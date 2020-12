Fazóna teší i legendu. Stümpel ide v knihe ide do detailov

Detailne rozpisuje i svoj trpký koniec v Nitre.

16. dec 2020 o 9:00 Martin Kilian ml.

Center s 1 012 zápasmi a 707 bodmi (202+505) v NHL, majster sveta 2002 a najslávnejší hokejista z Nitry naživo nevidel ani jeden z jej dvadsiatich zápasov extraligy 2020/21, názor na najlepší štart od roku 1967 si legenda spravila od obrazovky.

Ešte viac o hokejovej Nitre nájdete v prílohe aktuálnych MY Nitrianskych novín

Zlepšiť koncentráciu

„Som rád, že sa chlapcom darí. Hrajú ofenzívny hokej, čoho som vždy bol fanúšikom. Teší ma, že v tíme je veľa odchovancov a ako som počul, tak i dobrá partia. Držia sa vysoko, sezóna je dlhá, nikto nevie, čo sa stane do apríla. Hlavne im želám, nech sa im vyhýbajú zranenia,“ vychválil partičku corgoňov JOZEF STÜMPEL (48) a k ich slabinám riekol: „Neraz sa už stalo, že behom niekoľkých minút stratili dobre rozbehnutý zápas. Potrebujú hrať plnohodnotne celých 60 minút, zlepšiť koncentráciu.“

Článok pokračuje pod video reklamou

Pochvala synovi

Nitra v sezóne predstavila extralige až šiestich absolútnych debutantov-tínedžerov. Päť novembrových zápasov si odkrútil aj čerstvo 17-ročný syn ikony Oliver. Bez bodu, s troma strelami. Šikovný útočník ale už „chlapský“ gól dal – 4. 11. v pohári trafil sito Slovanu.

„Je to jeho prvý kontakt s extraligou. Samozrejme, hokej je rýchlejší. Bol som rád, že dostal šancu. Jeho výkony boli podľa mňa celkom fajn. Konkurencia je veľká, bol by som rád, keby sa uchytil. Je to na ňom,“ rozprával o útočníkovi, ale na rozdiel od neho krídelníkovi. „Som prekvapený, ale i nesmierne rád, ako v Nitre, ale aj na celom Slovensku, začali pracovať s mladými chlapcami. Cudzincov už v extralige totiž bolo strašne veľa, musíme myslieť na reprezentáciu.“

Oliver Stümpel si vlani zahral s otcom za Žiar nad Hronom, dnes v 17 rokoch patrí do kádra extraligovej Nitry. (zdroj: Miroslav Slávik)

Keď vykladal vaky

K prvej i (zatiaľ) poslednej extraligovej sezóne Nitry sa teda viaže meno Stümpel. Pred tridsiatimi rokmi totiž (ešte Plastika) pamätne vyhrala druhú najvyššiu súťaž a na rok vtrhla medzi československých obrov. V smotánke získala skalpy Sparty Praha, Trenčína, Litvínova, Košíc či remízu s majstrovskou Jihlavou. Záchrana ušla iba o dva body.

„Je to už dávno, ale dobre si spomínam, ako ma všetci chalani prijali do kolektívu a pomáhali mi. Aj vtedy sa to zakladalo na „domorodcoch“, domácich hráčoch. Zo začiatku som zbieral puky, nosil vody, upratoval v kabíne, vykladal vaky, sedával na striedačke a keď bol zápas rozhodnutý, poslali ma na tretiu tretinu. Pomaličky ma zapájali viac. Zaberie to nejaký čas, ale je daň mladíka, že o miesto sa treba pobiť,“ povedal a premostil k sezóne. „Krásne časy! Postúpilo sa, bolo treba obmenu tímu. Nie je jednoduché ísť z nižšej ligy do vyššej. Adaptácia nám zabrala čas. Potom sme si ale zvykli a odohrali dobré zápasy, aj hodnotné proti favoritom. Tešilo ma, že som hral so Žigom Pálffym. Ťažko povedať, či sme vypadli zaslúžene. Nitra už mala na to, aby v extralige ostala dlhšie.“

Jozef Stümpel ukončil profesionálnu kariéru na jar 2017 v Liptovskom Mikuláši. (zdroj: TASR)

Zaujímavá kniha pod stromček

Hoci Jozefovi Stümpelovi prerušili jeho 32. seniorskú sezónu (toľko isto ich mal aj legendárny Gordie Howe!), aj bez zápasov za druholigový Žiar nad Hronom sa na nudu nesťažuje. Telefonicky sme zastihli v minulom týždni, keď sa z mestského zastupiteľstva v Nitre ponáhľal k povinnostiam s reprezentačnou osemnástkou. Mobil mu zvoní i spätnými väzbami k 274-stranovému čítaniu s názvom „Posledný mohykán“, ktoré sa skvie na mnohých vianočných želaniach.

Predplatiteľská súťaž. Viac informácií získate v redakcii MY Nitrianskych novín. (zdroj: MY Nitrianske noviny)

„Ako som počul, je to pohodové čítanie. Približne viem o všetkom, čo bude v knihe – s autorom Pavlom Bandlerom sme strávili veľké množstvo dní a hodín, bolo to pre mňa niečo nové a zaujímavé – ale sám som ju ešte nečítal. Ľudia sa dozvedia plno zaujímavých vecí, verím, že sa bude páčiť,“ objasnil majster sveta so 16 sezónami v NHL, ktorého sme sa spýtali, či v knižke rozpisuje aj svoj trpký koniec v Nitre v majstrovskej sezóne. „Samozrejme – detailnejšie, než bol odkomunikovaný pred štyrmi rokmi. Žiadne osočovanie, napádanie ani bulvár ale v knihe nenájdete. Je to prierez môjho života a kariéry, pričom všetko vysvetľujem slušne a mojimi očami,“ pridal Jozef Stümpel, ktorý húta, či Vianoce strávi s rodinou doma v Nitre alebo na chate v Liptovskom Jáne.



Tento článok vznikol vďaka špeciálnej komerčnej prílohe MY Nitrianskych novín NAJKRAJŠIE HOKEJOVÉ VIANOCE.