Ako budú tento rok tráviť Vianoce miestne osobnosti?

Nitrianske osobnosti nám prezradili, ako u nich budú prebiehať tohtoročné sviatky poznačené pandémiou a čo sa u nich zmení.

22. dec 2020 o 11:02 Dominika Cunevová

NITRA. Vianočné sviatky budú tento rok vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu iné ako kedykoľvek predtým. Miestnych osobností sme sa teda spýtali, ako budú tieto Vianoce prežívať a čo sa u nich zmení.

Michal Kalafut (zdroj: SDKS)

Michal Kalafut

herec Starého divadla Karola Spišáka v Nitre

Ja tradične trávim Vianoce so svojou rodinou v Nemecku. A verím, že aj v tejto náročnej situácii budem môcť vycestovať a prežiť Vianoce tak, ako to dovolia pandemické pravidlá Nemecka.

Zvyčajne nakupujem darčeky na poslednú chvíľu a asi to tak bude aj tento rok. I keď mám obavy z lockdow-nu.

Ak by som to nestihol, tak aspoň využijem povianočné zľavy a darčeky budú trochu neskôr (smiech).

Ale doma sa nezmení nič. Naše tradície a zvyky nám nikto nevezme. Pohoda, rodinná atmosféra a láska patrí neodmysliteľne k Vianociam.

Danica Hudáková (zdroj: SDKS)

Danica Hudáková

herečka a šéfka umeleckého súboru Starého divadla Karola Spišáka v Nitre

Verím, že sa ako každý rok stretneme celá rodina. Každý deň sledujem situáciu ohľadne podmienok príchodu na Slovensko. Skoro celá rodina žije v zahraničí, a preto každý deň konzultujeme, či sa niečo nezmenilo. Sestra cestuje z Čiech a priebežne sa dáva testovať, aby mala istotu, že príde bez problémov domov na Vianoce. Dcéra Tereza to má ešte komplikovanejšie, pretože 20. decembra letí z Londýna a okrem karantény a následného testovania, musí šťastlivo aj priletieť. Takže keď sa všetky doma stretneme, budeme veľmi šťastné a Vianoce môžu začať!

Samozrejme nám kvôli pandémii bude chýbať neter s naším najmladším členom rodiny vnukom Oliverkom, s nimi a s ostatnou rodinou budeme mať vianočný videohovor. To, že budeme na Vianoce spolu, sme roky brali ako samozrejmosť. Tento rok si budem väčšmi vážiť, že sme všetky spolu.

Dúfam, že okrem týchto cestovných pandemických komplikácií už nebudú tohtoročné Vianoce iné. Ani by som to nechcela. Ja milujem tradície a chcem, aby všetko prebehlo tak ,ako každý rok. Dúfam, že skoro všetky tradície dodržíme. Na Štedrý deň doobeda sa u nás doma podáva vianočný punč, túto tradíciu udržiavame už skoro 20 rokov. Všetci kamaráti sú vždy vítaní, dáme si punč, zaprajeme si krásne sviatky a každý sa už potom venuje svojej rodine. Tento rok budeme musieť túto tradíciu vynechať, predsa len zdravie je na vždy prvom mieste a my musíme byť zodpovední! Ale štefánsku vychádzku na Zobor si určite nenecháme ujsť.

Milujem kupovať darčeky, i keď sa vždy so sestrou dohodneme, že sa budeme v zháňaní darčekov mierniť, ja to nikdy nevydržím. Ako som už povedala milujem vianočné tradície. S maminou už od začiatku adventu pečieme " vánoční cukroví", zháňam kapustu, kačicu ,klobásky ,víno a vlastne všetko ,čo k Vianociam patrí. No najkrajšia vianočná tradícia pre mňa je to, že sme spolu. Sedíme, rozprávame sa, spomíname na tých, ktorí tu už nie sú s nami, ale aj sa smejeme a vyvádzame hlúposti. Cítime sa ako keď sme boli malé deti a to milujem najviac. Prajem všetkým krásne pokojné Vianoce a šťastný Nový rok 2021!

Katarína Kuniková (zdroj: archív K.K.)

Katka Kuniková

spisovateľka

Milujem Vianoce. Adventný čas je pre mňa ten najkrajší a najromantickejší čas v roku. Dôkazom toho je, že Vianoce sa objavujú, či objavia v každej mojej knihe.

Je síce pravda, že tento rok budú iné, ako sme boli zvyknutí, to však neznamená, že by sme ich mali prestať milovať. Práve naopak. Mali by sme ukázať silu lásky a nádeje najmä v tieto dni.Budem sa snažiť ísť príkladom, držať rodinu pohromade a zachovávať všetky tradície a milé zvyky – neodchádzať od stola, hádzať orechy do kúta, pod obrus dať šupinu z kapra, prekrajovať jabĺčka a počúvať koledy. Podobne, ako to robí väčšina slovenských rodín.

Dom už máme vysvietený ako 'Griswoldovci'.

Postaral sa o to náš syn a dokonca sme susedom ani nevyrazili poistky. Takže svetelné signály dohora sú už vyslané, aby nás Ježiško našiel. Som starostlivá domáca pani, ale paradoxne sú Vianoce jediné sviatky, kedy nepečiem. Máme totiž skvelé vianočné recepty, ktoré sa dedia z pokolenia na pokolenie, a mama dôchodkyňa ma vždy predbehne.

Takže by sme piekli v rodine to isté a vymenili si navzájom rovnaké koláče. Takže na oplátku ja už niekoľko rokov pripravujem celej rodine kilá zemiakového šalátu a hektolitre domácej kapustnice s pravými dubákmi. Všetci sú spokojní, a o to ide.

Internetové obchody sú skvelým a ideálnym pomocníkom hlavne v časoch pandémie, ale niekedy je výsledok nákupu neistý. Som jedna z tých, ktorej neprekážajú vianočné tlačenice. Mám totiž pred očami výslednú situáciu, ako sa budú obdarovaní tešiť z darčekov. Na tých si dávam nesmierne záležať a rozmýšľam nad nimi po celý rok. Vymýšľam ich doslova „na mieru“. Nie som zástancom obdarúvania blízkych obálkou s peniazmi. Pripadalo by mi to veľmi neosobné. Som jednoducho človekom, ktorý sa teší z radosti v očiach svojich detí. Ale takí sú asi všetci milujúci rodičia.

Itcho Pčelár (zdroj: archív FB Itcho Pčelár)

Itcho Pčelár

spevák

Vianoce budem tráviť ako vždy s rodinou, no tentokrát pokojnejšie. Prvý-krát v živote mám darčeky vybavené mesiac vopred a nie na poslednú chvíľku.

Martin Kusenda (zdroj: Michal Lachkovič)

Martin Kusenda

riaditeľ Starého divadla Karola Spišáka v Nitre

Želám si Vianoce tráviť v kruhu svojej rodiny, neočakávam žiadnu zmenu v našich zvykoch a tradíciách.