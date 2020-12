Divočina ako z 90-tych rokov. Rieši Nitra po osmičke zmeny v obrane?

Vinil tréner Cowleyho? Čo vraví generálny manažér na kritizovaného Pupáka? Kedy odletia Lantoši a Zech?

21. dec 2020 o 12:04 Martin Kilian ml.

Odkedy Nitra prešla cez Trenčín do semifinále play-off 2019, prehrala s ním všetkých sedem zápasov extraligy so skóre 15:30. (Zdroj: Facebook HK Dukla Trenčín - V. K.)

V zápase Trenčína a Nitry padlo 13 gólov prvýkrát od 90-tych rokov. Vtedy pod Čákovym hradom kefovali corgoňov 7:2 (22. november 1990), 9:4 (5. marec 1991) i šialene 11:4 (13. december 1994).

Včera to bola výstava hokejových nádher s rozprávkovým úvodom hostí – 16-krát vystrelili a svietilo 1:4, Valentovi našli diery pod brvnom a vyhnali ho z brány. V 35. minúte, hoci sa previnilec Slovák durdil na rozhodcu, šli do 3 na 5 a začali „vinkle“ Dukly na 8:5 riadené Bezúchom (2+1) a Berishom (2+0).

Nitrania dostali osem gólov vonku prvýkrát od 15. septembra 2017 v Žiline (4:10).

Nitra desiatym gólom Slováka v sezóne viedla 4:1, ale Trenčín siedmimi zásahmi za 21 minút otočil na 5:8. (zdroj: Facebook HK Dukla Trenčín - V. K.)

Stavjaňa: Nie je to Cowleyho vina

„Toľkokrát viesť a napokon prehrať takým rozdielom – to sa asi každému nepodarí. Nebol to náš prvý výpadok v sezóne. Dobré mužstvo musí takéto obraty zvládať,“ narážal zdolaný tréner Antonín Stavjaňa na už piaty zápas Nitry, ktorý prehrala, hoci v II. tretine viedla.

Vysvetlil, prečo brankára Cowleyho nevystriedal za Nagyho skôr než v 56. minúte po ôsmej trefe domácich: „Evan je naša jednotka a nepovedal by som, že je jeho vina, že sme dostali toľko gólov. Stav bol stále na kontakt. Samozrejme, keď dostal ôsmy, nebolo na čo čakať. Nie je to ale záležitosť gólmana, skôr defenzívy.“

V nej šikovnosťou pred gólom na 1:4 očaril Cooper Zech, vzápätí na čiare zachránil šancu Ferényiho. Bol na ľade pri troch zo štyroch gólov Nitry, ale aj pri štyroch inkasovaniach. „Namiesto celých šesťdesiat minút sme hrali iba štyridsať,“ nebral sa do reči Američan.

Trénerský triumvirát Nitry v Trenčíne - zľava Chrenko, Stavjaňa, Račko - nemal včera večer veľa dôvodov na úsmev. (zdroj: Facebook HK Dukla Trenčín - V. K.)

Chrenko nehanil Pupáka

Corgoni schytali prvú osmičku v Trenčíne od Vianoc 2007. „Bolo to o nezodpovednej defenzívnej hre celého tímu, ktorý si stále myslí, že talentom a kreativitou to uhrá, ale ako sme videli, nie vždy to tak je. Pohár sa napĺňal, až včera pretiekol. Verím, že po tom, čo si chlapci si po zápase v kabíne povedali, sa to pohne lepším smerom,“ povedal dnes generálny manažér Tomáš Chrenko (na lavičke včera zastúpil karantenizovaného Dušana Mila), keď sa vyspal z debaklu.

Nitra má síce skóre 78:70, ale v rovnovážnom počte 54:54. Horšiu defenzívu majú iba tri najslabšie tímy extraligy – visí nad jej bekmi výkričník? „To nad každým hráčom celú kariéru,“ odvetil spolumajiteľ HK a nehanil kritizovaného obrancu-rekordéra Pupáka: „Všetci sa musia zlepšiť, nielen Miro.“

Obranca Martin Vitaloš si svoje prvé dva seniorské góly nechal na posledný predvianočný týždeň - proti Slovanu v pohári a Trenčínu v extralige od modrej dával na 3:1 pre Nitru. (zdroj: Facebook HK Dukla Trenčín - V. K.)

Tomáš Chrenko ešte pridal: „Nehovorím, že by sme sa v budúcnosti neradi posilnili v obrane alebo v útoku, ale zatiaľ to nie je téma. Po chorobe sa vracia sa Mezei, po MS do 20 rokov sa vráti Nemec. Zatiaľ sa o zmenách len rozprávame, uvidíme, ako bude v januári mužstvo pokračovať, podľa toho budeme reagovať. Ďalším dôvodom sú financie, neistota, čo bude ďalej. Kvalitní voľní slovenskí hráči nie sú, preto si sakramentsky zvážime, čo budeme robiť ďalej.“

Lantoši a Zech zatiaľ neodlietajú

Vo štvrtú adventnú nedeľu, keď Nitra spadla z druhého miesta na štvrté, sa riešili aj odlety dua lídrov Róbert Lantoši – Cooper Zech. Kempy pred štartom NHL sa totiž otvoria 3. januára.

„Keby s nimi klub (Boston Bruins) aktuálne počítal, určite by s nimi už bol v kontakte. Takže sa domnievame, že tam asi skladajú iný tím. Môže sa to zmeniť z hodiny na hodinu, ale Lantoši ani Zech v tento moment nemajú informáciu, že by sa mali vrátiť,“ hovoril včera tréner Stavjaňa.

„Som v kontakte s Bostonom aj farmou v Providence, čakám, kým mi povedia dátum,“ pridal Zech.

Lantošimu, zrejme sklamanému z výprasku 5:8, sa v Trenčíne do rozhovoru nechcelo. Podľa všetkého však zajtra o 18.00 h s Nitrou aj on vykorčuľuje na derby so Slovanom.

Róbert Lantoši sa do Ameriky ešte nechystá. (zdroj: Facebook HK Dukla Trenčín - V. K.)