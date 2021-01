Okresný krízový štáb v Nitre pôvodne odporúčal, aby sa cez víkend testovalo len v meste

Starostovia dostali v priebehu pár hodín odlišné informácie.

6. jan 2021 o 15:52 Miriam Hojčušová

NITRA. Viacerí starostovia v okrese Nitra sú nahnevaní. O tom, že majú testovať už cez tento víkend, sa dozvedeli včera podvečer z tlačovej konferencie. Okresný krízový štáb niekoľko hodín predtým odporúčal, aby sa v dedinách testovalo až o týždeň neskôr.

Miroslav Brath, starosta Hosťovej, po tejto informácii „stiahol“ troch zdravotníkov a oznámil krízovému štábu v obci, že testovať sa cez víkend nebude. Keď o pol hodinu neskôr sledoval tlačovú besedu v Nitre, zostal prekvapený.

Potvrdil, že podľa odporúčania OKŠ sa pôvodne cez víkend nemalo testovať ani v tých dvanástich obciach, ktoré prejavili záujem. Bola medzi nimi aj Hosťová.

Po dnešnom mimoriadnom rokovaní vlády je už definitívne potvrdené, že od pondelka platí v Nitrianskom okrese tvrdý lockdown. Bez potvrdenia o negatívnom teste nesmú ísť ľudia do práce ani do prírody (výnimku majú deti do desať rokov), do obchodu však áno.

Avizované sú plošné testovania tri týždne po sebe. V Nitre sa bude testovať už od piatka, vo veľkých závodoch od zajtra.

Zasiahol premiér

„Tento víkend testujeme Nitru, obce netestujeme, nakoľko pretestovanie dvanástich obcí nezlepší situáciu. Či budeme testovať celý okres, bude jasné po zasadnutí krízového štábu v pondelok 11. januára,“ také boli podľa viacerých zdrojov závery včerajšieho krízového štábu.

Okresný úrad v Nitre vyslovil predpoklad, že testovanie v obciach prebehne až 16.-17. januára. Dovtedy plánoval doriešiť dostatok testov, certifikátov a ochranných pomôcok.

Večer, po vyjadreniach premiéra a primátora Nitry, už bola situácia úplne iná. Viacerí starostovia to vnímajú s rozpakmi.

„Chcem vás požiadať, aby sa ľudia dozvedeli pravdu, lebo z tohto vyzeráme my, 64 starostovia, ako najväčší neschopáci,tí dvaja páni ako záchrancovia ľudstva,“ povedal starosta Brath.

O vyjadrenie sme požiadali aj okresnú prednostku Evu Hajdamárovú, ktorá včera viedla zasadnutie OKŠ.

Okresný krízový štáb poslal nové pokyny

„Závery zo stretnutia starostov a následného stretnutia OKŠ, ktorý má odporúčací charakter pre vládu, som tlmočil premiérovi. On ich zobral na vedomie a na základe kritickej situácii v našom okrese rozhodol,“ povedal dnes nitriansky primátor Marek Hattas.

