktorú dala postaviť Mária Terézia, sa opäť stane súčasťou panorámy historickej Nitry. Biskupstvo už má predstavu, ako ju využije.

14. dec 2020 o 12:31 Miriam Hojčušová

NITRA. Veľprepoštský palác pod Nitrianskym hradom dostavajú do pôvodnej podoby. Bude vyzerať ako pred bombardovaním.

Práce pokračujú rýchlym tempom. Múry už vytiahli na druhé nadzemné podlažie.

„Ešte do konca roka by sme chceli vybetónovať strop. Ak by bolo veľmi dobré počasie, možno by sme začali so strechou. Akokoľvek sa to zdá veľké, je to obnova len podľa pôvodnej stavby,“ hovorí biskupský ekonóm Martin Štofko.

Všetko podľa neho financuje Sídelná kapitula v Nitre, teda majiteľ budovy, z vlastných prostriedkov. Získala ich z predaja pozemku.

Na podnet cisárovnej

Veľprepoštský palác sa nachádza na dolnom nádvorí za súsoším sv. Cyrila a Metoda. „Postavili ho v rokoch 1778 – 1780 na podnet cisárovnej Márie Terézie podľa projektu Franza Antona Hillebrandta ako dvojpodlažnú rokokovo-klasicistickú budovu,“ informuje biskupstvo.

Po druhej svetovej vojne zostalo z historického paláca len torzo. Poškodili ho bomby, ktoré na Nitru dopadli 26. marca 1945. V ďalších rokoch opravili len najzachovalejšiu časť prízemia „približne v rozsahu dvoch tretín hmoty a stĺpový portikus“.

V takejto oklieštenej podobe zostala budova celé desaťročia. „Kedysi v nej mal sídlo veľprepošt – hlava Sídelnej kapituly v Nitre, ktorá tu existuje už viac ako tisíc rokov,“ doplnil Štofko.

Po dostavbe a obnove chce biskupstvo do paláca presťahovať viacero úradov, ktoré sú teraz na hrade. „V uvoľnených priestoroch zriadime znovu čosi viac pre turistov,“ naznačil biskupský ekonóm.

Odstránia vlhkosť

Obnova slávnej budovy sa začala koncom augusta. „Na základe výsledkov výskumov a analyzovania historickej fotodokumentácie budú v rámci možností čo najhodnovernejšie obnovené fasády Veľprepoštského paláca do poslednej známej a dokázateľnej podoby, ktorú objekt mal pred zánikom jeho väčšej časti,“ informoval štátny radca Rudolf Viršík z Krajského pamiatkového úradu v Nitre.