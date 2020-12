Stavjaňa chce iného Lantošiho. Z mladých chváli Sýkoru

Trénerovi chýba lepšia hra 5 na 5.

14. dec 2020 o 19:18 Martin Kilian ml.

Po 20. kole extraligy mali corgoni iba raz viac bodov než dnes a nikdy nie viac gólov. Jej medailovo (9) najúspešnejší tréner – odkoučoval v nej 708 zápasov a smeruje k päťstému nitrianskemu – ANTONÍN STAVJAŇA (57) pred šesťdňovou extraligovou pauzou rozprával aj o svojom potenciálnom nástupcovi.

AJ TOTO SA DOZVIETE Prečo ho z tínedžerov-debutantov najviac zaujal Sýkora a čo mu chýba na ostatných

Akú inú verziu Lantošiho by si želal

Ako vníma, že Nitra bez Mezeia dostáva priemerne 3,6 gólov a s ním 2,6

V ktorých tréneroch vidí svojich možných nástupcov

Po 39 percentách základnej časti je Nitra druhá v nekompletnej tabuľke. Spokojnosť?

Nechcel by som hodnotiť umiestnenie, nie úplne stopercentne zodpovedá realite. Vzniklo aj preto, lebo favoriti ako Zvolen, Michalovce alebo Slovan nenaplnili očakávania. Náš potenciál je jednoznačne okolo štvrtého až šiesteho miesta.

Ešte nebol zápas, v ktorom nebodoval nik z prvej lajny Hrnka – Slovák – Tvrdoň. Azda posledná takto produktívna čisto domáca úderka bola Kolník – Kollár – Kováčik v bronzovej sezóne 2005/06. Viete ich porovnať?

Bodujú pravidelne. Potrebovali by sme ale, aby k bodom prispeli aj ďalší, všetci, čo sú pod nimi, teda formácie Šťastného alebo Šišku – to sú hráči, ktorí by svoje zápasy mali mať minimálne do plusu.

Tieto dve lajny by som neporovnával, herné poňatie pred pätnástimi rokmi bolo veľmi iné. Keď už sa ale hráte so štatistikami – ak si od nášho skóre odrátate strelené góly v presilovkách a inkasované v oslabení, dostanete približne vyrovnaný počet. Toto najlepšie definuje náš herný prejav a možnosti. Ak nebudeme plusoví v hre 5 na 5 alebo 4 na 4, nemôžeme mať vyššie ambície.

Presilovky vás ale špeciálne tešia, však? Takmer každá štvrtá je gólová, máte ich najlepšie v extralige.

Veľa sa im venujeme. Hoci mám výhrady, zatiaľ sa nám ich darí premieňať.

Je to váš najmladší nitriansky tím. Čím sa to prejavuje?