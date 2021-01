V Nitre sprísnili lockdown, polícia robí kontroly

Remišová na rokovaní vlády tento týždeň navrhne pre Nitru podobný režim, ako platil pre Oravu, teda aj opakované lokálne testovanie.

5. jan 2021 o 11:01 Miriam Hojčušová

NITRA. Ak nemusíte, do Nitry nejazdite, vyzýva polícia. Dôvodom je zlá epidemiologická situácia. Ráno stáli na viacerých vjazdoch do Nitry policajné hliadky.

"Ak občania musia ísť do mesta Nitra za účelom výkonu zamestnania alebo výkonu podnikateľskej činnosti, nech si zabezpečia potvrdenie od zamestnávateľa, alebo iný dokument, ktorým vedia preukázať nutnosť svojej cesty," informuje polícia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre nariadil pre celý okres obmedzenie počtu zákazníkov v prevádzkach. Na jedného má pripadať najmenej 25 metrov štvorcových predajnej plochy.

Predškolské zariadenia sú podľa rozhodnutia RÚVZ k dispozícii len pre deti zamestnancov v prvej línii (deti zamestnancov kritickej infraštruktúry, zdravotníckych pracovníkov a ostatných pracovníkov v zdravotníctve, zamestnancov nevyhnutných pre zachovanie chodu hospodárstva a verejného života).

Prednostka okresného úradu Eva Hajdamárová informovala, že bolo dohodnuté aj sprísnenie monitorovania osôb čakajúcich na vykonanie AG testov, "keďže v mnohých prípadoch dochádza k nedodržiavaniu dvojmetrových odstupov a aj toto môže predstavovať riziko nákazy".

Primátor Marek Hattas včera informoval, že okresný krízový štáb odporučil obmedziť činnosť čo najväčšieho počtu výrobných prevádzok, pokiaľ im to charakter výroby umožňuje. Odporúča tiež prijať opatrenie, ktoré zaviaže väčšie prevádzky robiť pravidelné pretestovanie svojich zamestnancov. O prijatí týchto dvoch opatrení však musí rozhodnúť ústredný krízový štáb.

"Musíme zabezpečiť, aby nám tá krivka nestúpala. To znamená, že buď sa na hlavnom krízovom štábe dohodnú, že bude úplne tvrdý lockdown v Nitre, alebo pristúpime k ďalším opatreniam," konštatoval Hattas.

Vie si predstaviť, že do práce by moli ísť len ľudia, ktorí budú pretestovaní. Mesto má už k dispozícii 60-tisíc kusov testov, plošné testovanie chce robiť od 8. do 10. januára - ak sa nič výnimočné nestane.

Veronika Remišová na sociálnej sieti napísala, že na rokovaní vlády tento týždeň navrhne pre Nitru podobný režim, ako platil pre Oravu, teda "opakované lokálne testovanie a ešte prísnejšie opatrenia, ako platia vo zvyšku Slovenska". Urobí tak na žiadosť samosprávy a zdravotníkov z Nitry.