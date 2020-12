Kováčik: Rekordy? Skôr boj o prežitie

Riaditeľ HK Nitra aj o možnom doplnení kádra.

15. dec 2020 o 13:00 Martin Kilian ml.

Spolu s generálnym manažérom Tomášom Chrenkom začal šiestu – najťažšiu – sezónu na čele najsledovanejšieho športu v najstaršom meste. V zajatí korony, logicky váhavých sponzorov, odlive legionárov a šetrenia ale spískali malý zázrak. Nitra sa aj po tretej adventnej nedeli vyhrieva na 2. mieste extraligy.

AJ TOTO SA DOZVIETE Aké kompenzácie zatiaľ dorazili do Nitry a prečo jej nestačia

Koľko je mesačný výdavok HK na hráčske platy

Ako boli alebo sú reálne návraty M. Versteega a Blackwatera

Či vedenie hľadá náhrady za Lantošiho a Zecha

Čo Kováčik vraví na kritiku značného nasadzovania mladíkov

Takto celú sezónu? Nie!

„Boj o prežitie a zháňanie financií ale každodenne pokračuje,“ priznal riaditeľ klubu MIROSLAV KOVÁČIK (42). „A pre koronu je ešte ťažší než v minulých rokoch, lebo neexistuje príjem zo vstupného. Ekonomicky určite nie sme za vodou, práve naopak. Nie je to iba situácia Nitry, ale drvivej väčšiny klubov. Žijeme z mesiaca na mesiac. Nie je to tak, že pred sezónou máte na účte peniaze, s ktorými potom narábate. Aktuálne kompenzácie nám ani zďaleka nestačia. A to napriek tomu, že náklady sme sa snažili zminimalizovať oproti už aj tak nevysokým nákladom v minulých sezónach. Pokiaľ by prišli kompenzácie zohľadnené podľa priemerných návštev z minulých sezón, utiahli by sme celý ročník. Ak ale budú chodiť tak, ako doteraz, tak si to neviem predstaviť. Kluby by sa zadlžili.“