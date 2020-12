Nitra spoplatní aj parkovanie pri parku, rezidentov zvýhodní

Problémy s parkovaním sa vyhrotili, keď súkromný investor zrušil parkovisko.

23. dec 2020 o 18:00 Miriam Hojčušová

NITRA. Na Parkovom nábreží ubudli desiatky parkovacích miest, zastavia ich investor. Radnica tento výpadok neplánuje nahradiť. Problémy miestnych obyvateľov chce riešiť zavedením rezidenčného parkovania.

Výbor mestskej časti Staré mesto odporúča zaviesť reguláciu a spoplatnenie „minimálne od 8. do 22. hodiny vrátane víkendov a sviatkov“. Píše sa to v zápisnici z novembrového rokovania. Detaily ani termíny nie sú známe.

Pred domami parkujú cudzí

„Obyvatelia Parkového nábrežia trpia súčasnou parkovacou politikou mesta, ktoré im nemá záujem pomôcť,“ tvrdí Peter Kellner, ktorý na situáciu upozorňuje dlhodobo.

Nedávno niekto z nespokojných obyvateľov zaparkoval za zápasníckou halou dodávku, na ktorej bol vyobrazený primátor Marek Hattas na bicykli a vedľa zoznam viacerých problémov, vrátane parkovania.

Píše sa tam aj o „odstránení 110 parkovacích miest“. Boli na pozemku, ktorý mesto predalo za bývalého primátora Jozefa Dvonča.

Po tom, ako investor parkovisko zrušil, problémy s parkovaním sa ešte vyhrotili. Obyvatelia lokality sa sťažujú, že pred domami im parkujú návštevníci zápasníckej haly. Prichádzajú najmä popoludní a večer.

„Táto lokalita je špecifická svojou polohou a určením, a preto obyvatelia nevedia zaparkovať v čase od 15. do 22. hodiny, kedy je zaťažená návštevníkmi,“ poukázali miestni.

Zamknutá brána ako riešenie?

Niekto z radnice, údajne referent, prišiel s nápadom, že to vyrieši zamknutá brána na Parkovom nábreží, ktorá vedie k zápasníckej hale. Chcel tak prinútiť športovcov, aby autá nechali pred štadiónom. Vyblokoval tým však osoby, medzi nimi najmä deti, ktoré chodia ho haly peši.

Mnohí to považovali za absurdné, čo zrejme uznal aj autor nápadu, keďže bránku po krátkom čase odomkli.

„Opatrením sme sa snažili vyhovieť požiadavkám obyvateľov,“ reagoval hovorca radnice Tomáš Holúbek.

„Ak by bola bránka zamknutá, návštevníci haly by mohli parkovať na parkovisku pri vedľajšej ľadovej ploche, z ktorého to majú o jednu minútu chôdze viac,“ píše sa v stanovisku.

Pýtali sme sa, prečo mesto radšej neosadí tabuľu, ktorou určí parkovacie miesta na Parkovom nábreží za rezidentské napríklad od 15.

hodiny.

„Akákoľvek regulácia je podmienená prijatím VZN a následne umiestnením príslušných dopravných značení,“ odpovedala neurčito radnica.

Priestor medzi Mostnou, Podzámskou a Parkovým nábrežím vníma „ako vnútroblok so želanou upokojenou dopravou (statickou aj dynamickou)“. V budúcnosti ho chce regulovať ako jedno ucelené pásmo.

„Uvažujeme až nad 24-hodinovou reguláciou, počas ktorej sú najviac zvýhodnení práve rezidenti,“ avizuje radnica.

Nové miesta neplánujú