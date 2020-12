Covid pacienti v Nitre pribúdajú, vo vakcíne vidia lekári nádej na zlepšenie

Situácia je vážna. Na Štedrý deň priviezli do Nitry 19 akútnych covidových pacientov s obojstrannými pneumóniami. Osem z nich neprežilo.

26. dec 2020 o 22:15 Miriam Hojčušová

„Takmer som to necítil. Už som bol veľakrát očkovaný proti bežnej chrípke,“ povedal po očkovaní riaditeľ nemocnice Milan Dubaj. (Zdroj: mh)

Článok pokračuje pod video reklamou

NITRA. Desiatky zdravotníkov v sobotu večer zaočkovali proti COVID-19 v nitrianskej nemocnici. Prvý bol profesor Vladimír Krčméry, po ňom nasledovali členovia konzília.

„To už je sedemnásta vakcína. Je to pre mňa veľká česť,“ povedal profesor Krčméry bezprostredne po zaočkovaní, hovoril o výbornom pocite. Vakcína je podľa neho dôkazom, že Boh nikdy nedovolí ľudstvo skúšať viac, ako sú jeho sily. Ľuďom odkázal, aby sa čím skôr pridali.

Súvisiaci článok Zdravotníkov z nitrianskej nemocnice začnú očkovať už v sobotu Čítajte

Zaočkovať sa dal aj minister Marek Krajčí, riaditeľ FN Nitra Milan Dubaj a päťdesiat zamestnancov nitrianskej nemocnice. Všetci predtým podstúpili antigénové testovanie.

Prítomných bolo aj množstvo novinárov. „Ak je niekto pozitívny, budeme mať smolu,“ poznamenal jeden z nich.

Minister hovoril o vakcíne ako o vianočnom darčeku. Prišla v sobotu ráno do Nitry a odtiaľ bola distribuovaná do ďalších nemocníc.

Situácia v Nitre sa zhoršuje

Nitrianska nemocnica má najviac reprofilizovaných lôžok pre COVID pacientov. Minister vydvihol, že doteraz pomáhala aj okolitým nemocniciam, a to nielen v regióne.

„Už jedna tretina zamestnancov tejto nemocnice prekonala COVID-19,“ vyčíslil minister Krajčí.

„Covid pozitivitou nám prešlo už takmer 500 zamestnancov z 1 550. Sme jedna z najzaťaženejších nemocníc a počet hospitalizovaných pacientov sa pohybuje už niekoľko dní okolo 150 a má vzostupnú tendenciu,“ povedal riaditeľ nemocnice Milan Dubaj.

Dodal, že na Štedrý deň prijali 19 akútnych covidových pacientov s obojstrannými pneumóniami „a bohužiaľ, osem pacientov nám zomrelo“.

Tieto čísla musia byť podľa Dubaja dostatočným mementom pre každého uvažujúceho človeka vo vzťahu k vakcinácii. „Prosím, dôverujte odborníkom, ktorí tu stoja,“ vyzval verejnosť.

Pacientov z iných nemocníc už neprijímajú

Riaditeľ otvorene hovorí, že situácia je zlá: „Aby ste mali 150 ľudí na jednu diagnózu v nemocnici, to si nepamätám. A také ťažké stavy... To sú ľudia na hranici života vyžadujúci akútnu liečbu, to je nevídaná situácia.“

Dodal, že pätnásť covidových pacientov je aktuálne ventilovaných, k tomu treba pripočítať ostatných akútnych pacientov.

„Číslo je viac ako o sto percent vyššie, ako je normálny štandard v nemocnici. Ale chcem ubezpečiť, že sme pripravení ešte zvýšiť kapacitu, aby sme zvládli 35 až 39 ventilovaných pacientov. Všetko ale závisí od toho, ako nám vydrží personál,“ konštatoval Dubaj.

V tejto fáze už nemocnica nemôže prijímať pacientov z iných nemocníc: „Sme možno najzaťaženejšia nemocnica v porovnaní počtu pacientov na kapacitu nemocnice. Z 564 postelí je na reprofilizáciu pripravených 230.“

Vakcína ako nádej na zlepšenie

V čase, keď sa v nemocnici očkovalo, parkovalo pred infekčnou klinikou asi päť sanitiek. Všetky priviezli pacientov s podozrením na COVID-19.

„Situácia sa každým dňom zhoršuje. Preto som rád, že konečne máme vakcínu. Je nádej, že by sa to mohlo zlepšiť,“ povedal lekár Peter Visolajský. Požiada aj svojich rodičov, aby sa dali zaočkovať hneď, ako to bude možné.

Takúto kritickú situáciu si v nemocnici napätá ani primár neurologickej kliniky Tibor Gőbő, ktorý sa dal v sobotu tiež zaočkovať. „Už mám svoj vek, svoj rizikový profil a veľmi na mňa aj rodina zapôsobila. Zhodli sme sa, že toto je cesta, aby sa človek dostal z tohto zlého sna,“ povedal lekár.

Dodal, že aj zdravotníci z neurologickej kliniky pomáhajú na oddelení, kde sú covid pozitívni pacienti: „Teraz sa tie odborové hranice nejak stierajú, všetci pracujeme tam, kde nás treba.“

Očkovanie pokračuje aj v ďalších dňoch, po troch týždňoch dostanú ľudia druhú dávku.

Minister by si želal, aby sa dali zaočkovať aspoň tri milióny obyvateľov Slovenska. Myslí si, že sa to dá stihnúť za tri mesiace. Termín závisí od toho, kedy bude k dispozícii dostatok vakcín. Optimisticky to vraj vyzerá okolo Veľkej noci.