Silvestrovským perom o športe

Humornú mozaiku z ihrísk zozbieral a upravil Jozef Sklenár.

30. dec 2020 o 7:10 Jozef Sklenár

Gól to nebol, ale trefa do čierneho áno. (Zdroj: Martina Radošovská)

Posledné hodiny roku 2020 sa pomaly, ale isto blížia a starý rok sa chystá už do dôchodku. Na druhej strane nastávajú chvíle, aby sme bilancovali dosiahnuté výsledky nielen na pracoviskách, ale aj v rodinách a na športovom poli.

Napriek tomu, že sa tento rok aj vinou neustále sa rozširujúcej pandémie Covid-19 nemohol niesť v olympijskom duchu 32. Letných olympijských hier v Tokiu, ako aj ďalších významných európskych a svetových podujatí v ďalších športových odvetviach, slovenský šport sa v priebehu roku 2020 nestratil. Potvrdzujú to aj úspechy našich lyžiarov Petry Vlhovej a bratov Žampovcov, či biatlonistiek Fialkových, atlétov Mateja Tótha, Jána Volka, cyklistov Petra Sagana a Jozefa Metelku, tenistov Filipa Poláška s Viktóriou Kužmovou, veľkej rodiny vodných kanoistov a športových strelcov a mnohých iných. Do kroniky športových úspechov Slovenska patrí aj postup futbalistov na ME.

Článok pokračuje pod video reklamou

Športovú verejnosť v regióne teší, že podiel na úspechoch, či už v kolektívnych alebo individuálnych športoch, majú tiež reprezentanti a tréneri, ktorí vyrástli, resp. pôsobia alebo pôsobili v športových kluboch nášho regiónu.

Poďakovanie od redakcie MY novín patrí všetkým tým, ktorí sa spolupodieľali v tomto roku akoukoľvek formou na týchto úspechoch, ale aj na úspechoch regionálnych reprezentantov v rámci Slovenska. Patria sem športovci, tréneri, funkcionári, ale aj sponzori s priaznivcami.

Do nového roku želáme všetkým pevné zdravie, dobrú náladu, množstvo športových úspechov a hlavne, nech sa budú môcť naši športovci vrátiť na športoviská, aby nám mohli prinášať opäť radosť a dobrú pohodu z kvalitných športových výkonov a výsledkov. Aby bilancovanie roku 2021 bolo pestrejšie, veselšie a úspešnejšie.

Abeceda z našich športovísk

Aj keď je lopta guľatá, eurá majú iný tvar.

Boxeri sú protipólom astronómov. Nechcú totiž vidieť hviezdy.

Čím sa podobá futbalová hviezda politikovi? Obaja majú osobných strážcov.

Dbal na životosprávu pred zápasom. Pivo pil iba s veľkou vodkou.

Ešteže vzpierači nekopírujú tenistov. Činky by narobili v hľadisku kuca-pacu.

Futbalové derby sa skončilo tragicky. Všetci diváci boli otrávení.

Gól je najvyhľadávanejšou pochúťkou športových priaznivcov.

Hokejová sezóna končí v máji. Vtedy je dostatok pukov.

Inteligenciou neoplývajú šachisti. Pravidelne vyhadzujú dámu.

Je špecialistom na vhadzovanie. V civile robí vyhadzovača.

Keďže mali nízky vekový priemer, dopúšťali sa školáckych chýb.

Ľahšie je napísať knihu o futbale, než hrať futbal ako z veľkej knihy.

Mužstvo bolo bohaté na chudobné výsledky.

Najlepšou šprintérkou je žena. Dobehne každého chlapa.

Obrana urobila v zápase iba jedinú chybu, ale za to trojbodovú.

Pravidlá mali medzery v láske. Tam občas vyhrá aj slabší.

Rozhodca najprv rozdal karty, až potom sa začalo hrať.

Škoda, že sa nedá zo športových driev vyrábať nábytok.

Tréner je ako papier. Musí zniesť všetko.

Úplatok v športovom zápolení nazývajú rozhodcovia štartovným.

Výkon parašutistu stúpa, aj keď on klesá.

Z dna ligovej tabuľky sa ťažko vzlieta aj s dvoma falošnými krídlami.

Športové otázniky

* Sú futbalisti a záhradkári príbuzní? Áno. Obaja veselo okopávajú.

* Môžu byť na ľade horúce hlavy? Opak je samozrejmosťou.

* Čím budem, keď sa stanem dospelým? Futbalistom, alebo politikom.

* Je turistika nebezpečný šport? Ak zájdete priďaleko.

* Môžu sa zakladať bleskové útoky cez letnú búrku?

* Kedy rozhodne najslabší hráč o výsledku stretnutia? Keď inzultuje rozhodcu.

* Môžu mať úspechy ľahké ženy na vzpieračskom pódiu?

* Prečo si nevstúpil po slabom výkone do svedomia? Mal zablatené kopačky.

* Môže falošné krídlo zaznamenať v zápase čestný gól?

* Kto dokáže dať najrýchlejšie dokopy mužstvo? Predsa fotograf.

* Prečo nemajú arbitri zelené karty? Aby si hráči nemysleli, že komu sa nelení, tomu sa zelení.

* Môže brať vzpierač ťažkej váhy tréning na ľahkú váhu?

* Čo je povolený doping? Neutíchajúca túžba po víťazstve.

* Môže byť koncovým hráčom ten, čo nastupuje v 90. minúte?

* Prerastú nám cez hlavu futbaloví trpaslíci z Malty?

* Čo je pri skokoch do vody najdôležitejšie? Aby bola v bazéne voda.

* Prečo má podgurážený fanúšik zo zápasu väčší zážitok? Všetko vidí dvojmo.

Silvestrovskí škriatkovia

* Po prehratom zápase malo mužstvo SKLENENÉ hlavy. Zostúpilo.

* V 2. futbalovej lige bude viac KUBOV bojovať na jar o záchranu.

* Trenčín hral s Košicami v závere POČESTNÚ presilovku o dvoch.

* Neustále TEPOVAL v Niké a veľmi sa mu darilo.

* Boženík VYSTRIHOL malú domov a poľahky dal víťazný gól.

* Španielsko je vicemajstrom sveta v HÁDANEJ žien.

* Viacerým fortunaligistom chýbajú počas pandémie POHREBNÉ financie.

* Rozhodcovia ignorovali PLAVIDLÁ a pískali od buka, do buka.

* V cieli Bostonského maratónu bola PRAVÁ černoška z Kene.

* Pohronie malo najväčšiu SLANINU v ofenzívnej činnosti.

* Chárove tvrdé strely od MOKREJ čiary môžu v NHL chýbať.

* V súčasnosti sa hrá bez DIVIAKOV, preto je tak na štadióne ticho.

* Dunajská Streda VYSTRIEKALA cez polčas troch hráčov.

* Rozhodcovia riešili veľkú bitku na ľade hromadným VYUČOVANÍM.

* Počas pôsobenia v Celtiku hral Moravčík vo veľkej FIRME.

* Ján Železný sa stal najlepším ŠTEPÁROM na svete.

* Pod stromčekom našiel RUČNÚ permanentku na hokejový Slovan.

Upravené príslovia a porekadlá

* Život sa podobá atletike. Nevyhráva vždy múdrejší, ale rýchlejší.

* Svetlou nádejou hráčov boli čierne fondy pokladníka.

* Futbal a rybolov majú veľa spoločného. Teší iba to, čo skončí v sieti.

* Aj v športoch bez kolies sa točia veľké peniaze.

* Futbalista je ako pyrotechnik. Formu si musí rýchlo a presne načasovať.

* Keď vás niekto dobehne, nemusí byť ešte atlétom.

* Brankár hostí pripomínal bankára. V jednom kuse iba inkasoval.

* Mýliť sa je ľudské. Osvojili si to najmä rozhodcovia.

* Lož má krátke nohy. Teší to najmä basketbalistov.

* Sláva víťazom. Beda trénerovi porazených.

* Pravda vždy zvíťazí, ale píšťalku má iba rozhodca.

* Korením hokeja bývali góly. Dnes sú nim boxerské vložky.

* S futbalovou loptou sa veľmi neráčil. Bola vždy veľmi nafúkaná.

* Ak zíde cyklista z pretekárskej trate, nikdy nedopadne dobre.

* Najlepšími zásobovačmi zubných technikov sú boxeri.

* Futbal je ako mäsové výrobky. Kvalita nerastie, ale ceny áno.

* Boxeri sú protekční. Po bitke so súperom nejdú do basy, ale pre medailu.

Silvestrovské športfóry

* Ročné obdobia sú ako tréneri. Neustále prichádzajú a odchádzajú.

* Vyžíval sa najmä v kľučkách na disciplinárke. Študoval totiž právo.

* Na vavrínoch sa najlepšie zaspávalo tanečným dvojiciam.

* Bolo to najlepšie krídlo, povedal po dobrom obede tréner.

* Pivo a alkohol možno prirovnať k športu. Všetko formuje postavu.

* O Škótoch sa hovorí, že sú šetrní. Nie však v zápase pri fauloch.

* Brankára viac zaujalo konto v banke, ako góly v jeho bránke.

* Aj keď hráš v zápase druhé husle, nezníž sa k falošnej hre.

* Keď prehrávajú hokejisti, odvolajú brankára. Keď futbalisti, tí trénera.

* Cyklisti sú jediní športovci, ktorí nemôžu mať o koliesko viac.

* Aj na šachovnici zvyknú padať korunované hlavy.

* Medzi plateným a platným hráčom je veľký rozdiel.

* Istotou parašutistu bolo, že každý zoskok skončí na zemi.

* Mohol byť motorom mužstva. Neskoro mu však zapaľovalo.

* Vo futbale je to ako v manželstve. Dlhšie trvá, než ste vo vedení.

* Abeceda našich futbalistov začína písmenom „Z“. Za koľko?

Za priehrštie športových vtipov

Rozradostený futbalista telefonuje otcovi: „Bol si dnes na našom zápase?“ „Nebol synček a prečo?“ „To je ale veľká škoda, veď som dal dva krásne góly!“ „A ako skončil ten váš zápas?“ „Remízou 1:1,“ dodal už smutnejší syn.

+ + +

Príde pacientka k lekárovi a hovorí mu: „Pán doktor, už týždeň sa mi sníva, že som v boxerskom ringu.“ Lekár sa jej pýta: „Ráno vstávate ako dobitá?“ Pacientka odpovedá: „Kdeže, ja nie, ale môj manžel!“

+ + +

„Nevieš si predstaviť, ako túžim po bicykli. Stále presviedčam manžela, ako je zdravé šliapať na čerstvom vzduchu!“ sťažuje sa suseda susedke. „A čo on na to, vyhovel ti?!“ „Čiastočne. Presťahoval mi šijací stroj na balkón!“

+ + +

Sťažuje sa kapitán a opora mužstva spoluhráčom na tréningu. „Už druhý víkend, keď som prišiel po zápase domov, našiel som cudzieho muža pod manželkinou posteľou.“ „Preboha,“ pýtajú sa zborovo: „A čo si urobil?“ „Nič moc,“ odpovedá obratom. „Odpílil som na manželkinej posteli nohy!“

+ + +

Na kúpalisku sa prechádza sporo oblečená plavkyňa. Starší pán z nej nespúšťa oči. Všimne si to manželka a dohovára mu: „To dievča v tebe vzbudzuje hriešne myšlienky!“ „Kdeže,“ povzdychne si, „iba veľký žiaľ!“

+ + +

Dve mladé blondínky sa rozhodli, že pôjdu na futbal. Keď po prvom polčase obe mužstvá nastupovali na hraciu plochu, jedna z nich sa zdvihla zo sedadla a hovorí kamarátke: „Poďme domov, toto sme už predsa videli!“

+ + +

Po ulici sa vlečie s námahou dobitý muž. „Čo sa stalo?“ pýta sa policajt prizerajúcich. „Nejaký vodič zrazil boxera,“ zaznela odpoveď. „A to je ten zrazený boxer?“ overuje policajt. „Nie, to je ten šofér!“ zaznela z hlúčika odpoveď.

+ + +

Zamrznutý rybník, uprostred diera a v nej pláva muž. Okoloidúci sa ho pýtajú: „Človeče, čo tam robíte?“ „Čo by som robil, plávam! Pôvodne som sa išiel korčuľovať, ale keď som sa prepadol, povedal som si, že využijem aspoň trocha čas a tak si trochu zaplávam!“

+ + +

„Kurz lyžovania,“ skepticky vysvetľuje inštruktor novým frekventantom, „sa obyčajne skladá z troch dôležitých častí. Prvou je naučiť sa správne si pripnúť lyže, druhou je nebáť sa pustiť z kopca dolu.“ „Čo je tou treťou?“ pýta sa sympatická blondína. „Naučiť sa chodiť na barlách!“ dodáva pohotovo inštruktor.

+ + +

Žiaci píšu na športovom gymnáziu slohovú úlohu na tému „priebeh futbalového stretnutia“. Tesne po zadaní úlohy Janko odloží pero a založí si na prsia ruky. „Nebodaj si už skončil?“ pýta sa udivený profesor. „Áno,“ odpovedá Janko. Profesor nazrie do hárku a číta: „Tesne po úvodnom rozhodcovom hvizde sa spustila silná búrka s lejakom, hrmavicou a bleskami. Rozhodca stretnutie ukončil a bude sa dohrávať v náhradnom termíne!“

+ + +

Dvaja šejkovia sa bavia pri poháriku whisky v bare. „V poslednom období sa mi veľmi páčia ženy športového typu,“ hovorí jeden z nich. „Tak sme potom na rovnakej vlnovej dĺžke,“ hovorí ten druhý. „A to už prečo?“ „Práve pred týždňom som sa oženil s kompletným ženským basketbalovým družstvom,“ odpovedá opýtaný.

+ + +

Po ukončení zápasu napísal rozhodca do zápisu: Hráča číslo 7 som vylúčil za to, že mi povedal: Ste slepý ako patrón! Keď som chcel, aby mi to zopakoval v kabíne rozhodcov pred kapitánmi, tak okamžite dodal, „že mal by som byť aj hluchý!“