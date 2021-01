Situácia v Nitre sa zhoršuje, zomrel už tretí zdravotník

Nitranov čakajú tri testovania po sebe.

5. jan 2021 o 18:32 (aktualizované 5. jan 2021 o 21:40) Miriam Hojčušová

Načítavam video... https://cdn.jwplayer.com/players/wmDOO8A6.html

NITRA. Obyvateľov Nitrianskeho okresu čakajú tri plošné testovania po sebe. O úplnej dobrovoľnosti sa hovoriť nedá. Kto sa totiž nepreukáže aktuálnym negatívnym testom, nebude môcť nastúpiť do práce.

Článok pokračuje pod video reklamou

Situácia v okrese je kritická. Premiér Igor Matovič dnes v Nitre povedal, že je horšia, ako bola na jeseň v troch okresoch na Orave. Zajtra bude kvôli tomu zasadať vláda.

Matovič sa vyjadril, že testovania sa nemusia zúčastniť deti ani seniori.

„Vzhľadom na to, že školy sú zatvorené, nepotrebujeme deti ťahať na testovanie, keďže sú doma, a takisto tam nepotrebujeme ťahať ani dôchodcov, keďže do práce nechodia. V podstate to bude najmä o ľuďoch, ktorí chodia do práce, ktorí potrebujú ten certifikát. Ale, samozrejme, každý je vítaný."

Dnes zomrel internista

Riaditeľ nitrianskej nemocnice Milan Dubaj povedal, že si váži slobodu jednotlivca, no aj on sa prihovára za povinné testovanie.

Súvisiaci článok Do práce len s negatívnym testom, okres Nitra čaká plošné testovanie (minúta po minúte) Čítajte

„Na dobrovoľnosť a slobodné rozhodnutie v momentálnej situácii nevidím priestor. Určite budú hlasy kritické, ale k tomuto vyjadreniu ma vedie zodpovednosť za zdravie ľudí v tomto meste a zodpovednosť za smrť mojich troch kolegov“.

Dubaj vyčíslil, že počet covidových pacientov sa stále pohybuje okolo dvesto, ventilovaných je ich do dvadsať. "Denne je nad desať úmrtí, denne vypadávajú ďalší zdravotníci a stále je mimo práce dvesto z nich."

Dodal, že už nevie, akým slovom by mal vyjadriť obrovské vyčerpanie, psychické aj fyzické, ľudí, ktorí toto denne znášajú.

"Ako vyjadriť obdiv k nim, že napriek všetkým okolnostiam stále do tej práce prichádzajú. Vážne memento, čiarou, ktorá bola prekročená, je pre nich úmrtie jedného z nás. V posledných dňoch nám zomrel kolega – urológ, zomrel nám pracovník covidového urgentu a, bohužiaľ, dnes o štrnástej zomrel internista (lekár z chrenovskej polikliniky - pozn. red.)."

Mnohí lekári majú vážne príznaky, mnohí veľmi ťažko prechádzajú fázou rekonvalescencie. Niektorí z nich napriek tomu a napriek pozitivite prichádzajú do práce a robia pri počítači alebo telefóne, keď už nevládzu chodiť. To sú podľa Dubaja dnešní hrdinovia.

Peter Visolajský, šéf LOZ, vyzval lekárov, aby pomohli s testovaním.. (zdroj: mh)

Pandémia sa nekončí

Riaditeľ pripomenul, že toto ochorenie sa dokáže zvrátiť v priebehu pár hodín: "A dokonca tá fázovitosť je, bohužiaľ, typická. Máte bezpríznakovú fázu covid pozitivity, následne máte pocit, že ste za tým, tri – štyri týždne vám nie je nič a zrazu sa vám zrúti váš zdravotný stav."

Na otázku, dokedy to bude nemocnica zvládať, reagoval: "Ja si tú otázku kladiem každý deň. A každý deň si hovorím, že to už nie je možné, aby sme ďalej išli. A napriek tomu deň čo deň dvakrát denne zasadáme, vyhodnotíme situáciu, hľadáme riešenia..."

Všetky opatrenia, ktoré sa prijímajú, budú mať podľa Dubaja efekt až o dva – tri týždne. Apeluje, aby zdravotnícke zariadenia na Slovensku vychádzali Nitre v ústrety. "Keď to zvládneme, budeme pripravení pomáhať vám, pretože táto pandémia nekončí."

Chystá sa zverejniť údaje

Počet pozitívne testovaných a hospitalizovaných ďalej dramaticky narastá. Premiér povedal, že ho mrzí sebecký prístup mnohých okolitých nemocníc hlavne v rukách finančných skupín, „ktoré si povedali, že budú radšej hľadať výhovorky a nepomôžu v ťažkej situácii štátnej nemocnici“.

Poľná nemocnica zatiaľ nie je potrebná. "Rozhodli sme sa ísť cestou reprofilizácie celej nemocnice v Galante. A v situácii, kedy sú mnohé nemocnice poloprázdne, by bol hriech stavať stany v Nitre, keď pár desiatok kilometrov je nemocnica, kde môžu byť pacienti v pohodlných a dôstojných podmienkach."

Matovič vyzval súkromných majiteľov nemocníc, aby sa správali voči štátnym nemocniciam ako poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a aby sa nehrali na svojich piesočkoch.

"Keď to bude za nami", chce premiér zverejniť údaje o tom, koľko percent zo svojich kapacít vyčlenili súkromníci a koľko VÚC a štát vo svojich nemocniciach pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti covid pacientom.

Matovič: Niet inej cesty

V tejto katastrofálnej situácii, ktorá je podľa Matoviča o 50 % horšia ako na Orave, je riešením „poctivé plošné testovanie, a áno, nie dobrovoľné“.

„Nie je inej cesty, nemôžeme si dovoliť zatvoriť fabriky na tri týždne a doslova zlikvidovať mnohé z týchto firiem,“ poznamenal premiér.

Vláda zajtra prijme špeciálne rozhodnutie, ktoré sa bude týkať len okresu Nitra. „Bude hovoriť o tom, že od budúceho pondelku a nasledujúce tri pracovné týždne budú môcť ľudia v okrese Nitra ísť do práce len vtedy, keď budú mať aktuálny negatívny test na COVID 19 nie starší ako sedem dní.“

Premiér by bol rád, keby tí, ktorí bojovali proti plošnému testovaniu, boli teraz tri týždne tichúčko a nesnažili sa burcovať ľudí.

Primátor Marek Hattas povedal, že nebude ľahké spraviť plošné testovanie v celom okrese, kde žije 166-tisíc obyvateľov. „Ale situácia je kritická,“ konštatoval.

Testovanie bude v Nitre prebiehať už od piatka, v okolitých obciach má byť v sobotu a nedeľu. Hattas vie momentálne o dvanástich obciach v okrese, ktoré sa chcú zapojiť. Dodal, že nateraz je k dispozícii viac ako 100-tisíc antigénových testov, "tých kvalitnejších".

Podľa premiéra by bolo ideálne, keby sa zapojila každá jedna obec, aby starostovia vyšli v ústrety svojim obyvateľom. V opačnom prípade, ak vláda zajtra schváli avizované opatrenie, budú musieť ísť obyvatelia obce na test niekde inde.

Hasiči aj armáda sú pripravení pomôcť, ale najprv chce Matovič vidieť aktivitu starostov a starostiek.

Zdravotníci, príďte pomôcť

Peter Visolajský, lekár z nitrianskej nemicnice a šéf LOZ, tlmočil dnes na tlačovke tri prosby. Prvou z nich je, aby ľudia dodržiavali opatrenia a obmedzili stretnutia na najmenšiu mieru.

Druhú prosbu adresoval zdravotníkom z okolia Nitry - vyzval ich, aby prišli pomôcť: „Prosím vás, nenechajte v tejto nemocnici sa o dospelých covidových pacientov starať doktorky z neonatológie a pediatrie.“

Vyzval tiež zdravotníkov, aby pomohli pri testovaní vo svojich obciach.