Mintál: Hammer volal do Nitry aj mňa. Voči Galádovi to nebolo pekné

Bol by som rád, keby Nitra fungovala tak dobre, ako jeho autosalón, hovorí Mintál o Hammerovi, ktorého pozná takmer 18 rokov.

9. jan 2021 o 20:31 Martin Kilian ml.

O investoroch z Ukrajiny nik nič nevedel, záhadou bol i Ladislav Palaky, vo futbalových kruhoch nemal žiadne meno ani Ján Kara, ale Petra Hammera, spolu s Nikom Schwarzom štvrtého šéfa FC Nitra od jari 2020, už Google nájde.

A žiaden Slovák ho nepozná tak dobre, ako legendárny MAREK MINTÁL (43) . Nemecký autoobchodník mu v lete 2003 pomohol prestúpiť zo Žiliny za stotisíc eur do Norimbergu (čím odštartoval kariéru hráčskeho agenta). V máji 2005 ako najlepší strelec druhej i prvej bundesligy už stál šesť miliónov a chcel ho Liverpool.

Dodnes bývajú v Röthenbachu asi kilometer od seba. Hammer je krstným otcom Mintálovho 16-ročného syna Jakuba.

Asistent reprezentačného trénera Štefana Tarkoviča porozprával MY Nitrianskym novinám o novom vládcovi tradičného klubu, ktorého pozná takmer 18 rokov.

Gergely Geri vám vraj na štúdiu trénerskej licencie na jeseň 2019 pošuškal, že Nitra je na predaj. A vy ste zavolali Petrovi Hammerovi, bývalému agentovi, ktorý vám v lete 2003 pomohol do Norimbergu. Bolo to tak? – spýtali sme sa Mareka Mintála

Nepamätám si to úplne presne, ale mohlo to tak byť. Určite si spomínam, ako mi Gergely Geri hovoril, že v Nitre sú problémy a že klub je na predaj. V tej dobe mi Peter Hammer viackrát rozprával, že rozmýšľa vstúpiť do slovenského futbalu. Povedal som mu, že v Nitre a Senici hľadajú investorov.

Marek Mintál bol gólovým vládcom štartu 21. storočia - najlepším strelcom našej ligy (2002, 2003), druhej (2004) i prvej nemeckej bundesligy (2005) i dvojnásobným slovenským Futbalistom roka (2004, 2005). V jemu zamilovanom Norimbergu mal bilanciu 208/75, v reprezentácii 45/14. (zdroj: archív SME)

Vyšlo to až v januári 2021. Čo môže Hammerov vstup do Nitry znamenať pre klub?