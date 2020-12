Poďme si zaspomínať. Kto hral futbal v okrese pred 21 rokmi?

Trochu sme zalistovali v starých novinách.

26. dec 2020 o 23:06 Martin Kilian

Vianočný turnaj sa nekoná, priaznivci futbalu sa zrazu nudia. To je správna chvíľa priniesť vám more spomienok.

Chytili sme do ruky staré noviny, konkrétne Nitriansky týždenník Korzár z novembra 1999.

Prinášame výsledky posledného jesenného kola dvoch súťaží Oblastného futbalového zväzu v Nitre.

A v hlave spúšťame gombík s názvom „nostalgia“.

Poďme si teda zaspomínať!

Oblastné majstrovstvá Nitra-Šaľa

15. kolo (1999/2000)

Klasov - Janíkovce 1:0 (1:0), J. Valach. R Kunkel, 150.

KLASOV: P. Machač - J. Nagy (P. Polák), R. Marek, M. Vojtek, S. Vodný - P. Bujalko, J. Valach, P. Hamar (J. Csanda), J. Rajtar - T. Tóth, A. Molnár (J. Chudý).

JANÍKOVCE: J. Košovan - Martin Bernadič, R. Verai, Maroš Bernadič - M. Frťala, P. Domasta, R. Modzga, M. Štefek - M. Barta (R. Krajčo), N. Mandelík, M. Mičík.

Poľný Kesov - Mlynárce 4:1 (2:0), F. Trvalec 3, E. Gajdoš - V. Lacko. R Somogyi, 200.

P. KESOV: M. Csanda - M. Vanko, V. Trvalec, M. Horváth, Š. Vrták - M. Brezina (P. Kováč), Š. Hajaš, E. Gajdoš, Ro. Vágai (M. Vrták) - F. Trvalec, P. Paščák.

MLYNÁRCE: M. Hambálek - R. Mikulášik, J. Černák, R. Lieskovský, Š. Minárik - R. Moravčík, P. Lukáčik, V. Lacko - J. Moravčík, M. Lieskovský, P. Lieskovský (M. Lehocký).

Veľké Zálužie - D. Krškany 7:0 (6:0), V. Belička 3, P. Pekar, S. Bíro, R. Komárňanský, M. Bíro (11 m). R Svorad, 150.

V. ZÁLUŽIE: P. Vrábel (G. Hrnko) - S. Blaho, G. Barantal,V. Plevka, P. Pekar - P. Števík (Ľ. Zabák), M. Bíro, S. Bíro, V. Belička (J. Števík) - V. Ternény, R. Komárňanský.

D. KRŠKANY: P. Vivodík - R. Lichardus (E. Šimák), M. Chrenák, M. Pozdech, Š. Jánošík - S. Krajčo, M. Tatranský, Š. Korman, M. Stojka - M. Belányi, B. Belányi (N. Bordáš).

Čakajovce - Trnovec za stavu 0:0 nedohrané pre inzultáciu rozhodcu Kotreca hráčom hostí.

ČAKAJOVCE: A. Krátky - A. Bíro, C. Sopoliga, J. Chlpík, M. Mako - D. Mako, R. Greguš, I. Greguš, M. Čentéš, Z. Sedlák - D. Minárik, M. Mládenek.

TRNOVEC zostavu nenahlásil.

Golianovo - Rumanová 2:0 (1:0), M. Bradáč, J. Bradáč. R M. Tábi, 200.

GOLIANOVO: P. Gugh - M. Skovajsa, J. Šlosár, M. Bradáč, P. Sitár - V. Kolár, A. Čaládi (M. Sitár), P. Galo, P. Bradáč (J. Jerguš) - J. Bradáč (Ja. Čaládi), P. Penzeš.

RUMANOVÁ: M. Pauk - O. Upohlav, M. Kukučka, M. Šturma, B. Konopásek - L. Krivačka, J. Laboš, J. Karaba, L. Vlček - V. Branický, M. Krajinčák.

Šaľa-Veča - V. Lapáš 0:2 (0:1), T. Seko, T. Snop. R Kopačka, 300.

VEČA zostavu nenahlásila.

LAPÁŠ: P. Slamka - J. Maxim, M. Černý, S. Schwarcz, J. Pilka - Š. Miškovič, J. Ťažký, T. Seko, M. Ševčík (M. Kamien) - J. Miškovič, T. Snop.

Žihárec - Kolíňany 3:2 (1:1), E. Szalay, G. Pintér, K. Szabo (11 m) - P. Škríba, R. Nagy. ČK: 26. Molnár (K). R Ballay, 100.

ŽIHÁREC: F. Tóth - R. Szalay, A. Szalay (E. Habán), Cs. Nagy (J. Szöcs), K. Szabo - A. Hlatký, E. Szalay, Z. Bedecs, A. Varga - L. Paulo, G. Pintér.

KOLÍŇANY: F. Brath - J. Molnár, J. Harbulák (P. Szorád), R. Balko, R. Šándor - P. Škríba, T. Vraniak, R. Nagy (M. Nagy), J. Gaťár, O. Horniak, D. Bányi.

Mojmírovce - Veľký Cetín 3:2 (3:1), R. Mesároš 2, M. Švelan (11 m) - M. Kurcsa, R. Nagy. R Šimor, 200.

MOJMÍROVCE: P. Dobrovodský - R. Ivanič, P. Mičina, I. Jančár (R. Gubo), T. Špánik - P. Mihálk (V. Gál), D. Sládeček, K. Ivanič (A. Milošiak), M. Tulipán - M. Švelan, R. Mesároš.

V. CETÍN: J. Szusztor - L. Szusztor, J. Prešinský, Z. Jócsik, S. Cétényi (F. Danóci) - M. Kurcsa, M. Jaruska, R. Nagy, L. Šranko (L. Kmetyo) - E. Kóňa, Z. Dudáš.

1. Lapáš 15 11 3 1 38:9 36

2. Trnovec 14 10 1 3 35:21 31

3. Klasov 15 9 1 5 45:27 28

4. Šaľa-Veča 15 7 3 5 25:17 24

5. Golianovo 15 6 4 5 27:30 22

6. Veľký Cetín 15 6 3 6 35:26 21

7. Mlynárce 15 6 3 6 22:20 21

8. D. Krškany 15 6 2 7 26:48 20

9. Rumanová 15 6 1 8 23:29 19

10. V. Zálužie 15 5 3 7 21:17 18

11. Poľný Kesov 15 3 8 4 26:24 17

12. Kolíňany 15 5 2 8 13:21 17

13. Janíkovce 15 3 7 5 15:17 16

14. Čakajovce 14 4 3 7 24:29 15

15. Žihárec 15 4 3 8 22:36 15

16. Mojmírovce 15 2 5 8 20:46 11

NAJLEPŠÍ STRELCI: 14 - F. Trvalec (P. Kesov), 13 - T. Tóth (Klasov), 11 - J. Kriško (Trnovec), 10 - P. Penzeš (Golianovo), E. Szalay (Žihárec), 9 - T. Snop (V. Lapáš), E. Kóňa (V. Cetín).

II. trieda Nitra-Šaľa

15. kolo (1999/2000)

Kráľová n/V. - N. Hrnčiarovce 6:0 (3:0), Z. Varga 5, R. Pospiš. ČK: Z. Vincze - R. Malý.

KRÁĽOVÁ: A. Gyenge - M. Kamenár, P. Klč, Z. Vincze, E. Setínsky - J. Kamenár (T. Solík), R. Takáč, R. Pospiš, O. Miťko - Z. Varga, N. Očovský (Z. Kišš).

HRNČIAROVCE: R. Mikle-Baráth - Z. Boszorád, P. Kóňa, B. Szorád, M. Lidik (M. Nemeš) - R. Jakab, M. Pružinec, T. Hamara, I. Tábi - R. Malý, K. Szegény.

Čeľadice - Tešedíkovo 3:0 (0:0), Du. Koprda, M. Dobiaš, D. Dobiaš. R. Süttö, 70.

ČEĽADICE: M. Ryboš - D. Hrubeš, S. Papp, Z. Dubeň, Š. Hamada - P. Herman, D. Dobiaš, M. Srnka, Da. Koprda (G. Toman) - Du. Koprda, M. Dobiaš (Z. Laca).

TEŠEDÍKOVO: B. Pospiš - K. Mikle, P. Maršálek, J. Zilizi, D. Néma (A. Farkas), I. Páldy, L. Jósvai, S. Darázs (P. Takács), R. Darázs, J. Molnár, R. Moravec.

Vinodol - Svätoplukovo 3:0 (3:0), J. Šarközy, C. Šulík, M. Bohumel. Zápas bol predčasne ukončený pre nízky počet hráčov hostí R Formel, 150.

VINODOL: J. Kečkéš - M. Trubinský, P. Šarközy, P. Bohumel, J. Šarközy - M. Macek, P. Ondruš, C. Šulík - J. Pňaček, D. Sádovský, M. Bohumel.

SVÄTOPLUKOVO: M. Bojda - M. Očenáš, R. Očenáš, Mi. Gálik, Ma. Gálik, R. Lahučký, J. Klúčar, S. Nereča, P. Nitry, J. Tantoš.

Báb - Šurianky 0:2 (0:1), Ma. Fábry, M. Chovanec. R Petro, 100.

BÁB: J. Vašura - M. Tomša, I. Hrdlica (F. Bohovič), J. Slamka, J. Hozák - P. Vereš, J. Poboček, M. Raček (P. Viskup) - F. Viskup, M. Takáč, T. Varga.

ŠURIANKY: P. Ačkáni - J. Chovanec, Mi. Fábry, J. Mikla, Ľ. Báleš - G. Sulan (R. Kondvar), P. Košlab, I. Mikula - M. Valo (Ľ. Kondel), M. Chovanec, Ma. Fábry.

Nové Sady - Branč 3:2 (2:2), B. Toráč 2 (1 z 11 m), J. Bodi - R. Lörincz, Ľ. Lörincz ml. ČK: 79. A. Lörincz (B). R Botka, 50.

N. SADY: R. Šmitala - J. Klepanec, M. Šmitala, M. Vranka, D. Solgaj - M. Mareček (D. Držík), I. Benkovič, B. Toráč, P. Daniš - M. Chmelan, J. Bodi.

BRANČ: V. Kóňa - A. Pintér, E. Morvay, R. Meszároš, M. Lörincz - D. Kreškóczi, A. Lörincz, T. Berec, F. Ružička (P. Lörincz) - R. Lörincz, Ľ. Lörincz ml.

D. Obdokovce - Rišňovce 2:0 (2:0), A. Oravec, Z. Gyepes. ČK: 8. M. Kyjak. R Lauko, 300.

D. OBDOKOVCE: R. Šimák - Ľ. Lidik, P. Gyepes, P. Gálik, B. Együd - M. Molnár, A. Oravec, Z. Gyepes, P. Borbély (65. Š. Gálik) - Ľ. Paulisz, A. Drozdák (70. P. Fehér).

RIŠNOVCE: P. Laboš - J. Watter, J. Ondriga, J. Malčák, P. Grman (70. M. Šurin) - R. Krajinčák, M. Kyjak, M. Černý, M. Močol (55. P. Sochor) - P. Watter (80. V. Moravčík), V. Záhončík.

Žirany - Lukáčovce 2:0 (1:0), J. Tomasta 2. ČK: M. Zachar, J. Riegel. R Kukla, 50.

ŽIRANY: A. Kovalinka - J. Bencz, J. Zsebi, S. Jurišič, R. Špaňár - Š. Ágošton, B. Kročko, J. Tomasta - I. Vanyo, P. Dobrý, A. Grom.

LUKÁČOVCE: P. Štetina - M. Toman, D. Riegel, J. Riegel, M. Zachar - R. Kollár, S. Bosák, O. Bosák - Ľ. Arpáš, I. Dian (46. M. Mateička), P. Hurta.

Pohranice - Alekšince 2:1 (2:0), V. Baňár, Z. Hajdu - M. Varga (11 m). R Ostertág, 90.

POHRANICE: M. Maťuš - M. Póčik, L. Gogola (75. V. Gál), A. Konde, E. Molnár - Z. Hajdu, Z. Búš, V. Bachan, V. Baňár (72. M. Konde) - I. Meszároš (80. P. Molnár), I. Hajdu.

ALEKŠINCE: I. Eliáš - M. Talian, J. Bauman, R. Režo, M. Bulla - P. Cetény, P. Mikula, M. Varga, A. Kováč - M. Rigo, V. Kulich.

1. Rišňovce 15 10 2 3 50:21 32

2. D. Obdokovce 15 9 3 3 33:18 30

3. Alekšince 15 9 2 4 27:16 29

4. Šurianky 15 9 1 5 42:25 28

5. Tešedíkovo 15 9 1 5 40:26 28

6. Svätoplukovo 14 8 1 5 40:18 25

7. Čeľadice 15 6 5 4 24:16 23

8. Pohranice 15 7 2 6 22:25 23

9. Žirany 15 7 2 6 24:33 23

10. Vinodol 14 5 6 3 34:19 21

11. Branč 15 7 0 8 25:24 21

12. Kráľová n/V. 15 4 3 8 24:29 15

13. N. Hrnčiarovce 15 5 0 10 18:38 15

14. Lukáčovce 15 4 2 9 21:34 14

15. Nové Sady 15 2 1 12 16:56 7

16. Báb 15 2 1 12 10:52 7

NAJLEPŠÍ STRELCI: 15 - M. Fábry (Šurianky), V. Záhončík (Rišňovce), 11 - L. Jóšvai (Tešedíkovo), M. Kozel (Svätoplukovo), 10 - Ľ. Paulisz (D. Obdokovce).