Susedia z pešej zóny zostrelili Slovan, v Nitre ale možno padne pokuta

Deja vu „na Nepelu“, corgoni v jame levovej utlmili najbohatší klub s najlepšou formou. Oba góly víťazov vymyslel chválený obranca Cooper Zech.

31. dec 2020 o 0:20 Martin Kilian ml.

Druhýkrát v rade si Nitra na Silvestra štrngne na víťazstvo z Bratislavy. Tam, kde v 21. storočí vyhrala iba 9 z 35 zápasov, rovnako ako pred 365 dňami uspela o gól. Vrátila sa na tretie miesto extraligy.

Milo: To sa proste nerobí

Dlho, azda 30 minút, to bola akási ospalá Nitra. Prehrávala tutovkou O´Donnella medzi betóny navrátilca Cowleyho (1:0). Trafila až piatu presilovku – kombinácia Zecha, Tvrdoňa a Slováka skončila „golfákom“ Holešinského (1:1).

Víťazný gól – Minárik sebaisto vyviezol puk a Zech ho cez teč cloniaceho Šišku dostal za čiaru (1:2) – dali corgoni v 39. minúte unavení z trojminútovej presilovky Slovana za Žitného úder do hlavy Ondriša.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Hneď som mu to vyčítal, lebo oslabil mužstvo a bol to úplne zbytočný a hlúpy faul, v útočnej tretine a bez puku... Povedal by som, že aj na pokutu. To sa proste nerobí,“ karhal Dušan Milo, asistent trénera Antonína Stavjaňu, najlepšieho strelca tímu Romana Žitného, ktorý dopozeral prekvapenie iba z civilu vedľa autobusára HK.

Favorit s najlepšou formou v extralige, víťazný v 16 z 18 predošlých dueloch (ale včera bez Ranforda, Harrisa či Bučeka), začal tretiu tretinu troma hitmi, ale napokon v nej ani len neprestrieľal takticky hrajúcu Nitru. Slovan si finiš prvej domácej prehry od 11. októbra, teda po desiatich výhrach, „vyžral“ vo vlastnom pásme bez odvolaného brankára Makarova, ktorý po druhej perióde nahradil Parksa s tráviacimi problémami.

„Zodpovedný výkon podporený výborným brankárom. Chalani sa zapreli a vyšlo to. Chceli sme zlomiť naše nešťastné tretie tretiny, preto to v nej od nás možno nebol pekný, ale účelný hokej,“ vysvetlil Milo.

Víťazný gól tečom privial Juraj Šiška. Tretí triumf v rade Nitra skúsi pridať 3. januára proti Trenčínu. (zdroj: HC Slovan)

Plán mohli kuť na Štedrý deň

Nečakaný predsilvestrovský návrat na tretie miesto dvoma prvými asistenciami zrežíroval vychvaľovaný obranca Cooper Zech. Z ešte vyššieho „ice timu“ na bratislavskom ľade mu ukrojil dvakrát brúsený nôž na korčuli. Tradične zakladal útoky Nitry a dirigoval početné výhody.

„Adrián Holešinský mi to uľahčil, v presilovke stál v správnom čase na správnom mieste a pred bránou bola dobrá clona,“ riekol o ťuknutí susedovi z pešej zóny (bývajú v bytoch klubového právnika Mareka Ďurana, kde predtým žil ikonický Judd Blackwater) na 1:1. „A druhý gól? Strieľal som, je možné, že tam skutočne bol teč Jura Šišku,“ pridal muž, ktorý v decembri stál na ľade až pri 20 z 34 strelených a 13 z 33 inkasovaných gólov Nitry

„Veľké víťazstvo! Potrebovali sme ho. Každý prispel k úžasnému tímovému výkonu, všetci hrali výborne. Odohrali sme výborných celých 60 minút, to nám predtým párkrát chýbalo. Zrážal nás čo i len päťminútový oddych, nevedeli sme vyviezť puk a vývoj sa otočil,“ rozprával rodák zo South Lyon, 11-tisícového mestečka vzdialeného 45 minút cesty autom od domovu Detroitu Red Wings.

Vidiac šikovnosť rýchleho Američana nejde do hlavy, prečo ho v rokoch 2016 či 2017 nedraftovali do NHL. „Posledná sezóna pred draftom mi vyšla výborne, ale asi bola veľkým faktorom moja výška (178 centimetrov). Aj keď som nebol draftovaný, otvorili sa mi možnosti. Našiel som Boston, ľudom z Bruins sa páči môj štýl, zatiaľ sme si dobre zapasovali. Viem, že ma sledujú aj teraz, sme v kontakte. Zdá sa, že sú spokojní. Teda aspoň dúfam (úsmev). Chcem dokázať, že kluby na NHL sa na drafte zmýlili,“ hovoril Cooper Zech.

Ak nezačne AHL (predbežne má 5. februára), kde v minulom ročníku zvládol 45 zápasov so 14 bodmi (2+12) za bostonskú farmu v Providence, dohrá sezónu v Nitre? „Je to dosť možné. Musím sa poradiť a rozhodnúť. Nájsť najlepšie riešenie,“ objasnil čerstvo 22-ročný obranca, ktorý na Slovensku žiari za skromnú odmenu a vyvaľuje oči z mesta i klubu. „Je tu naozaj úžasne! Pomáhajú mi i spoluhráči, Vianoce som strávil s Cardwellom a jeho snúbenicou a práve Holešinským,“ prezradil Cooper Zech.

S nadsázkou teda možno tvrdiť, že prvú gólovú akciu na Slovane si hviezdičky Nitry dohodli na štedrovečernom stole....

Cooper Zech (vpravo) bol pred príchodom do Európy (23. novembra) v kontakte s viacerými klubmi, napríklad aj z Francúzska, ale Nitra podľa jeho slov bola prvá i najrýchlejšia. (zdroj: HC Slovan)

Milo: Nech nehrajú to, čo Lantoši Už ani nebolo prekvapenie, že na tlačovku prifrčal namiesto hlavného trénera Antonína Stavjaňu asistent Dušan Milo. Po vydretej nitrianskej výhre 2:1 na Slovane odpovedal na otázky MY Nitrianskych novín a RTVS. Coopera Zecha radi využívate v hre 5 na 5, presilovkách i oslabeniach. Čo vravíte na jeho vklad do hry Nitry? Je rýchly a vie rozohrať, má dobré hokejové myslenie, je platný hráč, vládze, tak prečo ho nevyužiť? Hrá dobre, aj keď spravil chybu pri inkasovanom góle, ale to nevadí – keď hráč chce hrať, spraví aj chyby. Vie to vrátiť tým, že podporí útok a je pri góloch. Je Zech vašou pomyselnou jednotkou medzi obrancami? Asi áno. V ofenzíve určite. V defenzíve zas myslí viac na útok ako na obranu, ale, ako hovorím, vie to vynahradiť, takže nie je problém. Ondrej Molnár v 15 rokoch, 10 mesiacoch a 22 dňoch odohral fakticky tretí zápas v extralige. Čo hovoríte na jeho výkon? Dostal sa do zostavy trochu náhodou, Fominych mal nejaké zdravotné problémy. Z Ondrovej strany to nebol príliš vydarený zápas. Je ale talentovaný a bude napredovať, iba na sebe musí pracovať. Opäť sa zdalo, že hokej bavil obzvlášť Jakuba Minárika. Je to na pochvalu? Štvrtá päťka hrá momentálne dobre. Nechceme ich ale prechváliť, chceme, aby hrali ten hokej, čo hrajú doteraz, aby nechceli hrať to, čo Robo Lantoši alebo nejaký iný hráč. Holešinský sa rozohral na presilovkách, však? Vie zobrať puk, zatiahnuť ho do tretiny. Na to ho aj využívame. V červenej päťke je najplatnejší hráč.