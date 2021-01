Krízový štáb odporučil obmedziť činnosť výrobných prevádzok aj materských škôl, polícia zvýši kontroly

Kto môže, má robiť z domu, odkazujú epidemiológovia. Mesto sa pripravuje na celoplošné testovanie.

4. jan 2021 o 14:35 Miriam Hojčušová

Primátor Marek Hattas a riaditeľ nitrianskej nemocnice Milan Dubaj. (zdroj: mh)

NITRA. V Nitrianskom okrese majú platiť prísnejšie opatrenia. Rozhodol o tom včera okresný krízový štáb.

„Situácia v Nitre je naďalej kritická, počet nakazených stúpa. Za posledných sedem dní sme najhorším okresom na Slovensku,“ povedal nitriansky primátor Marek Hattas.

Situácia v Nitre je podľa neho porovnateľná s jesenným priebehom pandémie na Orave. Len za posledných 24 hodín zomrelo v nitrianskej nemocnici desať pacientov, ktorí mali koronavírus.

Pracujte z domu, ak sa dá

Primátor informoval, že okresný krízový štáb odporučil ústrednému štábu obmedziť činnosť čo najväčšieho počtu výrobných prevádzok, pokiaľ im to charakter výroby umožňuje. Odporúča tiež prijať opatrenie, ktoré zaviaže väčšie prevádzky robiť pravidelné pretestovanie svojich zamestnancov.

Kedy, a či vôbec toto vstúpi do platnosti, rozhodne ústredný krízový štáb. "Musíme zabezpečiť, aby nám tá krivka nestúpala. To znamená, že buď sa na hlavnom krízovom štábe dohodnú, že bude úplne tvrdý lockdown v Nitre, alebo pristúpime k ďalším opatreniam," konštatoval Hattas.

Pri veľkých fabrikách je podľa neho veľmi efektívne pravidelné antigénové testovanie.

Sprísnia sa aj opatrenia v obchodoch, a to už od zajtra. RÚVZ v Nitre po dohode s okresným krízovým štábom vydá vyhlášku, podľa ktorej môže byť jeden zákazník na 25 metrov štvorcových predajnej plochy.

Obmedzená bude aj činnosť predškolských zariadení. Využívať ich majú len deti, ktorých rodičia sú zamestnancami kritickej infraštruktúry. Otvorené teda budú len niektoré materské školy. Podobne mesto uvažuje aj o otvorení niekoľkých školských klubov.

"Okresný krízový štáb odporúča v čo najväčšom počte aplikovať home-office v zmysle uznesenia vlády z decembra," dodal Hattas.

Celoplošné testovanie bude

Potvrdil, že sa mesto pripravuje na celoplošné testovanie antigénovými testami. Malo by prebehnúť v piatok, sobotu a nedeľu.

"Pokiaľ nepríde úplne k tvrdému lockdownu, pokiaľ do toho neprídu ďalšie nepredvídané okolnosti, tak platí tento termín. My budeme asi v stredu presne usmerňovať obyvateľov, kde budú odberné miesta a ké budú konkrétne hodiny," povedal Hattas.

Na dnes dal opäť zvolať okresný krízový štáb, kde chce diskutovať so starostami, nakoľko sú alebo nie sú pripravení a či sa vedia pridať: "Nestačí testovať len v meste Nitra, ale musíme otestovať celý okres.“

"Za mňa je v hre aj to, že pokiaľ ten človek nebude pretestovaný na celoplošnom testovaní, tak nebude môcť ísť do práce," poznamenal primátor, podľa ktorého je na mieste baviť sa aj o úplne tvrdom lockdowne, ako to bolo na Orave.

Mesto má k dispozícii 60-tisíc kusov testov, v prípade potreby vie testy poskytnúť aj armáda. Na pomoc sa prihlásilo už viac ako 650 ľudí, z toho je viac ako sto zdravotníkov. Odberových miest bude približne štyridsať.

"Chceme apelovať, aby si to ľudia rozhodili na tie tri dni, aby sledovali, aký je tam nápor, aby dodržiavali rozostupy. Budeme to sledovať, budeme mať vonku všetkých mestských policajtov, ktorí sú nasadeniaschopní, požiadame o súčinnosť štátnu políciu. Treba ale povedať, že aj oni sú postihnutí covidom a péenkami.".

Monitorovať budú aj ľudí čakajúcich na testy

Ku kritickej situácii sa vyjadrila aj Eva Hajdamárová, prednostka Okresného úradu v Nitre, ktorá je šéfkou okresného krízového štábu. Potvrdila, že od zajtra bude v platnosti vyhláška regionálneho úradu verejného zdravotníctva, na základe ktorej budú sprísnené protiepidemické opatrenia na území okresu Nitra.

"Zmena sa bude týkať zníženia koncentrácie osôb v jednotlivých prevádzkach, a to tak, že koncentrácia by nemala presiahnuť pomer 1 osoba na 25 m2. Vyhláška by mala upravovať aj činnosť predškolských zariadení, ktorých služby by mali byť prednostne určené pre deti rodičov zamestnaných resp. nasadených v prvej línii (deti zamestnancov kritickej infraštruktúry, zdravotníckych pracovníkov a ostatných pracovníkov v zdravotníctve, zamestnancov nevyhnutných pre zachovanie chodu hospodárstva a verejného života). Posledná časť opatrení sa bude týkať nariadenia pre zamestnávateľov o uložení povinnosti práce z domu pre všetkých zamestnancov, ktorým to umožňuje povaha práce," informuje Hajdamárová.

Dodala, že bolo dohodnuté aj sprísnenie monitorovania osôb čakajúcich na vykonanie AG testov, "keďže v mnohých prípadoch dochádza k nedodržiavaniu dvojmetrových odstupov a aj toto môže predstavovať riziko nákazy".

Prednostka tiež informovala, že okresný úrad už vydal príkaz na pracovnú povinnosť dvanástim lekárom špecialistom, ktorí boli vybraní podľa požiadaviek FN Nitra.

Na krízovom štábe hovorili aj o povinnosti ambulantných lekárov telefonicky komunikovať so svojim pacientmi - mali by ich oboznámiť s podpornou liečbou a pokúsiť sa vyfiltrovať covid pozitívnych pacientov najmä z dôvodu odľahčenia nemocnice.

"Táto požiadavka smerovala na ambulancie najmä z dôvodu, že bolo veľa podnetov, z ktorých vyplynulo, že mnohí, ktorí ordinovali, odkazovali svojich pacientov na linku RÚVZ a linky tiesňového volania (155, 112)," dodala prednostka.

Polícia sprísni kontroly

Vzhľadom na vážnu epidemiologickú situáciu polícia vyzýva ľudí, aby dodržiavali aktuálne protiepidemiologické opatrenia s dôrazom na zákaz vychádzania a do Nitry necestovali.

"Ak občania musia ísť do mesta Nitra za účelom výkonu zamestnania alebo výkonu podnikateľskej činnosti, nech si zabezpečia potvrdenie od zamestnávateľa, alebo iný dokument, ktorým vedia preukázať nutnosť svojej cesty," odkazuje polícia cez sociálnu sieť.

Avizuje, že od 5. januára sprísni kontroly zamerané na potrebu cestovania do mesta "s cieľom obmedziť počet obyvateľov v meste a tým znížiť riziko prenosu ochorenia COVID 19".