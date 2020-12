Muž chcel nakaziť policajtov, pľul na nich. Už je v policajnej cele

Bodaj by ste sa aj vy nakazili, vykrikoval opitý muž na hliadku.

18. dec 2020 o 13:40 mh

NITRA. Na tiesňovú linku 158 zavolala zúfalá žena. Oznámila, že jej priateľ vyvádza, rozbil aj stôl v kuchyni.

„Policajti po príchode na miesto zistili, že 33-ročný muž je značne pod vplyvom alkoholu a navyše covid pozitívny. To sa aj snažil pred prítomnými policajtmi prezentovať a popri nadávkach so slovami „bodaj by ste sa aj vy nakazili“ na nich zámerne kašľal a pľul im do tváre,“ informuje polícia na sociálnej sieti.

Prípad sa stal v Dvoroch nad Žitavou. Keďže muž neuposlúchol výzvy polície, použili proti nemu hmaty a chvaty sebaobrany. „Z dôvodu zlého psychického stavu prevezený do novozámockej nemocnice,“ oznámila polícia. Aktuálne je už v policajnej cele.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prípad vyšetrujú ako zločin šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby.