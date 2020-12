ZsFZ dumá, ako dohrať desiatky zápasov. Čo vravia Gádoši a Révay?

Najmenších futbalistov vo futbalovom západokraji pribudlo.

19. dec 2020 o 21:12 Marián Červenka

Jesenná časť súťažného ročníka 2020/2021 sa začala štandardne a podľa pôvodného vyžrebovania. Žiaľ, opakoval sa scenár z jari a pre pandémiu sa ligy nedobojovali do zdarného konca. Po odohratí ôsmich kôl prišlo prvotné nariadenie vlády SR, a to pokračovať bez prítomnosti divákov. Netrvalo dlho a po desiatom sa súťaže úplne zastavili a bez futbalu sme doteraz, čiže viac ako dva mesiace. Samozrejme, pandémia zasahovala počas jesennej časti aj do života hráčov, funkcionárov a delegovaných osôb. Športovo-technická komisia musela reagovať na výskyt vírusu Covid-19. Okamžite boli odložené stretnutia tých klubov, kde bolo čo i len podozrenie na vírusové ochorenie. Aj preto chýba z desiatich neúplných kôl ešte 17 duelov v kategórii dospelých, 27 konfrontácií dorastencov v U19, 9 zápasov v U17 a 20 stretnutí aj v kategórii žiakov, pričom zhodne po desať v U13 a U15.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Ako ďalej so súťažami? Dennodenne dostávame kvantum podobných otázok. Je to absolútne na mieste. Kladú si ich malí aj veľkí futbalisti, ich tréneri, vedenia klubov, fanúšikovia... Rovnako sa nimi zaoberajú členovia Výkonného výboru ZsFZ spolu s odbornými komisiami, najmä ŠTK. Jednoznačná odpoveď objektívne neexistuje. Tohtoročné resty už nezlikvidujeme. V novom roku pevne verím, že pandémia ustúpi a na pôde Západoslovenského zväzu budeme čo najskôr riešiť termínovú listinu,“ uvádza predseda Ladislav Gádoši.

Spomínané neodohrané duely do desiateho kola by bolo vhodné skompletizovať aspoň u mužov a dorastencov ešte pred jarnou časťou. Všetky súťaže dospelých pozostávajú zo šestnástich účastníkov okrem V. ligy západ, v ktorej figuruje osem zástupcov hrajúcich štvorkolovým systémom. V tejto súťaži mužstvá odohrajú celkovo dvadsaťosem kôl. Medzi mužmi naskočilo do sezóny celkovo 120 tímov a v predošlom ročníku ich bolo 122. U dorastencov zväz koordinoval tri úrovne súťaží – III. ligu, dve skupiny IV. ligy a štyri skupiny V. ligy. Tu je bilancia oproti minulým rokom markantne horšia. Zaznamenali sme úbytok jednej skupiny V. ligy, keď sa do západu prihlásili iba dvaja uchádzači a ŠTK nemohla inak, ako dvojicu prihlásených zaradiť do V. ligy juh. Dorastenecké ligy začali so 107 mužstvami. Z toho 92 tímov patrilo pod staršiu kategóriu U19 a iba 15 pod U17. Momentálne ich je v zápolení 105. Oproti vlaňajšku evidujeme úbytok až trinástich dorasteneckých celkov. Ďalej nasledujú žiaci. Športovo-technická komisia mala na starosti chlapčenské kategórie U13, U15 a dievčenskú kategóriu do 15 rokov. Pozitívom je, že nastal nárast medzi žiakmi. Túto sezónu bojuje o umiestnenia 88 klubov, pričom vlani ich bolo 80, družstiev žiačok je 5, vlani boli 4. Na záver sa dostaneme k tým najmenším. Z prípraviek máme kategórie U9, U10 a U11. Celkovo je ich prihlásených 66, a to: 24 v U9, 18 v U10 a 24 v U11. Uvedieme, že v minulom ročníku ich bolo dokopy 55.

„Pri pohľade na čísla je badať rapídny úbytok dorasteneckých tímov. Zároveň nás veľmi teší fakt, že nám výrazne stúpli počty v jednotlivých kategóriách žiakov a prípraviek. Pred začiatkom súťažného ročníka ŠTK ZsFZ schválilo 23 spoločných mužstiev v kategórii mládeže v súlade so súťažným poriadkom čl. 28/4-7. Počas jesennej časti bolo podaných celkovo 391 žiadostí o striedavý štart hráča v kategórii mládeže v zmysle súťažného poriadku čl. 28/8 – 10. Z toho bolo zamietnutých 92 podaní (38-krát tajomníkom a 54-krát systémom),“ hodnotí predseda Športovo-technickej komisie Tibor Révay. Vzhľadom na to, že sa v jesennej časti odohralo len desať kôl, ŠTK navrhuje upraviť termínovú listinu jarnej časti tak, aby sa súťaže začali 28. februára 2021 jedenástym kolom. Chýbajúce zápasy do 10. kola v kategórii dospelých a dorastu by sa mali odohrať na ihriskách s umelou trávou práve do 28. 2. 2021.

„Za predpokladu, že to situácia dovolí a že futbalové kluby nájdu hrací priestor aj na ihriskách s umelou trávou, resp. na vlastných ihriskách, to môžeme zvládnuť. V prípadoch odohratia majstrovských stretnutí na umelých trávach je ZsFZ pripravený kompenzovať organizátorovi stretnutia finančné náklady. Závisieť to však nebude len od februárového a marcového počasia... Jar nebude ľahkou prechádzkou. Ak do toho dáme veľa energie, súdržnosti, kolegiality, spolupatričnosti, vzájomného pochopenia a rešpektu, spolu to zvládneme. Teraz sa už ale zraky ľudí upierajú k najkrajším sviatkom roka. Prajem všetkým najmä veľa zdravia a prežitie Vianoc v kruhu najbližších. Pokojné sviatky a šťastný nový rok,“ uzatvára predseda ZsFZ Gádoši.