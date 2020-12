Bodyguard hviezd s krvou a ViOn s ďalším rekordom

Senica – FC ViOn 1:1 (0:1)

V prvom polčase boli silnejší na lopte hostia, lenže dobre sformovaná obrana súpera im nedovoľovala príznačné smrtiace protiútoky a pozorne strážila esá Balaja a Hrnčára. Prvú šanca mala Senica – Piroska si v 16. min. Chovanom vyboxovanou strelou vypýtal roh a zakrútil ho na hlavu voľného Nemca. Udreli ale vionisti – Piroska fauloval Dugu a Balaj z priameho kopu spoza šestnástky s tečom múru strelil svoj 11. gól sezóny (0:1).

Po obrátke sa karty rozdali inak. Záhoráci sa viac usídlili na útočnej polovici, a hoci príležitosti aj tak neprichádzali, v 60. min. spornú penaltu jasne premenil Piroska (1:1). Zlatým Moravciam následne svitla šanca na pár brejkov, žiaden ale nedotiahli do nebezpečenstva. Zaslúženú remízu v priemernom zápase nezvrtla ani hlavička Maleca, Chovan ju v 75. min. vyškriabal nad brvno.

Góly: 60. Piroska (11 m) – 45+1. F. Balaj. R Marhefka, ŽK: Šimčák, Gallovič, Addo, Piroska – Duga, Čonka, bez divákov.

VION: Chovan - Čögley, Moško, Menich, Čonka – Tóth, Duga – Hrnčár, Ďubek (81. Orávik), Kyziridis (65. Kovaľ) – F. Balaj.

Ľuboš Benkovský, tréner Zlatých Moraviec: „Očakávali sme takýto priebeh, že to bude nervózny zápas s veľa súbojmi, že sa bude veľa rozprávať. Po prvom polčase sme verili, že môžeme udržať výsledok a dotiahnuť to do víťazného konca. Následne sme dostali gól. Senica bola v druhom polčase bližšie k pokutovému územiu a dostala sa do menšej psychologickej výhody. Moji hráči to ubránili. My sme sa snažili urobiť hlboký blok, získavať lopty, vyrážať do protiútokov, ktoré zlyhali na finálnej prihrávke. Je to dôležitý bod z vonku. Rešpektujeme silu súpera a pracujeme ďalej.“

OKAMIH ZÁPASU: Veľa sa rozprávalo o situácii z 59. minúty. Piroska sprava poslal oblúčik do stredu šestnástky, zdalo sa, že Yenne vo vzdušnom súboji ťukol do Moška, vionista následne nekoordinovane trafil loptu rukou. Rozhodca Marhefka stál blízko a Senici dal penaltu na 1:1.