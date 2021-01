Konečne vznikol plán, ako dohrať dedinské ligy. Hlasujte

Oblastný futbalový zväz Nitra navrhuje, ako ďalej s amatérskym futbalom.

3. jan 2021 o 18:40 Martin Kilian ml.

Informácie o futbalových prognózach v najnižších súťažiach sú strohé, prakticky žiadne. Logicky, pánom situácie je koronavírus. Oblastný futbalový zväz v Nitre má napriek tomu pre jarnú časť pripravený plán, o ktorom sme hovorili s jeho predsedom Štefanom Kormanom.

Ako prežívate sviatky aj bez Vianočného turnaja, ktorý sa nehral prvýkrát po 28 rokoch?

Futbal je fenomén, na ihriská aj do haly sa určite vrátime, teraz máme ale všetci úplne iné starosti. Dnes našu futbalovú rodinu opustil jeden z našich najlepších rozhodcov Milan Kollárik, ešte pred Vianocami sme sa rozlúčili s futbalovou legendou Jarom Ťažkým či našim futbalovým doktorom MUDr. Marián Bielichom, súcitíme a žialime so všetkými smútiacimi rodinami, ktorých je veľmi veľa.

Každý chápe, že dedinský futbal sa v rámci priorít posunul kamsi do úzadia. Napriek tomu sa natíska legitímna otázka – ako vidíte opätovný reštart najnižších súťaží?

Dnes, keď sme sa ocitli v režime vládou schváleného návrhu na sprísnenie opatrení pred šírením pandémie, môžeme, resp. musíme rešpektovať všetky dané pokyny a nariadenia. Obmedzené je stretávanie sa ľudí okrem osôb v spoločnej domácnosti, zakázané sú akékoľvek návštevy, a hoci sú povolené výnimky, nad všetkým stojí zákaz vychádzania, ktorý je aktuálne platný zatiaľ do 24. januára 2021. Ak sa teda chceme baviť o reštarte futbalu v najnižších súťažiach, tak pomyselné svetielko nie na konci, ale na začiatku tunela by som hľadal niekde na konci januára.

Myslíte si, že sa dovtedy situácia zlepší?

Vôbec netuším, ale verím, že ak áno, mohli by sme sa minimálne začať rozprávať o tom, akú podobu bude mať náš dedinský futbal pre zvyšok sezóny. S členmi Výkonného výboru Oblastného futbalového zväzu v Nitre Petrom Bachratým, Petrom Chrenom, Pavlom Mesárošom a Ladislavom Prešinským sme do diskusie prizvali aj predsedu Športovo-technickej komisie Tibora Révaya a v tejto chvíli máme k dispozícii štyri možné varianty, čo ďalej so sezónou. Podotýkam, že sú to len návrhy, ktoré chceme predostrieť našim klubom do diskusie a ak to bude potrebné, tak pripravíme hlasovanie, aby sme vo finále rešpektovali názor väčšiny.

Prezradíte, aké možnosti, resp. varianty máte na mysli?

Samozrejme. Úplne ideálne by bolo, ak by sa nám podarilo dohrať riadne sezónu vo všetkých súťažiach. Ak sa ale pozrieme na fakty, z jesene nám treba niekde dohrať dve kolá, niekde aj päť či šesť zápasov aj s dohrávkami. Ak dnes vieme, že do 24. januára bude platiť zákaz vychádzania a zároveň na naskočenie do tréningového a následne zápasového procesu potrebujeme minimálne štyri-päť týždňov, skočíme s termínmi zrazu niekam na koniec februára. Ak by išlo všetko ideálne, začali by sme v marci a s pár vloženými stredami by sa sezóna riadne dohrala. Je to ale reálne pri pracovnom vyťažení našich hráčov aj funkcionárov? Jedna streda by sa prežiť dala, no tri, štyri či päť „anglických týždňov“ asi nie a s natiahnutím súťaže do polovičky júla kluby súhlasiť zrejme tiež nebudú. Navyše aj súťažný poriadok hovorí jasne, že sezóna sa musí dohrať do 30. júna 2021. Ale okej, je to prvý variant, návrh, jedna z možností. Samozrejme, v tejto chvíli ešte vôbec nevieme napríklad ani to, aká a či bude povinnosť s testami, či budú potrebné ako pri zápasoch v republikových súťažiach, kto by ich zaplatil, resp. ako sa na situácii podpíše chystané očkovanie. Otáznikov pre prvý variant, v ktorom by sa sezóna riadne dohrala, je teda v tejto chvíli viac ako dosť a nevie na ne odpovedať nikto z nás.

Aký je teda plán B? Zrejme máte pripravený ďalší variant, áno?

Budem sa opakovať, ale alfou aj omegou pre všetky optimistické ambície či prognózy je vývoj pandémie, ktorý teraz nevie nikto predpovedať. Pomôže nám očkovanie alebo máme čakať tretiu vlnu korony? Žiaľ, odpoveď dnes ani len netušíme... Preto si myslíme, že treba zvážiť aj možnosť dohratia aspoň jesennej časti, niekde sú to dva zápasy, niekde päť či šesť, v ObFZ Nitra máme päť súťaží dospelých, dve dorastenecké, kopu žiackych súťaží aj prípraviek, plus nás čaká aj Campri Cup. V pohárovej súťaži Oblastného futbalového zväzu v Nitre máme za sebou tri kolá, keď poznáme všetkých osem štvrťfinalistov.

Pre kluby, ktoré majú z jesene dohrať len dve kolá, by sa potom ale sezóna skončila veľmi skoro...

Áno, ak by hrali iba dva zápasy, tak áno. Preto chceme otvoriť diskusiu pre každú súťaž dospelých osobitne, lebo niekde máme šestnásť účastníkov a niekde len dvanásť. Súťažný poriadok Slovenského futbalového zväzu, ktorý je futbalovou ústavou, jasne vykladá aj túto mimoriadnu situáciu. Všetci sme sa ocitli nie vlastnou vinou v neštandardnej-mimoriadnej situácii, preto musíme prijímať aj neštandardné-mimoriadne riešenia.

Čo máte na mysli?

Zvažujeme, že by sme vytvorili v rámci tretieho variantu pre jarnú časť ako nadstavbu model play-off a play-out pre zvyšok sezóny v niektorých súťažiach, aby mali kluby viac a aj atraktívnych zápasov. Opäť samozrejme len po spoločnej diskusii a ich súhlase, iná cesta nie je.

Kedy budú mať kluby k dispozícii viac konkrétnych informácii?

Myslím, že vývoj situácie s pandémiou sledujeme všetci, s koronou sme dennodenne konfrontovaní. Ľudí dnes trápia úplne iné veci ako náš futbal, ale je dôležité, aby všetci vedeli, že ak sa situácia zlepší a vráti do normálu, máme v Oblastnom futbalovom zväze v Nitre pripravené uvedené tri možnosti na dohranie sezóny.

V úvode našej debaty ste spomínali štyri varianty, aká je teda tá posledná možnosť?

Tá najhoršia... Že sa hrať nebude môcť, resp. na jar neodohráme ani polovicu zápasov a tým pádom sa celá sezóna anuluje. Všetci musíme veriť, že až tak ďaleko to ale nezájde.