Futbalový rozhodca (61) podľahol koronavírusu

Milan Kollárik zomrel v noci zo soboty na nedeľu 3. januára.

3. jan 2021 o 22:09 Martin Kilian

Ochorenie covid-19 si vybralo ďalšiu obeť vo futbalových radoch. Vo veku 61 rokov nás opustil Milan Kollárik z Nitry.

Narodil sa v Nitre 29. 10. 1959. Býval v centre mesta, potom na Klokočine a neskôr si postavil dom na Chrenovej. S manželkou Jarmilou vychovali tri deti - synov Martina (37), Petra (31) a dcéru Paulínu (28). Pracoval ako chemik v Dusle Šaľa.

Futbalovým rozhodcom bol od roku 1999, pôsobil v oblastných súťažiach. „Veľmi ho to bavilo. Raz sa stalo, že pískal s obidvoma synmi,“ zalovil v pamäti najstarší Martin, ktorý rozhoduje v krajských súťažiach (v 5. lige).

Jeho otca Oblastný futbalový zväz v Nitre vyhlásil v roku 2018 za najlepšieho rozhodcu v oblasti.

„Futbal mal veľmi rád, jeho obľúbeným mužstvom bol Leicester. Mal od nás aj darček - zájazd na zápas Leicestru. Bohužiaľ, už sa toho nedožil...“ vraví smutne syn.

Milan Kollárik zomrel na ochorenie covid-19 a s tým spojené komplikácie. „Priebeh nemal ťažký, len bol strašne slabý. Už keď nepozeral anglickú ligu v televízii, vedeli sme, že to nie je on. Dnešok bol pre našu rodinu veľmi smutný deň. Bol to skvelý manžel, veľmi miloval svoje deti a vnúčence - Alexa, Olivera a Karolínku,“ dodal zronený syn Martin.

Pán Kollárik, česť vašej pamiatke!