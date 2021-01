Od pondelka platí v okrese Nitra sprísnený zákaz vychádzania

Kto chce ísť do práce, musí mať negatívny test. Pobyt v prírode majú bez testu povolený len deti do desať rokov.

6. jan 2021 o 17:33 mh, sita

NITRA. Od pondelka 11. januára od 5. hodiny bude v okrese Nitra platiť sprísnený zákaz vychádzania. Rozhodla o tom dnes vláda.

Na cestu do zamestnania, prírody a sprevádzanie dieťaťa do školy bude potrebné aktuálne potvrdenie o negatívnom PCR alebo antigénovom teste. Výnimkou sú deti do desať rokov, ktoré môžu ísť do prírody aj bez testu.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí doplnil, že vláda odporúča Nitre, aby pretestovala všetkých obyvateľov v troch kolách, ktoré by mali byť s týždňovými intervalmi, najlepšie počas víkendu.

Článok pokračuje pod video reklamou

V Nitre začínajú s testovaním už v piatok popoludní, vo firme Jaguar Land Rover zajtra. Šéf rezortu práce Milan Krajniak uviedol, že tieto testy budú platiť rovnako ako z iných odberných miest.

Podľa Krajčího je situácia v Nitre horšia, ako bola na Orave. Dúfa, že tak, ako pomohlo plošné testovanie tam, pomôže aj v Nitre. Zároveň prosí ľudí, ktorí budú mať negatívny výsledok testu, aby aj napriek tomu dodržiavali platné opatrenia aj zákaz vychádzania.

Riaditeľ nitrianskej nemocnice Milan Dubaj včera vyčíslil, že počet covidových pacientov sa stále pohybuje okolo dvesto, ventilovaných je ich do dvadsať. „Denne je nad desať úmrtí, denne vypadávajú ďalší zdravotníci a stále je mimo práce dvesto z nich."

Dodal, že už nevie, akým slovom by mal vyjadriť obrovské vyčerpanie, psychické aj fyzické, ľudí, ktorí toto denne znášajú. „Vážne memento, čiarou, ktorá bola prekročená, je pre nich úmrtie jedného z nás.“

V Nitre už zomreli traja zdravotníci. Mnohí lekári majú vážne príznaky, mnohí veľmi ťažko prechádzajú fázou rekonvalescencie. Niektorí z nich napriek tomu a napriek pozitivite prichádzajú do práce a robia pri počítači alebo telefóne, keď už nevládzu chodiť. To sú podľa Dubaja dnešní hrdinovia.

Pripomenul, že toto ochorenie sa dokáže zvrátiť v priebehu pár hodín: „A dokonca tá fázovitosť je, bohužiaľ, typická. Máte bezpríznakovú fázu covid pozitivity, následne máte pocit, že ste za tým, tri – štyri týždne vám nie je nič a zrazu sa vám zrúti váš zdravotný stav."