Stav v nitrianskej nemocnici je naďalej kritický, včera zomrelo jedenásť covid pacientov

Ventilovaných je osemnásť pacientov.

7. jan 2021 o 11:45 Miriam Hojčušová

NITRA. Vo fakultnej nemocnici je dnes hospitalizovaných 174 covid pacientov, ďalších osemnásť je ventilovaných.

Informácie nám poskytla hovorkyňa Tatiana Kubinec. Dodala, že včera prijali do nemocnice 23 pacientov s novým koronavírusom. Jedenástich preložili do iných nemocníc – dvoch do Dunajskej Stredy, dvoch do Nového mesta nad Váhom, dvoch na Zobor a piatich do Ružomberka.

Za včerajší deň evidujú v nitrianskej nemocnici jedenásť úmrtí na nový koronavírus.

Situácia je naďalej kritická, personál je preťažený. „Od 23. decembra nám vypomáhajú aj zdravotníci z Kardiocentra, za čo im ďakujeme. Konkrétne ide o šesť lekárov a šesť sestier,“ povedala hovorkyňa.

Nemocnica poskytuje len neodkladnú zdravotnú starostlivosť, nariadilo to ministerstvo zdravotníctva.

"Tento pokyn si však niektorí lekári vysvetlili po svojom. Len neodkladnú starostlivosť mala začať poskytovať aj časť lekárov špecialistov. Ministerstvo upozorňuje, že usmernenie sa ich ambulancií netýka a majú fungovať štandardne. Prirodzene, za dodržania protiepidemických opatrení," informovala dnes hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Dodala, že ministerstvo zaznamenalo viacero podnetov od občanov, v ktorých sa uvádza, že ambulantní špecialisti ich odmietli ošetriť. Lekári mali argumentovať tým, že v súčasnosti majú poskytovať len neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Toto ich zdôvodnenie sa podľa Eliášovej nezakladá na pravde.

„Upozorňujeme, že povinnosť poskytovať výlučne neodkladnú zdravotnú starostlivosť majú len nemocnice v ich lôžkovej časti. Jednotliví ambulantní špecialisti aj v súčasnosti poskytujú pacientom komplexnú zdravotnú starostlivosť,“ vysvetlil štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Peter Stachura.

Štandardný režim v nemocniciach pokračuje pri onkologických pacientoch alebo tých, ktorým sa v nemocniciach poskytuje dialyzačná alebo biologická liečba.