Epidémia vyradila veľký počet vodičov, obmedzili prímestskú dopravu

Prímestské autobusy jazdia od dnešného dňa ako v sobotu.

7. jan 2021 o 9:00 mh

NITRA. Od dnešného dňa jazdí prímestská doprava v okresoch Nitra a Zlaté Moravce v obmedzenom režime. Dôvodom je dramatické zníženie počtu vodičov autobusov v dôsledku epidemiologickej situácie.

„S účinnosťou od 7. 1. prechádzame na prímestských linkách na sobotný režim,“ oznámila Arriva. Cestujúci teda majú možnosť využiť na prepravu len spoje premávajúce v klasickú sobotu.

Takto by to malo fungovať zatiaľ do 15. januára. Dopravca odporúča cestujúcim sledovať aktuálne informácie na jeho webovej stránke.

Prímestské linky, ktoré zabezpečuje prevádzka v Topoľčanoch, ostávajú bez zmeny.