Hruška, guláš, Devils, ženy. Nitru som si zamiloval, priznáva Dametri Hill

Bol som nočný vták a užíval som si párty, netají americký basketbalista.

29. dec 2020 o 7:00 Martin Kilian

Žiaden cudzinec nestrávil pod nitrianskymi košmi štyri sezóny ako on. Pritom, keď prišiel prvýkrát do kabíny, spoluhráči boli v prvej chvíli v šoku. „Mal obrovské, neatletické telo,“ spomína Ľuboš Pohánka. Ale hneď od prvého zápasu Dametri Hill ukázal, že na slovenskú ligu to bol pán hráč. V debute za Nitru dosiahol 22 bodov za 25 minút.

Meria 201 cm, ale za päť rokov pod Tatrami ani raz nezasmečoval loptu do koša. Napriek tomu si skvelými výkonmi urobil meno po celej krajine.

Oblečenie 3XL mu bolo malé, lenže svoju silnú postavu vedel využívať a navyše, bol to veľmi inteligentný basketbalista a výborný strelec. Jeho obľúbený spôsob zakončenia označili novinári už počas univerzity ako „Da Meat Hook“. Natlačil sa veľkým telom zhruba 1-2 metre od koša a oblúčikom ponad ruku brániaceho súpera poslal loptu čistučko do koša. Bolo jedno, či ľavou alebo pravou rukou.

Článok pokračuje pod video reklamou

Video - spomienky na titul z roku 2009:

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/8X_8xccEEYk

Vo svojej tretej sezóne na Slovensku sa tešil s Nitrou z titulu majstra Slovenska (2009). V kolektíve bolo viacero kvalitných a skúsených hráčov. Klub viedol manažér Juraj Polák. Pre zverencov Ľubomíra Urbana to bol druhý primát v histórii, pre Američana jediný za 15-ročnú kariéru.

Ďalej v článku - nájdete spomienky spoluhráča Ľuboša Pohánku. - a zrejme neviete, koľko kilogramov schudol Dametri počas jednej sezóny v USA...

Boli to časy, keď sa hral pod Zoborom atraktívny extraligový basketbal a mal veľa aktívnych fanúšikov. V neveľkej hale SPU sa tlačilo na dôležitejšie zápasy 1200 (i viac) divákov, robili sa autobusové výjazdy k súperom. Basketbalisti boli za rok 2009 vyhlásení za najlepší športový kolektív mesta.

Dametri úradoval na palubovkách, ale v Nitre ho dobre poznali aj mnohí návštevníci nočných barov a nejedna slečna. Napokon si tu našiel aj budúcu manželku.

V januári bude mať 47 rokov. Žije opäť doma na Floride a dokonca už je z neho starý otec. MY novinám poskytol exkluzívny rozhovor.

Pozrite si video z Hillových akcií v jednom zo zápasov:

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/cKbcpL0UGdA

V rozhovore sa o.i. dozviete: * prečo vydržal v Nitre tak dlho * prečo bol tím z roku 2009 úspešný * aký mal vzťah s trénerom Urbanom * ako si spomína na manažéra Juraja Poláka * prečo prestal smečovať * aké úspechy dosiahol počas 15 profi sezón * ako sa v Nitre zabával mimo paluboviek * či bol aj účastníkom barových bitiek * ako pokračuje jeho vzťah s Nitriankou, s ktorou odišiel domov na Floridu * čo jediné ho mrzí v súvislosti s kariérou na Slovensku * akú má prácu a či je basketbalovým trénerom

V roku 2009 Nitra s vami vyhrala titul. Spomeniete si na to ešte niekedy?

Veru áno. Na celý môj čas strávený v Nitre, a na Slovensku vôbec, myslím často.

Ste ešte s niekým v kontakte?

Ľuboš Pohánka s rodinou ma prišiel navštíviť na Floridu dvakrát za posledné roky.