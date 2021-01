Študuje, brigáduje a hrá prvú ligu vo Švajčiarsku

Petra Škoricová pokračuje v rodinnej hádzanárskej tradícii.

22. jan 2021 o 7:00 Martin Kilian

Talentovaná Nitrianka sa cez reprezentáciu dostala do sveta. Už tretiu sezónu oblieka Petra Škoricová dres HSC Kreuzlingen v krajine helvétskeho kríža.

Zviditeľnila sa už ako žiačka v drese materského UDHK Nitra. V júni 2014 sa zverenky trénerky Zlatice Medovej stali majsterkami Slovenska a pravá spojka (dnes vysoká 182 cm), presne páliaca ľavačkou, sa stala najlepšou strelkyňou šampionátu. Neskôr získavala skúsenosti v drese Šale. V roku 2016 reprezentovala na MS kadetiek v Bratislave. A už ako 19-ročná si išla vyskúšať legionársky chlebík do Švajčiarska.

„V prvom ročníku sme si vybojovali postup do prvej ligy. Ja som hneď začala hrávať za áčko. Teraz sme už druhú sezónu v najvyššej súťaži, aktuálne sa držíme v prvej štvorke,“ rozhovorila sa Petra Škoricová pre MY noviny. Jej spoluhráčkou v tíme je Češka Kateřina Novotná a od tejto sezóny aj Mária Olšovská (hrávala za Michalovce).

„Úroveň súťaže je podobná ako na Slovensku MOL liga. Máme skvelý kolektív, baby sú super, vypomáhame si a na každom tréningu je zábava. Čo sa týka návštevnosti na zápase, je to veľmi podobné ako na Slovensku,“ pokračuje Peťa. Ako by podľa nej dopadol zápas Kreuzlingenu so Šaľou? „To nie je jednoduché povedať, určite by to bol veľmi zaujímavý zápas, ktorý by som si chcela zahrať,“ odpovedá.

So svojím vyťažením na palubovke je spokojná, ale pozná aj svoje rezervy. „Dostávam vždy minimálne 30 herných minút. Trénerka mi dáva dôveru hlavne v útoku a do obrany striedam. Tam mám ešte medzery, na ktorých treba zapracovať. To je aj môj cieľ do budúcna - zlepšiť sa v obrane,“ vraví otvorene.

Pomohla náhoda Ako sa vlastne Petra Škoricová dostala do Švajčiarska? „To bola ozaj vtipná príhoda. Keď som bola za juniorskú reprezentáciu na kvalifikácii v Srbsku, ktorá sa však celá kvôli politickým problémom ani neuskutočnila, dala som sa do reči s hráčkou Kosova, ktorá je mojou terajšou spoluhráčkou. Povedala mi, že ich klub aktuálne hľadá pravú spojku, ľaváčku. Vtedy sa mi to zdalo veľmi nereálne, že by som mala ísť hrať do zahraničia. Aj tak som však poslala video, trénerka si ma zavolala na dva skúšobné tréningy a hneď mi ponúkli zmluvu,“ vysvetlila Petra svoje spojenie s Kreuzlingenom.

Nitrianka sa venuje nielen hádzanej, ale stíha aj študovať. „Keďže Kreuzlingen je mesto pri nemeckých hraniciach, tak študujem v Nemecku na univerzite v Konstanzi. Minulý rok som začala najskôr s matematikou, ale po úspešnej skúške z nemčiny a získaní certifikátu C1 som si pridala aj ekonomiku. Toto štúdium ma veľmi baví, vidím sa v tom a dúfam, že ho aj dokážem zvládnuť,“ hovorí o svojich školských povinnostiach.

Aj Petra už vie, že život vo Švajčiarsku je veľmi drahý. „Klub mi pomáha finančne, no iba z toho by som tam nedokázala vyžiť, takže si privyrábam ako asistentka v domove dôchodcov. Všetko je tu určite drahšie ako na Slovensku, ale ak človek rozumne utráca peniaze, nemá problém prežiť. Vo Švajciarsku ma prekvapila čistota krajiny a zoradenosť, všetko má svoj systém. Ľudia sú tu veľmi milí a dôverní,“ opisuje svoj druhý domov Petra.

Jej najväčším fanúšikom je priateľ Miro Gajdoš (poznáme ho aj ako hokejbalistu Rytierov). „Sme už dlhšie spolu. Žijeme spolu vo Švajčiarsku, kde on začal pracovať. Je pre mňa obrovskou psychickou podporou a samozrejme najväčším fanúšikom,“ prezrádza mladá Nitrianka.

Nie je tajomstvom, že dnes 21-ročná Petra sa narodila do hádzanárskej rodiny. Jej dedko Ľubomír Škorica hrával za Hlohovec, Topoľčany, Nitru, Šaľu či Martin. „Vlastne celá moja rodina hrávala hádzanú. Všetci ma podporovali už odmala. Dedko mi vždy dával a dáva veľa rád. Mamina či dedko ma vždy ochotne vozievali na každý tréning či zápas. Neraz išla celá rodina do Michaloviec iba kvôli môjmu zápasu. Bez nich by som určite nebola tam, kde teraz som. Mamine, babke a dedkovi určite patrí tá najväčšia vďaka za všetko, čo pre mňa robili a robia,“ zakončila Petra Škoricová.