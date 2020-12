V Trnovci nad Váhom si žijú pod športovou hviezdou

Okrem futbalu prosperuje i voltíž či fit klub.

25. dec 2020 o 10:31 (KIJ), (TR)

V dedinke na skok od Šale s 2 796 obyvateľmi po víťazstve v 8. lige (2017) zažili i horšiu etapu, ale v dneškoch je futbalový Trnovec nad Váhom na obdiv – vyhral všetkých osem zápasov jesene galantsko-šalianskej 7. ligy so skóre 41:5!

Vyhrávajú za pivo a klobásy

„Futbal v Trnovci pred asi dvoma rokmi neprežíval najlepšie obdobie, nebola chuť a ani žiadne obrovské výsledky,“ priznal Vladimír Klincko, ktorý na čele FK nedávno nahradil ikonu Juraja Boženíka (52 rokov pôsobil v klube!). „Kľúčom k obratu bol príchod kouča Norberta Szikoru – je Trnovčan, má veľké skúsenosti i najvyššiu licenciu. Takisto návrat obetavého Petra Hrebíka, ktorý splnil sľub – je veľmi dôležitým článkom klubu, postaral sa napríklad o okrášlenie tribúny. Už zimnú prípravu sme absolvovali v plnom nasadení. Nechcem byť neskromný, ale keby sa jar 2020 dohrala, podľa mňa by sme vyhrali ligu, tím bol skvele nachystaný. Nechceli sme kvalitnú prípravu hodiť za hlavu, a tak sme už od mája opäť trénovali – prinieslo to úspech.“

Dnes sa Trnovčania stopercentne smejú z čela tabuľky. Okrem Hrebíka ťahajú káru aj najlepší strelci Samuel Čapičík a Tomáš Vanek, tvorivý Filip Kučera či dirigent obrany Dušan Sklenár. „Máme typologicky výborne vyskladané mužstvo. Všetci hráči majú korene v Trnovci alebo v blízkom okolí. Diváci nám hovoria, že herný prejav je vynikajúci. Ambíciou je vyhrať súťaž. Viem si tu predstaviť aj šiestu ligu, ale to prináša ďalšie otázky. Chlapci hrajú za Trnovec za pivko a klobásu, zo srdca a z presvedčenia čosi dokázať. Nie som zástancom platenia, nemá to hlbší význam, búra kolektív, kazí amatérsky futbal. Chcel by som sa tomu v Trnovci vyhnúť. Mám špeciálnu radosť najmä z návštevnosti – zápas s Večou bol najväčším zážitkom, prišlo asi štyristo ľudí, autá parkovali aj pri tribúne, čo tu dávno nebolo,“ rozprával funkcionár a exfutbalista Vladimír Klincko, ktorého teší i jesenný vzostup dorastencov a verí, že v lete 2021 prihlási ďalšie mládežnícke družstvo.

Muži Trnovca. (zdroj: TR)

Vo výbore mu asistujú štyria srdciari – viceprezident Karol Motolík, šéftréner Norbert Szikora, herný líder Peter Hrebík a Jozef Krkoška, ktorý brilantne kosí trávnik na Štadióne Antona Keszeliho. Najväčšiu ochrannú ruku nad futbalom v Trnovci nad Váhom ale drží obec na čele so starostom Oliverom Bereczom. „Za rok 2020 sme dostali dotáciu 17-tisíc eur. Zahŕňa to kompletnú starostlivosť o areál, energie, administratívne poplatky, cestovné, jednoducho všetko. Starostovi a poslancom jednoznačne patrí vďaka, že futbal vnímajú pozitívne a sú nám nápomocní. Dotiahli sme veľa spoločných projektov, napríklad sme po dlhých rokoch zrekonštruovali sprchy a aj oslavy 90. výročia boli skvelou akciou, prišiel aj Ľubo Moravčík,“ pridal Vladimír Klincko, ktorý chce májovú štyridsiatku osláviť futbalovým úspechom s Dynamom. Futbalu sa oddáva naplno, preto na diaľku poslal vďačnú poklonu partnerke Adriane.

Szikora: Na výbornú!

Po predčasnom finiši jesennej časti galantsko-šalianskej 7. ligy, pre Trnovec nad Váhom znamenitej, spustil vychvaľovaný tréner Norbert Szikora hodnotiacu priamu reč:

„Napriek všetkému hodnotíme jeseň na výbornú. S prípravou sme začali hneď, ako sa dalo, v druhej polke mája za dodržiavania opatrení. Chlapci od začiatku chodili hojne, ukazovali disciplínu a ochotu zlepšovať sa. Popri rozvoji kondície a herných činností jednotlivca sme sa najviac zamerali na hernú stránku v prípravných zápasoch. Nastúpili sme zväčša proti tímom z vyšších líg, priestor dostali všetci hráči, vyskúšali sme si viaceré herné systémy, obzvlášť stretnutie na Veči bolo veľmi kvalitné.

Najväčšou spoločenskou udalosťou v našej obci boli v roku 2020 oslavy 90. výročia založenia futbalu. Zorganizovali sme ju v spolupráci s obcou, kde garantom najvyššej spoločenskej úrovne bol náš pán starosta Oliver Berecz. Aj na tomto mieste mu patrí vďaka, takisto všetkým, čo prispeli k skutočne veľmi peknému dňu. Videli sme atraktívne zápasy s Večou, Betonárisom a Veľkou Mačou, ktorú sme porazili vo finále. Potešilo ma, že sme na štadión dostali mnoho bývalých futbalistov, ktorí v príjemnej atmosfére spomínali na staré dobré časy.

A naša futbalová jeseň? Spokojnosť, výsledky i hra tešili našich verných a hlučných fanúšikov, hoci v prvom kole s Vinohradmi (6:1) nebola najlepšia. Následne sme z derby v Seliciach (3:0) po rokoch priviezli tri body. Proti Veči (3:1) sme zvládli celozápasovú dominanciu proti skúsenému tímu a prelomili smolu z posledného obdobia. V štvrtom kole sme u vtedy stopercentných Pustých Sadoch (2:0) výborne takticky zvládli náročný hodový zápas. V derby s Tešedíkovom (6:2) sme sa vyrovnali s prehustenou obrannou hrou súpera. Konečne sme zlomili i „prekliatie“ v Kráľovej nad Váhom (6:0). Aj domáci výsledok s Kráľovým Brodom (8:0) vravel za všetko. V poslednom zápase sme si v Topoľnici ľahko poradili s Betonáris (7:1), hoci sme takmer polhodinu hrali o desiatich.

V Campri Cupe sme vysoko vyhrali vo Velčiciach (7:2), obzvlášť si cením vyradenie minuloročného víťaza z Klasova (3:3, na penalty 5:4), v Golianove (0:1) sme ale doplatili na chybu a vylúčenie brankára, z tlaku ani z penalty nám už nebolo súdené dať gól.

Dorastenci Trnovca. (zdroj: TR)

Priebežné prvé miesto nás zaväzuje do ďalšej poctivej práce a zlepšovania sa. Vieme, kde máme rezervy. Chceme byť lepší a baviť sa futbalom.

Toto krátke, ale radostné obdobie, je výsledkom práce všetkých, ktorí sa o to pričinili. Vo vedení sme sa snažili urobiť maximum v rámci možností, podmienky na trénovanie máme slušné. V mužstve sa vytvorila dobrá partia chalanov, ktorí sú hladní po víťazstvách a pre zlepšovanie robia maximum. Postupné doplnenie mužstva sa ukázalo ako správny krok a prišlo k jeho vyváženiu . Rád by som niekoho vyzdvihol, ale ctíme filozofiu kolektívnej hry so sloganom „spolu vyhrávame, spolu prehrávame“. Som rád za týchto chlapcov, za všetkých bez rozdielu, každý má u nás svoje pevné miesto . Postupne sa nám darí zapracovávať aj mladých hráčov z dorastu. Každý, kto miluje túto hru, dostal a dostane u nás šancu.

Z mojej pozície chcem vyjadriť spokojnosť aj s našimi dorastencami – ukazuje, sa že zmena trénera sa vydarilo, tím sa zomkol a chce nasledovať áčko. Teší nás záujem detí trénovať vo väčšom počte práve v Trnovci. Verím, že keď to situácia dovolí, opäť prídu.“

Čo preteky, to medaila V našom Voltížnom (gymnastika na koni) klube Farao postupne učíme deti od troch rokoch, ako sa venovať koníkom a ako na nich cvičiť akrobaticky náročné zostavy. Na železnom trenažéri najskôr vysvetlíme deťom techniku cvikov, potom spevňujeme telíčko s gymnastickým trénerom a začíname s prvými lekciami s koníkmi. Až keď deti zvládnu cvičenie v kroku, prichádza klus a cval. Najšikovnejšie cvičia aj dvojice a skupiny. Náš klub vznikol iba v roku 2005, ale už máme za sebou mnoho domácich i svetových úspechov a ešte zo žiadnych pretekov sme neodchádzali bez medaile. Naši cvičenci boli nielen niekoľkonásobní majstri a vícemajstri Slovenska, ale podarilo sa im vyhrať aj svetový pohár v českom Frenštáte (9 štátov), svetový pohár v maďarskom Kaposvári (11 štátov) a obrovským úspechom bolo víťazstvo našej členky na majstrovstvách Ruskej federácie v Konakovo. Vždy spoľahlivo pomohli kone ako Pluto, Furioso a Constantin. V zime sa preteky na koňoch nekonajú. Aj preto Farao usporadúva jednu časť zo série Barel Cupu, súťaží na železnom trenažéri, ktorých výsledky zo všetkých kôl sa zrátavajú a mená víťazov sú vyryté na obrovskom putovnom pohári – už päť rokov v rade sa naši cvičenci pýšia pohárom z tohto zápolenia. Voltíž v našom klube ale nie je len o medailách, ale aj o kolektíve, spoločnom smerovaní detí k slušnosti, morálke a k váženiu si autorít ako učiteľ alebo tréner. V klube Farao drží trénerské žezlo Vladimíra Lenčéšová a výdatne jej pomáha dcéra Laura. Veríme, že nás čakajú úspešné roky. V. Lenčéšová

Voltížny klub Farao zbiera úspechy. (zdroj: TR)

Odkaz fit klubu I v tomto náročnom období, aké prežívame tento rok, sa naše cvičenie vo Fit klube nezastavilo. Napriek nezvyčajnej situácii sa pri cvičení stretávame v prírode, na ihrisku či cez online spojenie, nakoľko je už vonku zima. Touto cestou sa chceme poďakovať priaznivcom Fit klubu, zapriať Vám krásne sviatky plné rodinnej pohody, veľa pozitívnej energie a úspešný štart do Nového roka. Verím, že bude lepší, slobodnejší a plný priateľských stretnutí pri cvičení či iných aktivitách v obci.

Fit klub zaberá aj online. (zdroj: TR)

