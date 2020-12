Vianočné stánky v Nitre zrušili. Advent na hrade funguje s obmedzeniami

Veriaci môžu pristúpiť aj k sviatosti pokánia v hradnej katerdále, či využiť individuálne duchovné rozhovory

15. dec 2020 o 14:28 Miriam Hojčušová

NITRA. Vianočné stánky s občerstvením v centre Nitry skončili. Pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu ich zavreli o vyše týždňa skôr ako bolo plánované.

Radnica dostala žiadosť, aby proti existujúcim stánkom zakročila. Poslal ju ešte v piatok Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre. Na naše opakované otázky nereagoval.

Prvé dva zo šiestich stánkov (pri Šmaku a Premier Clube), ktoré patrili mestu, zatvorili už koncom minulého týždňa. Poslanci dodatočne neschválili ich prenájom.

„My vyrábame z vlastnej iniciatívy kritické miesta. Považoval by som za rozumné, keby sme to zrušili,“ povedal poslanec Miloš Dovičovič na štvrtkom zastupiteľstve. Za prenájom dvoch mestských stánkov (fungovali od 4. decembra) hlasovali šestnásti, jeden bol proti a dvaja sa zdržali. Návrh neprešiel.

Ostatné štyri stánky, ktoré patrili predajcom, skončili včera. Dôvodom je zhoršujúca sa pandemická situácia.

Tá ovplyvnila aj Advent na Nitrianskom hrade, funguje s obmedzeniami. Návštevníci si môžu pozrieť expozície Diecézneho múzea, vnútorný areál hradu aj katedrálu.

„Vyzdobený areál hradu so svojou historickou atmosférou je tak vhodným priestorom na prechádzku, výhľady na mesto, či tiché prežívanie adventnej atmosféry,“ pozýva nezisková organizácia Castellum.

Vo Vazulovej veži na hornom nádvorí predávajú cez okienko balené vianočné špeciality a suveníry. Podľa pôvodných plánov by to malo trvať do 22. decembra, ak sa medzitým nesprísnia opatrenia.

Veriaci môžu pristúpiť aj k sviatosti pokánia, či využiť individuálne duchovné rozhovory: „Denne sú v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma prítomní kňazi, ktorí ochotne vyspovedajú záujemcov z radov návštevníkov hradu v čase od 16. do 18. hodiny.“

Na adventné prehliadky so sprievodcom sa musia záujemcovia nahlásiť aspoň dva dni vopred. Konajú sa každých 30 minút pre maximálne päť osôb, či jednu rodinu.