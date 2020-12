Riaditeľ DAB Jaroslav Dóczy: Ochorenie prišlo ako blesk z jasného neba

Po prekonaní koronavírusu spozoroval, že správanie niektorých ľudí v jeho okolí sa zmenilo.

22. dec 2020 o 19:30 Dominika Cunevová

NITRA. Aj pre riaditeľa Divadla Andreja Bagara v Nitre Jaroslava Dóczyho budú nadchádzajúce vianočné sviatky úplne iné ako po minulé roky. Navyše sám nedávno prekonal nový koronavírus a zďaleka to nebolo ľahké.

V rozhovore nám priblížil, ako prežije tohtoročné Vianoce a úprimne opísal i to, aký priebeh uňho malo ochorenie a ako sa mu zmenil život.

Tento rok budú Vianoce kvôli pandémii iné ako kedykoľvek predtým. Ako ich budete tráviť?

Vianoce v roku 2020 budú pre mňa skutočne iné, ako pre mnohých iných. Pôvodne sa pre nás s manželkou mali začať už 19. decembra, keď sme sa mali zúčastniť koncertu André Rieu v Maastrichte.

Odtiaľ sme sa mali presunúť do Francúzska, kde sme mali stráviť spoločné Vianoce s mojou dcérou a vnúčatami.

“ Ochorenie prišlo ako blesk z jasného neba. Dovtedy bol človek na pochybách. Existuje vôbec nejaká korona? Možno akurát to mexické pivo. Často sme si aj v divadle kládli otázku, či niekto vo svojom okolí pozná niekoho, čo by mal Covid 19. „ Jaroslav Dóczy, riaditeľ Divadla Andreja Bagara v Nitre

Robíme tak každý rok striedavo, čiže vlani sme boli spolu na Slovensku, tentoraz to malo byť naopak. Budeme doma len „v malej zostave“ ja, manželka syn a môj brat. Ostatní budú žiaľ len „online“.

Čo sa zmení?

Tak, ako som už povedal, tradičné Vianoce, na aké sme boli doteraz zvyknutí, budú len v oklieštenej forme.

Netvrdím, že večera bude iná, ale ja vnímam takéto sviatky skôr o stretnutiach s rodinou, a hlavne s blízkymi. Sadnúť si za sviatočný stôl, na chvíľku sa zastaviť a nabiť sa pozitívnou energiou najmenších šarvancov.

Sám ste nedávno prekonali koronavírus. Aký bol u vás priebeh ochorenia?

Ochorenie prišlo ako blesk z jasného neba. Dovtedy bol človek na pochybách. Existuje vôbec nejaká korona? Možno akurát to mexické pivo.

Často sme si aj v divadle kládli otázku, či niekto vo svojom okolí pozná niekoho, čo by mal Covid-19.

Keď prišla druhá vlna, každý kto len trochu zakašľal, bol podozrivý. Ale nikdy sa to nepotvrdilo až do dňa, kedy ma moja lekárka poslala na testy. Začalo to naozaj tak ako bežná chrípka. Myslel som, že to vyležím počas víkendu a vybavené. Vtedy ma moja lekárka poslala na testy.

Popoludní som dostal výsledok – pozitívny. Nasledovalo obvolanie všetkých, s ktorými som bol v nejakom úzkom kontakte. Rodina išla automaticky do karantény.