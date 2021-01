Zmeny vo vedení i na lavičke FC Nitra. Budúcnosť Galáda otázna

Zajtrajší štart zimnej prípravy by mal viesť Michal Ščasný.

3. jan 2021 o 13:38 Martin Kilian ml.

Vie plávať v búrlivých vodách. Bodoval s finančne podvýživenou Senicou, kde hráčom dokonca platil obedy. Najväčší trénerský úspech zažil práve v Nitre – s majiteľskými zmenami poznačenou Trnavou tu v máji 2019 vo finále slovenského pohára zdolal Žilinu.

Podľa informácií MY Nitrianskych novín by 42-ročný kouč Michal Ščasný zajtra mal nastúpiť pod Zobor k ôsmemu tímu Fortuna ligy. Jeho asistentmi by mali byť Patrik Durkáč a Henrich Benčík. Zmluvy však ešte podpísané nie sú.

Ščasného príchod je údajne súčasťou ďalších zmien vo vedení FC.

Môže sa teda zdať, že sa schyľuje ku koncu trénera Ivana Galáda, ktorý Nitru v júli zachránil a v októbri s ňou bol – spolu s už odídeným kolegom Gergelym Gerim – na treťom mieste. Otázne však ostáva, ako klub vyrieši Galádovu zmluvu, platnú do konca sezóny. Podľa našich informácii sa rodák z Krupiny bude chcieť opätovne zamerať na vzdelávanie trénerov.

