Reprezentoval USA, s Nitrou chce titul. Cowley doma lezie štvortisícovky

Hrával proti synovi legendárneho Joea Sakica.

16. dec 2020 o 19:00 Martin Kilian ml.

V bejzbale i futbale bol majstrom štátu Colorado, vie tenis a hral aj na bicie, ale je bláznom do hokeja – v sedemnástich reprezentoval USA i hral v exhibícii najväčších amerických talentov!

Iba sedem brankárov bolo v roku 2013 draftovaných do NHL vyššie než EVAN COWLEY (25). Do najlepšej ligy ho pasovali i skauti, ale európskymi cestičkami osudu je dnes najlepším gólmanom corgoňom za posledné roky. „Raz sa vrátim domov, ale teraz si užívam Nitru,“ začal ryšavý čarodej a rozpovedal sa i o súkromí.

Článok pokračuje pod video reklamou

Odchovanec jazierka

Narodil sa v Cranbrooku, mestečku v kanadskej provincii Britská Kolumbia, 30 rokov po slávnom Stevem Yzermanovi. Lenže už v piatich rokoch sa s rodičmi presťahoval o takmer dvetisíc kilometrov južnejšie, do 9-tisícového Evergreenu pri americkom Denveri.

Ešte viac o hokejovej Nitre nájdete v prílohe aktuálnych MY Nitrianskych novín

„Hokejový štadión nemáme, susedské bitky boli na zamrznutom jazierku. Ja som vždy chcel byť brankárom, strašne sa mi páčila tá výstroj,“ prezradil Evan Cowley o detstve v nadmorskej výške 2 184 metrov, kde prechodil i štvortisícovky, ako vravia jeho fotky zo Skalnatých vrchov. „Milujem kopce, turistiku, kempovanie, rybolov, lyžovanie, korčuľovanie,“ pritakal.

Na rybačke v Skalnatých vrchoch. (zdroj: archív (ec))

Medzi hviezdami

A hokej. Na prvom mieste. Zážitky zbieral už na škole. „Hrával som proti synovi Joea Sakica, niekoľkokrát sme sa aj stretli. Na letných tréningoch v Denveri som vídal mnoho veľkých hokejistov, obzvlášť som si vždy vážil Petra Budaja, spolu s nebohým Marekom Svatošom trénovali u nás na univerzite,“ hovoril 193-centimetrový dlháň o postavách Colorada Avalanche.

„V sedemnástich som mal raketový vzostup,“ povedal Evan Cowley. V septembri 2012 ako jediného z NAHL vybrali do AAPG (All-American Prospects Game) v Buffale, teda zápasu top talentov USA. V troch zápasoch reprezentoval a hockeysfuture.com písali, že má predispozície byť úspešným brankárom NHL, ktorú dnes hrajú jeho kamaráti.

Evan Cowley ako šampión univerzitnej NCAA s Denverom. (zdroj: archív (ec))

„Bolo privilégium byť v šatni s budúcimi (Frank Vatrano, Seth Jones) i bývalými (Phil Housley, Rob McClanahan) hviezdami a tak blízko NHL. Žiaľ, na fotení AAPG som mal na čele riadnu vyrážku, dodnes sa na tej fotke riadne smejeme,“ rozprávala tretia voľba Floridy na drafte 2013 (prvou bol Aleksandar Barkov).

Jeho maximom ale nateraz ostalo 14 zápasov v AHL na forme v Springfielde (na prelome 2017 a 2018), vo vačku s váženým univerzitným titulom v Denveri. „Každý hráč má inú cestu,“ žmurkol pri otázke, prečo je v 25 rokoch v tretej európskej krajine.

Upokojujúca prítomnosť Mezeia

Po vydarenej sezóne v poľskom Gdansku a množstva práce v dánskom Odense totiž zachraňuje krk Nitre, o to viac, keď kopí priveľa lacných chýb v obrane.

Pochvaly zbieral aj v dánskom Odense. (zdroj: archív (ec))

„Náš štart bol úžasný, už sme stihli ukázať obrovskú odolnosť. V lige je mnoho talentovaných tímov, každý zápas je tesný, sezóna bude určite zaujímavá až do konca. Chceme vyhrať titul, je to v našich silách, ak aj v ďalších mesiacoch budeme rásť,“ vyhlásila neohrozená jednotka vicelídra extraligy, jeden z najvyťaženejších brankárov extraligy, nenadávajúci na únavu: „Z posledných rokov som na to zvyknutý. Naučil som sa, ako zvládať záťaž. Tréneri mi v týždni dávajú dostatočne veľa chvíľ na oddych. Viem, ako ostať zdravý a fit.“

Výkonmi – v pamäti utkvel „semafor“ v Košiciach na Ružičku, piatkový reflex proti banskobystrickému Mistelemu, či nedeľný na Takáča z Michaloviec – si vylepšuje čísla: aktuálne činia 2,98 inkasovania na zápas a 91,54-percentnú úspešnosť zákrokov. „Štatistiky dávam bokom, podstatné je dôsledne dať všetko do každého zápasu,“ pokorne odvetil muž s americkým i kanadským občianstvom a priznal radosť z návratu kapitána Branislava Mezeia do zostavy: „Mezova prítomnosť na ľade nás upokojuje. Proti Banskej Bystrici (2:1pp) sme ho už mali späť a bolo to vidno. Je skvelé mať ho v tíme!“

Evan Cowley so snúbenicou Annou na ochutnávke vína vo Veľkom Kýri. (zdroj: archív (ec))

Spoznáva i kúty najstaršieho mesta. „Baví ma spoznávať nové kultúry, Európa ponúka zaujímavé skúsenosti, vôbec ma neprekvapilo, že Slovensko je krásna krajina. Život v Nitre je jednoduchý – okrem hokeja sa mi točí okolo zdravého stravovania, odpočinku a varenia zdravých jedál, ktoré so snúbenicou Annou obľubujeme. Z mesta ide veľká energia, aj Zobor má svoj šarm. Škoda, že bez fanúšikov to nie je úplne plný zážitok z Nitry, ale je dôležité dostať pandémiu pod kontrolu,“ dodal Evan Cowley.

Narobí sa najviac Evan Cowley je signifikantnou oporou Nitry. Pri spŕške striel ho už síce raz prekvapil lacný gól, ale spoluhráčom už zákrokmi zachránil nejeden zápas. Z brankárov, ktorí v posledných deviatich základných častiach sezón odchytali za HK aspoň 10 zápasov, má najvyšší priemer úspešných zákrokov na zápas. Samozrejme, priepustná obrana je podmienená útočným štýlom tímu. 2020/21 – Cowley 32,47, 2019/20 – Šimboch 24,11, Hanuljak 19,09, 2018/19 – Šimboch 25,38, Foltán 23, 2017/18 – Lawson 26,6, M. Laco 24,18, Foltán 24,16, Hartzell 19,45, 2016/17 – Valent 26,67, Hartzell 27,5, 2015/16 – Valent 29,8, Trenčan 22,5, 2014/15 – Lakosil 25,71, Valent 25,54, 2013/14 – Kristan 26,48, 2012/13 – Laco 26,46, Valent 27,11

Tento článok vznikol vďaka špeciálnej komerčnej prílohe MY Nitrianskych novín NAJKRAJŠIE HOKEJOVÉ VIANOCE