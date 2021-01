Stavjaňa: Boli sme ako Horná Dolná, Cowley chytil minimálne desať gólov

Je na zamyslenie, čo sa s našimi hráčmi deje, ak nás z brindy musia ťahať hráči z prvej ligy, hovoril tréner Nitry o strelcoch Hřebíčkovi a Múčkovi po chabom víťaznom výkone v Nových Zámkoch.

6. jan 2021 o 21:24 Martin Kilian ml.

S odretými ušami? Slabý výraz. Nitru derby v Nových Zámkoch akoby nudilo, predsa troma gólovými nájazdmi (Hřebíček, Žitný, Slovák) oklamala hokej. Štvrtú výhru v rade vystrelili 22-roční prvoligisti, ktorí sa zahryzli do veľkej šance.

Stavjaňa: Kvalitnejší súper by nám naložil

„Buďte radi, že prehrávame iba 1:2! Sme zúfalí!“ ziapal Antonín Stavjaňa a počuli ho azda i pod Zoborom. Už v 33. minúte si vzal oddychový čas – veď tretí tím tabuľky hral u deviateho bez duše. Cowley čelil jednej šanci za druhou, Šeliga, Fereta a Holovič mu trafili žrď, dokopy lapil 41 pukov!

„Chytil minimálne desať gólov,“ pritakal kouč Nitry, ktorá k dvom bodom prišla ako slepé kura k zrnu. „Z toho začiatku som bol veľmi rozčarovaný. Hráčom som povedal, že mi to pripadalo akoby Nové Zámky hrali proti Hornej Dolnej. Vyzerali sme ako totálne z formy, lámali sa pri nahrávkach, neboli schopní vyviezť puk z pásma, nahodiť ho do útočného a ohroziť bránu. Veľmi zlý obraz. Keď to nejde, treba hrať jednoduchý hokej, snažiť sa z každej príležitosti ohroziť bránu. Namiesto toho sme sa snažili o kombinácie. Keby sme hrali proti kvalitnejšiemu súperovi, odviezli by sme si peknú nálož. To, že sme v závere vyrovnali a na nájazdy vyhrali, bolo skôr preto, lebo Nové Zámky nevyužili veľa dobrých situácií.“

Koučova hlasná reč napokon vyústila k dvom bodom. (zdroj: Martin Kilian)

Tradičné hviezdy spali, a tak prvými gólmi v extralige vyrovnávali „bezmenní“ nováčikovia so striedavým štartom z Levíc.

„Sme radi, že nám pomohli. Tým, kto rozhoduje, kde sa v najbližšej dobe objavia, sú Levice. Keby to bolo na mne, v tomto momente by som si ich určite ponechal v tíme,“ vyhlásil Stavjaňa o duu Hřebíček – Múčka a namosúrene dodal: „Je trochu na zamyslenie, čo sa deje s našimi hráčmi, ak ich musia ťahať z brindy hráči z prvej ligy.“

Hřebíček: Budem rád, ak ostanem

Ako potichu sa Martin Hřebíček vkradol medzi corgoňov a hneď do prvej obrany vedľa kapitána Mezeia, tak nenápadne nahodil od modrej (1:1) a skóroval už v druhom štarte v extralige.

„Presne tak som to chcel. Pocity z prvého gólu ani nedokážem opísať,“ prezradil prerobený útočník, ktorý potvrdil povesť z Topoľčian a trúfol si i na elegantný nájazd. „Bol to od nás horší zápas, ale keď tréner v druhej tretine zahučal, trochu sa to upokojilo, začali sme viac šliapať dozadu a vďaka tomu vyrovnali.“

Českému kreatívcovi sadol dres Nitry. Kiksom sa vyhýba. Čo budúcnosť? „Práve sme sa o tom bavili. Som hráč Levíc, ale už pred sezónou sme sa dohodli, že ak sa mi pošťastí hrať niekde extraligu, pustia ma. Uvidíme, ako sa ďalej dohodnú kluby. Budem rád, ak tu ostanem,“ odkázal Martin Hřebíček, odchovanec Chomutova.

Martin Hřebíček si zastal miesto v prvej obrane Nitry. (zdroj: Martin Kilian)

Múčka: Obrovská česť

Z babráka hrdina. Mário Múčka sa v 56. minúte nechal vylúčiť, ale z trestnej lavice naskočil na ľad a 101 sekúnd pred sirénou švihom dorazil na 2:2 po šikovnej robote Coopera Zecha.

„Zle som sa otáčal – tam, kde nebol puk. Ani som netušil, že prechádzam cez bránkovisko. Brankár mi tam asi naschvál nastrčil nohu, aby som ho potkol. Strašne som držal palce chalanom, ktorí na ľade bojovali za moju chybu. Šťastie od Boha, že som tam potom vletel a vyrovnal. Odložil som si puk, pôjde do vitríny,“ vyznalo sa krídlo chválenej štvrtej lajny. „Nie sme na tam na góly, skôr na to, aby sme tím nakopli nahodením puku do útočného pásma, dali tri-štyri telá, zaútočili na bránu a pustili prvú lajnu, aby dala góly.“

Mário Múčka vedel, že na Nitru sa pozeralo tristne. Aj štvorminútovú presilovku – polovicu z nej dokonca hrala 5 na 3 – premárnila statickosťou. „Môžeme byť radi, že sme vyhrali 3:2 po nájazdoch, lebo po druhej tretine sme kľudne mohli prehrávať 1:6. Veľká pochvala brankárovi Cowleymu.“

Mário Múčka odmala patril k najviditeľnejším talentom nitrianskej akadémie. (zdroj: Martin Kilian)

Za Nitru hral už pri dvoch prehrách v januári 2017 ako budúci majster s juniorkou. Po hosťovaniach práve v Nových Zámkoch či krátkej anabáze v SR 20 dostal druhú domácu šancu.

„Čakal som ju a neskutočne si ju vážim. Boli sme dohodnutí už pred sezónou, že sa rozohrám v Leviciach, veď vyše šesť mesiacov som pauzoval s roztrhnutým predným krížnym väzom na pravom kolene. Čakal som, kedy mi generálny manažér Tomáš Chrenko zavolá. Budem bojovať, aby som sa tu udržal a podpísal zmluvu na ďalšie roky,“ vyhlásil Mário Múčka a v emóciách pridal: „Každé ráno vstávam s pocitom, že sa teším na tréning, že môžem hrať s týmito chalanmi, je tu fakt dobrá partia. Hrať v tomto tíme je pre mňa obrovská česť.“