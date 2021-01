Nemocnica mala problém s kyslíkom. Riaditeľ žiada tvrdý lockdown v Nitre

Na problémy s odberom kyslíka upozornil lekár

O problémoch v nemocnici dnes na sociálnej sieti napísala Anka Žitná Lučaiová z TA3. Telefonoval jej lekár, ktorý popísal zúfalú situáciu.

"Darmo nám donesú Blackhawky prístroje z Chirany, keď my nedokážeme cez tie trúbky prehnať viac kyslíka do pacienta. Je to úplne zbytočné. Máme zhruba 20 až 40 príjmov zápalov pľúc denne, ale toľko ľudí nie sme schopní denne prepustiť. Samozrejme, že hovoríme o tom, že každý nemá šancu," tlmočila novinárka slová lekára.

"My zdravotníci, vedúci oddelení kovidu, primári, lekári, čo to denno-denne ťaháme, si vravíme, že nemôže prísť denne 120- či 130-krát záchranka a doviezť Covid pacienta, keďže my ich už nemáme kam dávať. Máme už len lôžka bez kyslíku a bez monitorov. Nemôžeme povedať, že prijmeme pacienta, len keď sa uvoľní lôžko, lebo pacient odíde či umrie. Pre mňa je to absolútne zlyhanie celého štátu a systému zdravotníctva. Lebo minister absolútne nič nekoordinuje.

Keby povedal, že každý špitál musí reprofilizovať 40 až 50 percent kapacít pre Covid - a nie nechať jednu fakultnú nemocnicu na to zájsť a nechať nás umlátiť sa. Tento týždeň nám Galanta, Trnava, Zlaté Moravce zobrali po päť pacientov, oni sa teraz začali snažiť," cituje novinárka lekára, ktorý si myslí, že v Nitre už dávno mala byť poľná nemocnica, "alebo mala byť dohoda, že záchranky dovezú len každého tretieho a ostatných povezú do Žiaru, do Levíc, kamkoľvek".

Lekár sa vyjadril, že každý deň počúvajú na poradách, že majú hľadať vnútorné zdroje: "Len aj to má svoje limity. A nemalo by to stáť na našich pleciach - rozhodovať, koho necháš na chodbe bez kyslíka, na prístelku. Malo by sa povedať, že sme kapacitne za hranou a musí to koordinovať nejaká vyššia inštancia."

Dnes podľa lekára skolabovala na covidovom ARO, ktoré je v gynekologicko-urologickom pavilóne, vzduchotechnika. "Dnes sme riešili, kam ich dať. Lebo darmo my budeme mať ventilátory a monitory, keď nám to v týchto našich starých zaprdených nemocniciach neutiahnu siete."

Nemocnica reagovala, že tvrdenia v statuse sú polopravdou. "Pravdou je, že v ranných hodinách nastal problém s extrémnym odberom kyslíka, ktorý sa v priebehu dňa vnútornými opatreniami podarilo stabilizovať."