Počet hospitalizovaných v Nitre prekročil stovku. Úrad nariadil nové opatrenia

Ďalšia reprofilizácia lôžok by ohrozila súčasný chod nemocnice.

15. dec 2020 o 22:18 Miriam Hojčušová

NITRA. Počet covid pacientov v nitrianskej nemocnici opäť narástol. V utorok ich bolo už 102, z toho piati čakali na výsledky.

„Na jednotke intenzívnej starostlivosti leží šesť pacientov. Na umelú pľúcnu ventiláciu sú napojení dvaja,“ informovala hovorkyňa nemocnice Tatiana Kubinec.

Dodala, že celkovo už bolo z dôvodu pozitívneho testu na COVID-19 práceneschopných viac ako štyristo zdravotníkov. „Aktuálne máme PN v dôsledku pandémie 153 zamestnancov.“

Pre pacientov s covidom majú k dispozícii 200 lôžok

Nemocnica má k dispozícii 140 reprofilizovaných lôžok pre covid pacientov, 22 lôžok je na špeciálnom covidovom ARO.

Kubinec vyčíslila, že celkom je pre pacientov s novým koronavírusom k dispozícii približne dvesto lôžok, vrátane covidového ARO a infekčnej kliniky. Osem pacientov, ktorých stav to dovoľoval, previezli za posledný týždeň do Špecializovanej nemocnice Zobor.

Ak by mala fakultná nemocnica reprofilizovať ďalšie lôžka, musela by podľa hovorkyne limitovať svoje činnosti s ponechaním len neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Aktuálne poskytuje „kompletnú neodkladnú starostlivosť vrátane liečby onkologických ochorení a ochorení, ktorých odloženie by významnou mierou zhoršilo zdravotný stav pacienta“.

Importovaných nákaz je menej

Koľko pozitívnych ľudí pribudlo za december v Nitrianskom okrese a z akej sú vekovej kategórie, zatiaľ RÚVZ nepovedal.

„Na podrobnú analýzu v mesiaci december nemáme personálne ani časové kapacity. Štatisticky máme spracovaný november, kedy bolo evidovaných 1871 laboratórne potvrdených prípadov Covid-19,“ informovala regionálna hygienička Katarína Tináková.

Z tabuľky, ktorú nám poskytla, vyplýva, že najviac infikovaných bolo z vekovej kategórie 35 až 44 rokov (350). Nasledovali skupiny vo veku 45-54 rokov (341) a 25-34 rokov (293).

„Výskyt ochorení v okrese Nitra má charakter regionálnej zvýšenej incidencie súvisiacej so zavlečením nákaz do firiem, škôl, sociálnych zariadení, zdravotníckych zariadení a rodín. Znížila sa proporcia importovaných nákaz. Narastá výskyt v zariadeniach sociálnych služieb, zdravotníckych zariadeniach, školách,“ informovala Tináková.

Ambulantný predaj je od utorka zakázaný

Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu RÚVZ Nitra nariadil opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce. Účinné sú od 15. decembra.

Zakázané je organizovanie príležitostných trhov a búrz, vrátane prípravy a predaja alkoholických a nealkoholických nápojov a pokrmov na priamy konzum ambulantným spôsobom, ako aj predaj potravín ambulantným spôsobom.

Ďalej sú zakázané firemné posedenia a akékoľvek stretnutia spojené s konzumáciou nápojov a pokrmov aj v počte menšom ako šesť ľudí na mieste. Výnimkou sú rodinné stretnutia v priamom príbuzenstve.

Úrad tiež nariadil obmedziť kapacitu v kinách, divadlách a kostoloch. Diváci aj veriaci musia sedieť.

Naďalej vyhľadávajú kontakty pozitívnych

Hoci infikovaných pribúda, epidemiológovia podľa Tinákovej spracovávajú jednotlivé pozitívne prípady priebežne, „v čo najkratšom časovom odstupe po nahlásení". Naďalej vyhľadávajú v ohniskách nákaz všetky kontakty.

Izoláciu majú nariadenú stovky osôb, ktoré "sú pozývané v predpísanom intervale a minimálne 10 dní sledované, niekedy aj dlhšie, teda až do vyliečenia pacienta alebo dosiahnutia neinfekčného stavu“.

V rámci preventívnych opatrení sú sledované aj osoby vracajúce sa zo zahraničia, z tzv. červených alebo rizikových krajín. „Je im nariadená izolácia a sú pozývané najskôr na 5. deň na testovanie.“