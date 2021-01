Kto hral futbal v najnižších súťažiach pred 21 rokmi

Prinášame vám tretí diel spomienkového seriálu na oblastné futbalové súťaže z jesene 1999.

1. jan 2021 o 18:53 Martin Kilian

Ilustračná snímka je z turnaja v Hosťovej v lete roku 2000. (Zdroj: archív MY NN)

Dnes do tretice ponúkame za hrsť futbalových spomienok.

V archívnych regionálnych novinách sme našli aj najnižšie okresné súťaže. Prinášame výsledky a zostavy z II. C triedy, III. A triedy a III. B triedy, a to z posledného jesenného kola sezóny 1999/2000.

II. trieda ZM

11. kolo:

Červený Hrádok - Jedľové Kostoľany 3:2 (2:2), Ľ. Kráľ, R. Marko, J. Valkovič - S. Belan, J. Povoda.

Č. HRÁDOK: M. Kaplan - Š. Hlozák, M. Šabík, J. Kráľ, B. Bačík, P. Paulis, Ľ. Kováč, M. Víglašský, P. Šabík, Ľ. Kráľ (A. Šabík), J. Valkovič.

J. KOSTOĽANY: Š. Páleník - J. Povoda, V. Povoda, J. Ľahký, V. Ďuriš, M. Povoda, V. Beňo, Ľ. Erdélyi, E. Beňo, S. Belan, I. Drienovský (str. B. Šváb).

Článok pokračuje pod video reklamou

Mankovce - Neverice 3:2 (2:1), za hostí Breha, Nemček. Stretnutie nedohrali, hostia zišli z ihriska na protest voči verdiktom rozhodcu-laika.

MANKOVCE: nenahlásili zostavu.

NEVERICE: Baláž - Breha, Cina, Hilla, Jamrich, Danko, Ondriška, Havetta, Kováč, Müller, Kováč.

MANKOVCE (zostava z iného kola): K. Pavlov - M. Pavlov, J. Bányi, M. Fašánok, M. Sučkár, R. Frajka, S. Ťažký, M. Sojka, J. Pavlov, V. Jánošov, J. Pecho.

Lovce - Choča 9:1 (5:0), M. Chreňo 3, Š. Kršiak 2, V. Vaňo, P. Kúsek, E. Jenis, P. Lukáč - M. Meňhart.

LOVCE: R. Géczi - I. Šimovič, Ľ. Rumanko, V. Vaňo (B. Gálik), J. Šatala, Š. Kukučka (E. Jenis), P. Lukáč, K. Majdák, M. Chreňo (P. Kúsek), Š. Kršiak, R. Novácky.

CHOČA: J. Segéň - J. Valkovič, I. Tomašov, Z. Magušin, P. Horák, M. Meňhart, J. Marták, R. Mankovecký, P. Švába, P. Pecho, J. Záhorec (str. R. Šemetka).

Prílepy - V. Vozokany 1:1 (0:1), P. Valkovič - E. Páleník.

PRÍLEPY: M. Dudáš - J. Hučka, J. Repa, R. Borovička, B. Kunkel - J. Morava, V. Vencel, R. Hrmo, P. Páleník - J. Malý, P. Valkovič.

V. VOZOKANY: Mi. Balay - P. Tatarkovič, Ľ. Balay, Š. Havetta, J. Góra, M. Gelenek, Ma. Balay, J. Krivánek, J. Valkovič, J. Kéry, J. Balko.

Martin n/Ž. - Žikava 1:4 (0:2), M. Šimovič - P. Bíreš 2, J. Kunský, P. Kúsek.

MARTIN: F. Vrábel - E. Kunkel, P. Káčer, J. Horňáček, K. Strečka, J. Rosina, V. Škula, M. Režoňa, J. Karáč, M. Šimovič, I. Režoňa.

ŽIKAVA: J. Mihalík - Z. Škula, P. Kúsek, K. Hudec, Š. Kukučka - P. Bíreš (M. Fábry), J. Hudec, V. Kukla - J. Kunský, D. Richter, P. Hudec (M. Kukla).

Ladice mali voľno.

Výsledok z 10. kola:

Ladice - Lovce 1:1 (0:0), N. Zsidik - Škula.

LADICE: J. Székely - G. Székely, E. Szabo, R. Szegény, R. Ferner - T. Ferner, T. Varga (P. Cigáň), Z. Zsidik, P. Farkas - N. Zsidik, M. Javorček.

1. Ladice 23

2. Č. Hrádok 22

3. Žikava 19

4. J. Kostoľany 17

5. Lovce 15

6. Neverice 13

7. V. Vozokany 11

8. Mankovce 10

9. Martin n/Ž. 8

10. Choča 7

11. Prílepy 7

NAJLEPŠÍ STRELCI: 12 - N. Zsidik (Ladice), 10 - D. Richter (Žikava), 8 - M. Javorček (Ladice), 7 - J. Kunský (Žikava), M. Chreňo, Š. Kršiak (Lovce).

III. A trieda Nitra-Šaľa

13. kolo

Dražovce - Štefanovičová 0:4 (0:1), M. Ištokovič 2, P. Šípka, P. Bíro.

DRAŽOVCE: S. Ivančík - F. Martiška, R. Čaniga, Š. Belík (B. Kučerka), R. Májik, Š. Sýkora, K. Farský, B. Greguš, M. Bestvina, I. Varga, M. Martiška.

ŠTEFANOVIČOVÁ: P. Kováčik - M. Homola, J. Michalička, M. Imrišek, M. Tkáčik - M. Ištokovič, J. Šípka, P. Bíro - Ľ. Dodek, L. Krátky, P. Šípka.

Jelšovce - Jarok 0:1 (0:1). (Gól nezistený.)

JELŠOVCE: M. Jakubička - J. Šreyer, M. Lenghart, Z. Šreyer, P. Cikán - B. Szabó, M. Kuna, H. Kolár - J. Bernát, D. Mitko, E. Tóth.

JAROK: zostavu nenahlásil.

JAROK (z iného kola): M. Tomiš - Pe. Melo, Š. Finta, M. Náhlovský, P. Uváčik (M. Vereš) - P. Bango, P. Benčo, J. Novotný, J. Chňapek - Pa. Melo, B. Zaujec (J. Zaujec).

Podhorany - Hruboňovo 1:3 (1:2), Z. Kišš - V. Kubala 2, M. Hutira.

PODHORANY: P. Ivančík - M. Kučera, P. Strapko, Z. Fúska, M. Mažec, Z. Kišš, K. Ševela (P. Filec), Ľ. Kováč, Ľ. Mičík, M. Lisý, P. Mažec.

HRUBOŇOVO: M. Karas - M. Bazala, J. Gerši, J. Kollár, M. Valent - V. Kubala, J. Valo, V. Vilhof - P. Kubáň, M. Hutira, M. Blaho.

Veľká Dolina - Kynek 1:3 (1:1), I. Hala - M. Halla 2, Ľ. Fúska.

V. DOLINA: Ľ. Tóth - J. Hosťanský, J. Bajzík, P. Bezák, J. Obložinský, S. Chrenko, I. Hala, A. Kacír, Z. Miko, P. Bajzík, R. Petrík (str. V. Petrík, J. Tomovič, P. Varecha).

KYNEK: V. Muššák - J. Bajzík, J. Ponteš, M. Boroth, D. Mesároš (J. Lavo) - P. Ondruška, J. Mistrík, M. Kečkéš (Ľ. Fúska) - A. Takách, M. Halla, T. Pánek (K. Mego).

Diakovce - Ivanka B za stavu 0:0 bolo stretnutie pre inzultáciu hlavného rozhodcu Bachratého hráčom hostí predčasne ukončené.

DIAKOVCE: P. Toraška - P. Bukovský, J. Lenčéš, M. Novosad, I. Korim, J. Melek, M. Kováč, J. Tóth, J. Kartík, J. Zaťko, Ľ. Takáč.

IVANKA B: J. Tvrdoň - I. Dávid, R. Stolárik, M. Kvasňovský, P. Rutič - J. Hudec, R. Machaj, M. Arpáš - S. Stolárik, J. Švec, J. Kerestéš.

D. Lefantovce - Dlhá n/V. 2:0 (1:0), P. Čulák, L. Mikula (11 m).

D. LEFANTOVCE: M. Baracký - V. Gažo, P. Vereš, M. Vida, Ľ. Klenko - M. Čulák (J. Maňuch), J. Németh, P. Rebra (P. Maňuch), P. Čulák - L. Mikula, T. Buday.

DLHÁ n/V.: zostavu nenahlásila.

DLHÁ n/V. (z iného kola): P. Molnár - M. Matus, M. Mrllák, T. Takáč - M. Ščípa, E. Tatai, M. Garai, J. Tóth - M. Meszáros, I. Kusý, M. Polák (M. Kováč).

Lužianky - H. Lefantovce 1:2 (1:1), J. Ďurček - M. Kováč, M. Krajčovič.

LUŽIANKY: M. Piovarči - F. Buzáš, P. Štefanka, V. Fačkovec - J. Ďurček, P. Šimko (M. Štefanka), M. Líška (J. Janči), Š. Szegény (I. Berec), S. Mesároš - D. Hanzlík, V. Čentéš.

H. LEFANTOVCE: M. Halla - Ľ. Magáth, M. Kováč, J. Kopček, Ju. Varga, Jo. Varga, A. Báleš, J. Homola, Ľ. Kováč, D. Baláži (P. Görög), M. Krajčovič.

1. Štefanovičová 33

2. Jarok 30

3. Ivanka B 22

4. Lužianky 22

5. D. Lefantovce 21

6. Diakovce 20

7. Hruboňovo 19

8. Kynek 18

9. H. Lefantovce 16

10. Dražovce 15

11. Jelšovce 12

12. Dlhá n/V. 12

13. V. Dolina 7

14. Podhorany 1

NAJLEPŠÍ STRELCI: 10 - P. Čulák (D. Lefantovce), M. Hutira (Hruboňovo), 9 - M. Krajčovič (H. Lefantovce), P. Šípka, M. Ištokovič (Štefanovičová).

III. B trieda

13. kolo:

Melek - Hosťová 2:3 (1:1), Š. Rajnoha, J. Gajdoš - L. Balko, J. Šranko, L. Brath.

MELEK: P. Sádovský - M. Zelenák, M. Buzáš, J. Malý ml., R. Zrubec - M. Trubíni, M. Jamrich, Š. Rajnoha, J. Gajdoš - P. Sládeček (D. Chren), P. Husár.

HOSŤOVÁ: J. Balko - J. Sebök, D. Matyo, A. Balko, E. Čulák - M. Balko, L. Balko, J. Szalay - L. Brath, J. Šranko, R. Balko.

Tajná - Lúčnica n/Ž. 2:1 (0:0), M. Slamka 2 - P. Černák.

TAJNÁ: V. Strieška - P. Boďo ml. (P. Boďo st.), M. Nagy, Š. Boďo, V. Huňady - Š. Tóth, P. Belko, J. Struhár (M. Slamka) - F. Krčmár, R. Záhorský, J. Lapacik.

LÚČNICA: M. Machata - V. Valent, D. Zrubec, Pa. Černák, R. Machata - M. Oslanec, P. Bíňovský, B. Belenčík - P. Baláž, I. Černák, Pe. Černák.

Žitavce - Dyčka 2:3 (0:2), R. Hegedüš, S. Hudec - J. Félis, M. Vajzer, R. Šulka.

ŽITAVCE: Ja. Sádovský - J. Tóth, Ju. Sádovský, M. Kečkéš, P. Tomka - V. Hrnka, M. Holka, I. Šesták, J. Holka - S. Hudec, R. Hegedüš.

DYČKA: P. Valach - P. Bušovský, J. Beták, I. Farkaš, J. Krupa - T. Kováč, R. Šulka, P. Beták - J. Sapár, M. Vajzer, J. Félis.

D. Štitáre - Horný Ohaj 0:0.

D. ŠTITÁRE: O. Jamrich - B. Kozma, N. Szorád, R. Kuťka, J. Maga - E. Kósa, S. Nagy, A. Babos - L. Maťuš, M. Péli.

H. OHAJ: zostavu nenahlásil.

H. OHAJ (zostava z iného kola): M. Füle - P. Očadlík, J. Bajnek, J. Šarközi, P. Šípoš, P. Melišík, M. Lörinci, J. Štefkovič, J. Valach, R. Bajnek, P. Beličin.

Čifáre - Kolíňany B 4:1 (3:0), J. Ďurček 2, Ľ. Gyurcsek, P. Pecek - T. Szalay.

ČIFÁRE: Jaraba - Czapala, Kocák, Špleha, Matuška, Petráš, Tóth, Toman, Ďurček, Gyurcsek, Pecek.

KOLÍŇANY B: Dubnický - Maťo, Cs. Šándor, Varga I., Lacika, P. Šándor, Šinka, Bányi, Nagy (Varga II.), Lohyňa, Szalay.

V. Lapáš B - Babindol 1:6 (1:5), P. Duchoň - Ma. Šerfözö 3, Mi. Šerfözö, A. Major, V. Kevély.

LAPÁŠ B: M. Gugh - M. Duchoň, M. Šrank, M. Gugh, M. Urban - J. Gugh, D. Sitáš, Š. Ševčík - D. Benko, P. Duchoň, L. Ševčík.

BABINDOL: Š. Depeš - R. Baráth (Szigl), D. Zeman (M. Kúti), J. Kevély, D. Šranko - S. Lauro, L. Szabó, V. Kevély - A. Major, Mi. Šerfözö, Ma. Šerfözö.

Jelenec mal voľno.

Výsledok z 12. kola:

Jelenec - Žitavce 9:0 (5:0), M. Mako 3, J. Nagy 2, M. Kuruc 2, V. Hók, I. Molnár.

JELENEC: S. Kazík - M. Jančok, M. Čery, M. Mako, M. Kuruc, Š. Molnár (H. Richter), J. Nagy (V. Penzeš), V. Hók, L. Mako, I. Molnár, M. Nagy.

1. Hosťová 30

2. Jelenec 28

3. Lúčnica 23

4. D. Štitáre 20

5. Horný Ohaj 19

6. Tajná 18

7. Dyčka 17

8. Babindol 16

9. Čifáre 15

10. Kolíňany B 13

11. Melek 13

12. Žitavce 8

13. Lapáš B 6

NAJLEPŠÍ STRELCI: 18 - L. Brath (Hosťová), 15 - M. Kuruc (Jelenec), 13 - R. Bajnek (H. Ohaj), 10 - M. Pecek (Čifáre), Pe. Černák (Lúčnica), 9 - M. Mako, V. Hók (Jelenec).