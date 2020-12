Na odchode z FC Nitra je deväť hráčov. Toto odkazujú klubu a verejnosti

V 8. tíme Fortuna ligy to vyzerá na vianočný exodus.

17. dec 2020 o 16:23 Martin Kilian ml.

Krutá prehra 1:2 s Trenčínom včera odbila gong za nitrianskou futbalovou jeseňou, skvele rozbehnutou výhrami v Žiline, Trnave a na Slovane, ale zakončenou štyrmi prehrami z piatich zápasov.

Do finančnými problémami zmáhaného FC v septembri vstúpili noví majitelia Karovci, dlhy ale zatiaľ nezastavili a padala i forma. Koncom novembra 17 hráčov právne upozornilo klub na podlžnosti troch mesačných výplat, aby v zmysle zákona do desiatich dní uhradil zameškané, inak môžu podať výpovede.

Ako znejú informácie MY Nitrianskych novín, než vedenie oficiálne prevzalo písomnú výzvu, piatim mladíkom so zmluvami minimálne do leta 2021 (Šípoš, Chobot, Fabiš, Vrábel, Danek) poslalo jednu výplatu. Tí teda nemohli okamžite rozviazať kontrakt. Ak ich nik nekúpi, do jari naskočia v bielo-modrých farbách.

Naopak, na odchode je deväť hráčov so zmluvami končiacimi v decembri či januári – Gatarič, Kuník, Magda, Záhumenský, Šefčík, Olivero, Jesus, najlepší strelec i nahrávač Faško a najvyťaženejší hráč i kapitán Podhorin – väčšina z nich pravidelne nastupovala. So ôsmimi z nich sa nám dnes podarilo spojiť pre krátky rozhovor.

Mimochodom, podľa nášho zdroja sa vedenie FC Nitra prisľúbilo vyrovnať hráčske podlžnosti do Vianoc.

Otázky odídencom Prečo ste na odchode z Nitry? Ako hodnotíte angažmán v Nitre, špeciálne posledné turbulentné mesiace? Čo veštíte Nitre? Kam povedú vaše ďalšie kroky?

Samuel ŠEFČÍK (24) – 12 zápasov/0 góly + 2 asistencie, úspešnosť prihrávok 62,6%, úspešnosť súbojov 33,1%

1. Lebo klub prestal fungovať, čo sa týka finančných vecí. Došlo to až do takého bodu, že my, hráči, sme sa právne domáhali ukončenia zmlúv. Do desať dní od prijatia písomnej výzvy nám mali uhradiť trojmesačné podlžnosti, mne nič neprišlo, a tak som po poslednom jesennom kole s Trenčínom podal výpoveď.

2. Ťažko sa to hodnotí. Samozrejme, teraz má každý v hlave to, čo sa deje ako posledné. Zažil som tu ale aj dobré časy. Skvele hodnotím najmä kabínu, aj zázemie bolo fajn. Všetko, až na tie veci okolo.

3. Ťažko povedať. Počúvam rôzne scenáre, vôbec neviem. Nitre prajem, aby sa dala dokopy. Patrí na vyššie priečky prvej ligy.

4. Najradšej by som si vyskúšal zahraničie, ale môže sa stať, že ostanem na Slovensku.

Samuela Šefčíka (vľavo) koncom jesene pribrzdilo zranenie. (zdroj: TASR)

Nikola GATARIČ (28) – 13/1+0, 71,4%, 37,5%

1. Končí mi zmluva 31. decembra, z nového vedenia so mnou nik nehovoril o predĺžení a ja chcem ísť za lepšími podmienkami, lebo si myslím, že som prerástol Nitru. A, navyše, poslednú výplatu mám za august.

2. Za dva roky som v Nitre zažil päť vedení a ôsmich trénerov, to nie je jednoduché pre žiadneho hráča. Všetko sa stále menilo. Keď už som ale vydržal toto, všetko, čo príde, už bude ľahké. Môže sa zdať, že posledné mesiace boli najhoršie, lebo to riešili média. V Nitre to ale takto je už dva roky!

3. Každému majiteľovi, čo prišiel, som veril. A ako každý z nich hovoril, že bude lepšie, tak aj teraz verím, že bude lepšie. Škoda, že Nitra nevie naplno využiť svoje skvelé zázemie a funguje amatérsky.

4. Ešte neviem. Mám veľa zahraničných ponúk, zo Slovenska ani jednu, nechcem presne hovoriť o žiadnej, kým nebude hotovo. Chcem skúsiť lepšiu ligu.

Nikola Gatarič sa najskôr herne trápil, ku koncu jesene pookrial v kreativite. (zdroj: TASR)

Michal FAŠKO (26) – 17/8+3, 73%, 38,3%

1. Lebo v zime mi končí zmluva, nikto nerieši jej predĺženie a ani ja sa nehrniem do pokračovania. Koncom októbra som sedel s Karom, neskôr som mal rozhovor s Peškom a Petránim, povedali mi, že začiatkom decembra sa budeme o tom rozprávať. Odvtedy žiadna debata neprebehla. Skončí mi zmluva, je v nej opcia, ale vzájomná a ja zotrvaniu dávam minimálnu šancu.

2. Nebolo to jednoduché. Už ani v lete som tu nechcel ostať a napokon som možno spravil dobre, lebo táto sezóna je lepšia než minulá, aj čo sa týka mojich gólov a asistencií. Škoda, že v tabuľke nie sme ešte vyššie, ale pri súhre všetkých okolností je aj ôsme miesto celkom fajn. Nebolo to jednoduché, ale my, hráči, sme spravili maximum. Veci, ktoré sme nedokázali ovplyvniť, na nás veľmi vplývali a najmä koncom jesene sa to ukázalo aj na ihrisku, aj moje výkony už neboli ako na začiatku sezóny.

3. Hlavne nech začne fungovať normálnym smerom, tak, ako sa to tu deklaruje už vyše roka, a nech fungujú základné veci. Potom to môže byť super klub patriaci do prvej šestky. Bola tu výborná partia, uvidíme, kto vôbec ostane aj na jar.

4. To by som aj ja rád vedel! (úsmev) Neviem, čakám na telefóne, nejaké kontakty už prebehli. Najaktuálnejší záujem cítim z Česka.

Michal Faško bol koncom októbra najproduktívnejším futbalistom Fortuna ligy. (zdroj: Marián Bazala)

Oliver PODHORIN (28) – 17/1+0, 76,9%, 55,3%

1. V FC Nitra som mal pôvodne kontrakt do 30. júna 2021 a očakával, že minimálne dovtedy tu budem pôsobiť, pretože zmluva so zástupcom vtedajšieho vedenia, pánom Palakym, a športovým riaditeľom, pánom Galádom, bola korektná a zdalo sa, že klub bude napredovať správnym smerom. V posledných mesiacoch sa však toho veľa udialo. Na konci novembra mi bolo navrhnuté od nového vedenia FC Nitra, aby som ukončil zmluvu ku 31. decembru 2020. Keďže ani ja som si nevedel predstaviť pôsobenie v klube a spoluprácu s istými ľudmi, ukončenie zmluvy som ochotne podpísal. S pánom Karom som sa stretol a dohodli sme sa na podmienkach ukončenia zmluvy. Verím, že všetky podmienky, na ktorých sme sa dohodli, budú dodržané a rozídeme sa v dobrom.

2. Už som neraz spomínal, že Nitra mi prirástla k srdcu. A to napriek tomu, že sa tu často striedali pekné momenty na ihrisku s náročnejšími v zákulisí. Nitra mala vždy výhodu v skvelej kabíne, ktorá vždy držala pokope. Veril som, že na čele s trénermi Gerim, Galádom, Königom a Bakaľárom sme mohli dosiahnuť historický úspech. Chémia bola výborná, po tvrdej práci sa ukázali čiastočné úspechy. O to viac mi je ľúto, že nám nebolo umožnené dotiahnuť rozrobenú prácu do konca.

3. Prestupovať v zime je pre mňa nové. V takejto situácii som sa totiž ocitol prvýkrát a počas obdobia vírusu je mnoho vecí iných, aj športových. Snažím sa nechať si chvíľku času, aby som neurobil prvoplánové rozhodnutie a vybral si nové pôsobisko čo najlepšie. Verím, že keď sa mi zavreli jedny dvere, otvoria sa mi ďalšie.

4. Z Nitry sa mi odchádza ťažko, napriek tomu verím, že sa futbal v Nitre čoskoro stabilizuje a bude len napredovať. Prajem jej v prvom rade správne zapálených ľudí pre futbal, ktorí jej vytvoria vhodne podmienky na fungovanie. Potom sa o jej stabilizáciu a napredovanie vôbec neobávam.

Kapitán Oliver Podhorin bol významným tmelom kabíny. (zdroj: Facebook FC Spartak Trnava)

Daniel MAGDA (23) – 14/0+0, 75,8%, 61, 4%

1. Hosťovanie z Podbrezovej mi skončí na Silvestra a nikto z Nitry nerieši predĺženie. Vnútorne som teda nastavený, že odchádzam. Nitrianske okolnosti sú známe, preto neviem, čo všetko by sa muselo stať, aby som ostal. Navyše, chcem sa posunúť.

2. To, čo všetko sa okrem futbalu riešilo, nebolo príjemné. S chalanmi sme tvorili super partiu, táto sezóna bola lepšia ako minulá. Ja som sa snažil odovzdať maximum. Som vďačný za to, koľko zápasov som odohral.

3. Dúfam, že klub sa ustáli a bude úspešný.

4. Zatiaľ nemám žiadnu konkrétnu ponuku. Som hráčom Podbrezovej.

Daniel Magda si za sezónu a pol vydobyl stabilné miesto v základnej zostave. (zdroj: SITA)

Daniel JESUS (22) – 2/0+0, 44,4%, 50%

1. Podpísal som zmluvu do konca roka 2021, ale manažment klubu mi ju zrušil ku 31. decembru 2020. Chcel som ostať, mal som čo ukázať. Každopádne ale musím povedať, že vedenie a tréner ku mne nesprávali dobre a dlho som nedostal výplatu. Každý v klube videl, že som výborne fyzicky aj technicky pripravený, nikto mi ale nepovedal, prečo nehrávam viac.

2. Veľmi dobre som sa adaptoval, páčilo sa mi aj mesto, no v posledných mesiacoch v klube nefungovali isté veci. Pre mňa to bolo obzvlášť náročné – hoci som na tréningoch hral dobre, v zápasoch som nedostával šance.

3. Klub a mesto majú veľmi dobrý potenciál. Dúfam, že Nitra raz bude patriť do prvej trojky ligy.

4. Už rok som nebol doma, preto chcem najskôr vidieť svoju rodinu. Potom začnem premýšľať, čo ďalej s mojou profesionálnou kariérou. Zatiaľ viem iba o záujme z Brazílie, ale verím, že sa vrátim do Európy.

Daniel Jesus sa do Nitry vrátil 6. októbra, šancu dostal ale iba v dvoch zápasoch. (zdroj: TASR)

Matúš KUNÍK (23) – 16/0+0, 68%, 61,3%

1. Na Silvestra mi končí zmluva, na predĺžení sme sa nedohodli a ja chcem skúsiť niečo iné, možno zahraničie.

2. Hrať za Nitru bola dobrá skúsenosť. Vážim si, že som ako mladý dostal priestor v lige. Ostanú mi dobré spomienky na super partiu. Za roky som toho v Nitre zažil veľa, takže ani posledné mesiace ma neprekvapili, nových chalanov ale asi áno, že to tu chodí takto.

3. Verím, že v Nitre všetko dobre dopadne a všetko bude fungovať, ako má.

4. Nejaké debaty už prebehli, zatiaľ nič konkrétne nemám.

Matúš Kuník bol na jeseň štvrtým najvyťaženejším hráčom na poli. Nitru opúšťa po ôsmich rokoch. (zdroj: SITA - Martin Havran)

Matteo OLIVERO (20), 1/0+0, 75%, 27,3%

1. Pretože som nedostal toľko zápasových minút, koľko som očakával a aj preto, lebo klub prežíva náročné obdobie. Navyše, zmluva mi skončí na Silvestra. Napriek tomu sa chcem poďakovať dobrým ľuďom, trénerovi Galádovi a celému realizačnému tímu, za tieto mesiace spolupráce.

2. Boli to ťažké chvíle. Dúfal som a chcel som viac pomôcť tímu, ale rešpektujem rozhodnutia trénera a klubu.

3. Verím a prajem si, že Nitra bude mať dobrú budúcnosť a že sa do vedenia klubu vrátia dobrí ľudia. Toto mesto si zaslúži skvelý futbalový tím.

4. Zatiaľ neviem, kde budem hrať. Pôjdem na Vianoce domov do Španielska za rodinou a potom s agentom preberieme budúcnosť. Som veľmi motivovaný do ďalšej skúsenosti.

Matteo Olivero sa v tichosti vrátil do Nitry uprostred jesene. Dôveru dostal iba na 58 minút proti Dunajskej Strede. (zdroj: TASR)

O vysvetlenie situácie a ďalších krokov klubu sme požiadali aj Jozefa Petrániho, generálneho manažéra FC Nitra. Zatiaľ nereagoval.