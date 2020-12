Šaliansky anjel obdaroval desiatky detí z okresu

Za osem rokov pôsobenia spoznali organizátori príbehy viacerých rodín.

23. dec 2020 o 20:55 Patrícia Jeseňová

ŠAĽA. Deti zo sociálne slabších a znevýhodnených rodín v okrese obdarúvajú Šalianski anjeli už ôsmy rok. „Stala sa z toho celkom pekná tradícia a darcovia sa mi dokonca sami ozývajú koncom októbra, či budeme robiť anjela aj tento rok,“ hovorí koordinátorka charitatívnej akcie Jana Zlatá.

„S manželom sme si povedali, že keď vieme spraviť krásne Vianoce našim trom

Podpora Anjela V prípade záujmu môžete Anjela podporiť zaslaním ľubovoľného príspevku s poznámkou ANJEL na účet SK13 7500 0000 0040 0137 2808.

deťom, určite budeme vedieť zaobstarať darček aj pre ďalšie dieťa. A tak to celé začalo, spýtali sme sa pani riaditeľky v našej materskej škôlke či tam majú dieťa, ktoré by sa potešilo darčeku,“ spomína na začiatky Šalianskeho anjela s tým, že ďalší rok sa k nim pridali aj ich priatelia. „Zistili sme, že ľudia majú záujem pomôcť, ale nevedia ako.“

Článok pokračuje pod video reklamou

Deti pribúdajú postupne

V roku 2015 obdarovali rekordných 104 detí a dvoch seniorov v zlej životnej situácii, bolo to pre nich však logisticky a časovo náročné. Snažia sa preto mať na zozname 50 – 80 detí. Na začiatku si vždy povedia, že ich chcú maximálne 40, no postupne sa im zoznam nabaľuje. „Buď nám napíšu priamo z nejakého úradu, že majú rodinu, ktorá by si zaslúžila pomoc alebo nás kontaktuje niekto, kto pozná rodinu v núdzi.“

Na sociálnej sieti zverejnia v polovici novembra prvý zoznam s menami a vekom dvadsiatich detí, keď pre nich nájdu darcov, zverejnia ďalší. Najrýchlejšie im pritom ubúdajú práve tie najmenšie deti. Ako hovorí Zlatá, je pre ne jednoduchšie zohnať darčeky. Tie potom po zozbieraní doručujú týždeň pred Vianocami.

„Vždy sa pri doručovaní objaví nejaký problém, niekto sa presťahuje, zmení telefónne číslo a my musíme pátrať kam darček doručiť.“ Od rodín sa im veľakrát dostávajú aj pozvania na čaj. „Aspoň sa vieme s rodinou bližšie oboznámiť, lepšie reagovať na ich potreby, situáciu, prípadne pomôcť nielen na Vianoce, ale aj počas roka.“

Majú aj stálicu

Za roky, počas ktorých sa akcii venujú, spoznali mnohé príbehy rodín. Na zozname majú aj chlapca, o ktorého sa stará jeho otec. Pri prvom ročníku mal len pár mesiacov, teraz má 8 rokov. „Jeho beriem ako našu stálicu, vnímam veľmi pozitívne, že jeho ocino pomáhal pri dobrovoľníckych aktivitách v meste. To ma utvrdzuje v tom, že má zmysel pomáhať.“

Z obdarovanej sa stala darkyňa

Na zozname mali aj matku s dcérou, ktorá nemala čím kúriť. „Podarilo sa nám zohnať peniaze na drevo. Manžel išiel drevo kúpiť, zaniesli sme jej ho, zložili, zobrali sme jej potraviny. Po rokoch sa nám vrátila ako darca. Povedala, že jej to vtedy veľmi pomohlo, nemala sa na koho obrátiť a pomohli jej ľudia prostredníctvom Šalianskeho anjela. Teraz má slušnú prácu, našla si partnera, nové bývanie, má sa dobre. Veľmi sa teším keď sa dozviem, že ľudia nie sú roky vedení na úradoch ako sociálne prípady,“ hovorí Zlatá a dodáva, že si uvedomuje, že sa nedá dávať donekonečna, no chcú pomôcť aspoň jednorazovo, aby sa rodiny nemuseli zadĺžiť kvôli vianočným darčekom.