Niektorých covid pacientov prevážajú z Nitry do iných nemocníc

Za posledných 24 hodín zomrelo v nitrianskej nemocnici desať covid pacientov.

4. jan 2021 o 17:10 Miriam Hojčušová

NITRA. Situácia v nemocnici je naďalej kritická. Koordináciu prijímania a presúvania pacientov osobne riadi minister a štátny tajomník.

„Nitrianska nemocnica je na hrane možností a pravdepodobne nebudú stačiť ani regionálne kapacity. Ide o nadregionálny problém a celoslovenskú koordináciu situácie,“ povedal riaditeľ Milan Dubaj.

Vyčíslil, že predvčerom bolo prijatých 43 pacientov, včera 24 – šesť z nich bolo hneď z príjmu transportovaných do iných nemocníc. „Momentálne máme 195 covid pozitívnych pacientov, z nich je šestnásť na umelej pľúcnej ventilácii“.

Okrem toho nemocnica poskytuje neodkladnú starostlivosť vo všetkých ostatných medicínskych odboroch.

Riaditeľ verí, že denno-denná koordinácia práce pomôže zvládnuť situáciu a bude dobrým vodítkom aj pre ostatné okresy: „Pretože predpokladám, že toto nebude situácia len Nitry, ale bude to pokračovať aj do iných regiónov.“

V nemocnici majú aktuálne dvesto infikovaných zdravotníkov, no ešte stále situáciu zvládajú vlastnými silami. V zálohe sú lekári z ambulancií.

Prišli ďalšie vakcíny Očkovanie v nitrianskej nemocnici pokračuje. Počas minulého týždňa bolo zaočkovaných 1065 zdravotníkov, a to nielen z Nitry. Dnes dopoludnia ich bolo ďalších 425. „Máme päť vakcinačných tímov, funguje centrálny systém registrácie a objednávania,“ povedal riaditeľ nemocnice. Dnes predpoludním prišla do Nitry nová zásielka vakcíny. Skladujú tu zásoby pre ďalšie štyri nemocnice.

Prvým dvanástim už okresný krízový štáb nariadil pracovnú povinnosť. „Ale do práce ešte povolaní neboli. Skôr si z nich tvoríme zálohu pre prípad, keby sme sa dostali do absolútne kritickej situácie s vlastným personálom. Aj dnes vypadlo osem lekárov,“ dodal Dubaj.

Vyjadril sa aj k problému s kyslíkom, ktorý nastal v nedeľu. „Neprišlo k zlyhaniu techniky, žiadny pacient nemal ohrozené zdravie alebo život. Odber kyslíka, ktorý bol enormný z dôvodu množstva ventilovaných pacientov, bol sústredený do jednej vetvy kyslíkových rozvodov,“ reagoval riaditeľ. Situácia sa podľa neho stabilizovala, keď trinásť pacientov prerozdelili.

Nitrianska nemocnica má už 225 reprofilizovaných lôžok. Aby situácia zvládala, dnes preváža osem pacientov do Komárna, dvoch do Topoľčian, miesta ponúkla aj Banská Bystrica či Bratislava.

„V noci boli prevezení traja ventilovaní pacienti - do Nových Zámkoch, Bratislavy a Martina,“ povedal Dubaj.

Riešením je, že sanitka prevezie pacienta z nášho regiónu priamo do nemocnice, kde je momentálne najmenšia zaťaženosť. Druhá možnosť je, že pacienti prídu do Nitry, budú vyšetrení a ak bude treba, zorganizujú ich prevoz z urgentu do inej nemocnice.

„Ak by kolaboval covidový urgent, kde je vyčlenených len na sledovanie ambulantných pacientov 25 lôžok, pacienta prijmeme a následne bude dohovorený preklad do iného zariadenia,“ naznačil Dubaj.

Dvadsať covid pacientov denne je podľa neho štandardný kolobeh, ktorý Nitra ako-tak zvláda. Problémom je, ak sa stav zhorší a pacienta je potrebné dať na umelú pľúcnu ventiláciu.

"Vytvorili sme desať až dvanásť covidových jednotiek, ktoré manažujú jednotlivé kliniky a oddelenia. Nad tým je centrálne riadenie a nad tým je systém porád. Prepustili sme všetkých pacientov, u ktorých to bolo možné, a ráno bolo aj tak v nemocnici 331 pacientov, z toho 195 covidových."

Viacerí covid pacienti sa podľa riaditeľa vracajú s tým, že boli pozitívni, majú dva-tri-štyri týždne pauzu a následne majú oveľa ťažší priebeh, ako bola prvá, hlavne asymptomatická fáza.

Len za posledných 24 hodín zomrelo v nitrianskej nemocnici desať covid pacientov. Mementom podľa riaditeľa je aj úmrtie ich kolegu, ktorý poskytoval starostlivosť na covid urgentnom príjme. Zomrel 1. januára, mal len 47 rokov.

Predvídať, ako sa situácia bude vyvíjať, nie je podľa riaditeľa možné. Aj preto zdravotníci žiadajú tvrdý lockdown.