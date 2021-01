Šalianky sa chystajú na české tímy

Odložené stretnutie proti Prešovu sa 9. januára neuskutoční.

6. jan 2021 o 23:39 Martin Kilian

Hádzanárky Dusla Šaľa mali za ideálnych okolností odštartovať tohtoročné boje dohrávaným zápasom v Prešove, a to v sobotu 9. januára. Prvý spoločný tréning v novom roku mali v pondelok 4. 1.

V Prešove sa však v sobotu hrať nebude. „Zlá pandemická situácia v Nitre neobišla ani naše dievčatá, a tak sme zápas museli znova odložiť. Trénovať sme už síce začali, ale stále ešte chýbajú niektoré hráčky," informoval tréner Peter Pčola.

V ďalšom priebehu januára by mali Šalianky odohrať v priebehu siedmich dní tri duely s českými súpermi. „Najbližší zápas nás teraz čaká, dúfam, 17. januára v Prahe so Slaviou. Potom nám do kalendára pribudol domáci zápas s Mostom v stredu 20. 1. a hneď v sobotu 23. 1. by sme mali hrať v Porube," dodal tréner hádzanárok Šale.